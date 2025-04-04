بعيدا عن هوليود.. اكتشف متعة 6 مسلسلات قصيرة غير أميركية

بعد ماراثون مكثف من المسلسلات العربية في رمضان، وما صاحبه من دراما اجتماعية وتاريخية وكوميديا موسمية، يشعر كثيرون بحاجة إلى "تغيير جو" درامي. فبعد شهر كامل من متابعة وجوه مألوفة وحبكات تدور غالبًا في إطار محلي، تتولد رغبة طبيعية في التوجه نحو أعمال أجنبية بطابع مختلف، تروي قصصًا جديدة بعيدة عن القوالب المعتادة.

ومع حلول عطلة العيد التي تأتي هذا العام بسخاء زمني، تبدو الفرصة مثالية لاكتشاف مسلسلات قصيرة أو محدودة من ثقافات متنوعة، يمكن الانغماس فيها وإنهاؤها خلال أيام قليلة من دون التزام طويل أو ملل. لهذا جمعنا لكم اختيارات متنوعة لمسلسلات أجنبية مميزة، خفيفة ومكثفة، لتكون رفيقكم في العطلات.

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أستراليا: خل التفاح

"خل التفاح" (Apple Cider Vinegar) مسلسل درامي أسترالي محدود من 6 حلقات متاح على منصة نتفليكس، صدر هذا العام ومنحه جمهور موقع "آي إم دي بي" (IMDb) الفني تقييما بلغ 7.2.

يجمع العمل بين الدراما والجريمة بطولة كايتلين ديفر وأليسيا ديبنام-كاري، وهو سيرة ذاتية مقتبسة عن قصة حقيقية بُنيت على كذبة، بطلتاها خبيرة الصحة والعافية بيل غيبسون وصديقتها ميلا بليك، اللتان تستخدمان منصاتهما للترويج للطب البديل وعلاج الناس.

وفي حين تقوم الأولى باستغلال منصات التواصل الاجتماعي وخداع متابعيها مُدعية إصابتها بالسرطان، تقوم الأخيرة بإقناع والدتها للانضمام إليها وتجنب العلاج الطبي الموصوف لها، وهو ما يُترجم إلى إمبراطورية إعلامية ضخمة قبل أن ينكشف أمرهم وينهار كل شيء.

I just finished watching The Residence on Netflix and it was really entertaining. Exactly what I like. Murder mystery with humor here & there. This series, Apple Cider Vinegar, and Adolescence are a reminder that Netflix is still capable of delivering good series. pic.twitter.com/rLO1tMpm9v — Spencer³⁹ 🌸⚽️🎮🏎 (@39sakushy) March 21, 2025

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السويد: ويسكي على الصخور

إذا كنتم من هواة المسلسلات الساخرة أو التي تعتمد على قصص حقيقية، نُرشّح لكم المسلسل السويدي "ويسكي على الصخور" (Whiskey on the Rocks) المتاح عرضه على منصتي "هولو" و"ديزني بلس".

المسلسل من 6 حلقات، وهو مقتبس من قصة كتبها يوناس يوناسون وهنريك يانسون-شفايزر، ومستوحى عن أحداث حقيقية جرت خلال الحرب الباردة، حين جنحت غواصة سوفياتية من طراز "ويسكي" في عمق المياه الإقليمية السويدية عام 1981، مما ترتب عليه مواجهة غير متوقعة جمعت بين الإثارة والكوميديا السوداء تستمر طوال 11 يوما.

"عندما تمنحك الحياة ثمار اليوسفي"

أما المسلسل التالي وصاحب أعلى تقييم بلغ 9.3 رغم أنه لم يُطرح إلا قبل أقل من شهر، هو "عندما تمنحك الحياة ثمار اليوسفي" (When Life Gives You Tangerines). العمل تأليف ليم سانغ-تشون، وإخراج كيم وون-سيوك، وبطولة إي يو، وبارك هاي جون، وبارك بو غوم، ومون سو ري.

يستعرض المسلسل حياة الطفلة المتمردة ايي سون بالستينيات، التي تطمح لمستقبل تحقق به نفسها بعيدا عن حياة أسرتها الفقيرة ودورها المتوقع كمعيلة لأسرتها وخادمة للجميع، ورغم استمرارها بالتمرد وتحدي الكل، فإن الحياة لا تواتيها بالحظ الحسن، بيد أنها تواجه الفقر والمعاملة السيئة من الكبار محتمية بكتف الرجل الوحيد الذي أحبها وأصر على الاقتران بها متحديا أسرته بحنوه عليها ومرافقتها المسيرة الصعبة وقودهم الأمل والحب.

Still blooming, always dreaming. When Life Gives You Tangerines is now playing! pic.twitter.com/nMHoWKHEyb — Netflix (@netflix) March 31, 2025

العمل مكون من 16 حلقة، ويستعرض مراحل عمرية مختلفة للأبطال الرئيسين منذ الصغر وحتى الكبر، مما أتاح وجبة دسمة ومضاعفة من الاستمتاع بتمثيل مجموعة مختلفة ومتنوعة من النجوم. وقد حقق العمل نجاحا جماهيريا ضخما على المستوى المحلى والعالمي متصدرا قوائم الأعلى مشاهدة على نتفليكس، في حين أشاد النقاد بالتمثيل والإخراج والسرد الدرامي المتميز.

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بولندا.. أمهات البطاريق

ومن بولندا نرشح لكم مسلسل درامي من 6 حلقات أيضا، هو "أمهات البطاريق" (The Mothers of Penguins) الذي يحكي عن مقاتلة فنون قتالية مختلطة يلتحق ابنها ذو الـ7 سنوات المصاب بالتوحد بمدرسة جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة، فتقرر مساندته ودعمه لتكتشف أن أحلك معاركها ليست على أرض الحلبة، بل في مضمار الأمومة.

just binge watched the first season of this Polish tv series: the mothers of penguins. such an inspiring plot and special casting. loved everything about this show. a solid 10 pts. #theMothersofPenguins pic.twitter.com/eZTd7SUNac — scd (@iamsorrywhattt) January 30, 2025

العمل دراما ثقيلة، تستعرض حياة أمهات الأطفال المختلفين والمصابين باضطرابات عصبية أو بعض المتلازمات مثل متلازمة داون، وكيف يجاهدن لموازنة الحياة بين المسيرة المهنية والعائلة التي تحتاج منهن رعاية فائقة وقدرات خاصة، والأهم سعة صدر من المجتمع ليقبل أولادهن بين طوائفه.

"أمهات البطاريق" تأليف كلارا كوتشانسكا ودوروتا ترزاسكا ونينا ليفاندوفسكا، المسلسل تميز بالتمثيل الجيد من أبطاله، النساء والأطفال، والاستكشاف العميق للعائلة والهوية والتحديات الفريدة، ويُحسب لصانعيه محاولة توعية الجمهور بقضية هامة وحيوية.

كوريا الجنوبية.. العدّاء اللطيف

الترشيح الأخير لليوم وصاحب أعلى تقييم هو المسلسل الكوري "العدّاء اللطيف" (Lovely Runner) ذو الـ16 حلقة، إذ حصل على تقييم بلغ 8.6 على موقع "آي إم دي بي". المسلسل مناسب في العموم لمحبي الدراما الكورية، التي نجحت خلال السنوات الأخيرة أن تحجز مقعدا في قلوب المشاهدين كونها من طراز خاص، ولا تشبه أي دراما أخرى.

lovely runner episode 1 was literally the perfect mix of melodrama, comedy, and romcom plssssss everyone who starts watching is bound to get hooked pic.twitter.com/mafwGhFlfQ — juls 𐙚 (@hyeyoonies) August 2, 2024

"العدّاء اللطيف" يحكي عن إم سول التي تتعرض لحادث تصبح على إثره قعيدة، لا ينقذها من براثن الاكتئاب سوى أغنية تبث بها الطاقة الإيجابية، ومن هنا يبدأ هوسها بالمطرب وعشقها لكافة أعماله، ومن ثمّ وقوعها في حبه، لهذا تنقلب حياتها رأسا على عقب حين تسمع خبر وفاته.

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بيد أنها تتمكن من الرجوع إلى الماضي بطريقة سحرية وتحديدا قبل 15 عاما لتجد نفسها رفيقة البطل في المدرسة الثانوية نفسها، فتقرر تغيير قدره من خلال تغيير مجرى حياته، منعا من وصوله للحظة الوفاة مجددا، وهو ما يجري في إطار رومانسي-فانتازي.

إيطاليا.. الفهد

من إيطاليا، نرشح مسلسل "الفهد" (The Leopard)، العمل من 6 حلقات وينتمي لفئة الدراما التاريخية، وهو مقتبس من رواية بالاسم نفسه صدرت عام 1958، وسبق تقديمها على هيئة فيلم سينمائي مدته 3 ساعات عام 1963.

المسلسل يحكي عن أمير سالينا وعائلته الأرستقراطية الحاكمة في صقلية في القرن الـ19، وكيف يواجهون جميعهم المشهد المتغير لحركة توحيد إيطاليا، في حين يلقي نظرة ثاقبة ومتأنية على كيفية صمودهم في وجه الاضطرابات الاجتماعية.

جدير بالذكر أن صانعي المسلسل تعمدوا تجنب أماكن تصوير الفيلم لخلق روح خاصة للمسلسل ومحاولة الابتعاد قدر الإمكان عن شبح المقارنة، لكنها جرت بكل الأحوال وإن جاءت نتيجتها في صالح المسلسل الذي اتسم بالتماسك والجاذبية وقدرته على مغازلة الحواس المختلفة مقارنة بالفيلم الذي غلب عليه الغرابة السحرية بين الكآبة القوطية والإبهار البصري المبالغ به.