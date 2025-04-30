شاركت في "باب الحارة" و"ليالي روكسي".. وفاة الفنانة السورية سمر عبد العزيز

فُجع الوسط الفني السوري اليوم بوفاة الفنانة والمغنية سمر عبد العزيز عن عمر ناهز 52 عاما، بعد معاناة مع السرطان، انتهت بإصابتها بالتهاب حاد في الكبد نتيجة ضعف حاد في المناعة، مما أدى إلى وفاتها في أحد مستشفيات العاصمة دمشق، رغم تجاوزها المرحلة العلاجية الأساسية للسرطان في عام 2023.

نقابة الفنانين السوريين نعت الراحلة رسميا، وأعلنت أن الجنازة انطلقت اليوم من المشفى الإيطالي، حيث صُلّي على جثمانها في جامع "لالا باشا"، ودُفنت في مقبرة "نجها" بريف دمشق.

وكانت الراحلة بدأت حياتها الفنية مغنية، وتميزت بصوتها الدافئ وحضورها الهادئ، وقدمت مجموعة من الأغاني التي لاقت انتشارا واسعا لدى الجمهور السوري والعربي، منها "يسعد لي هالمسا"، و"تعلمنا"، و"زهرة الأماني"، و"يا ولف صبرك علي"، و"كتبوني".

كما شاركت في العديد من المسلسلات السورية التي أظهرت موهبتها التمثيلية، أبرزها "باب الحارة" بشخصية "وداد"، و"أنشودة المطر"، و"الثريا"، و"روزنا"، و"هولاكو"، إلى جانب "سيرة آل الجلالي".

وكان آخر أعمالها الدرامية هو مسلسل "ليالي روكسي" الذي عرض خلال شهر رمضان 2025، وشاركت فيه إلى جانب نجوم كبار مثل منى واصف وأيمن زيدان وسلاف فواخرجي.

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وكانت قد تعرضت لصدمة في عام 2021، بعد طلاقها المفاجئ من المخرج محمد معروف بعد زواج استمر 12 يوما فقط، لتكتشف بعدها بفترة قصيرة إصابتها بسرطان الثدي. خضعت حينها لجراحة استئصال أحد الثديين، تبعتها علاجات كيميائية وإشعاعية مكثفة.

ورغم إعلانها الشفاء الكامل عام 2023، فإن آثار المرض لم تتركها، إذ أدى العلاج إلى تراجع مناعتها بشدة، مما جعلها عرضة للإصابة باليرقان الحاد (التهاب الكبد)، وهو ما دهمها خلال الأسابيع الأخيرة من حياتها، حسب ما كشفت شقيقتها ريم عبد العزيز في تصريحات صحفية مؤثرة طالبت فيها بالدعاء ودعم الجمهور.