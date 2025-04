رامي مالك في "الهاوي".. لوحة المفاتيح تواجه أجهزة الاستخبارات

يعود الممثل الأميركي ذو الأصول المصرية "رامي مالك" إلى شاشات العرض السينمائية بدور البطولة في الفيلم الأميركي "الهاوي" (The Amateur)، وهو فيلم تشويق وإثارة وجاسوسية تدور أحداثه في أروقة المخابرات الأميركية.

"الهاوي" من إخراج جيمس هووس، وتأليف: جاري سبينيللي وكين نولان، ومقتبس عن رواية بالاسم ذاته نُشرت عام 1981. ويُشارك رامي مالك البطولة كل من كايتريونا بالفين، وهولت ماكالاني، وراشيل بروسنان، وجوليان نيكولسون.

"الهاوي" فيلم انتقام وجاسوسية وتشويق وإثارة، يعود فيه رامي مالك إلى شخصية تشبه إلى حد ما شخصيته في مسلسل "مستر روبوت" (Mr. Robot)، الذي يُعتبر من أفضل وأشهر أعماله. في هذا الفيلم، يلعب دور تشارلي، الذي يعمل في مجال تقني معقد يتعلق بالشفرات في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ويعيش حياة هادئة ومريحة مع زوجته في منزل في الضواحي.

تختل حياته المثالية عندما يفقد أهم ما فيها، بمقتل زوجته على يد مجموعة إجرامية في لندن، فيبدأ في محاولة الانتقام من خلال الوكالة التي يعمل معها، والتي من المفترض أن تحميه وتحمي الشعب الأميركي بأسره، لكنه يكتشف أن ليس كل الشعارات تتحقق، لذا يبدأ باستخدام مهاراته الشخصية لاستعادة حقه.

"الهاوي" فيلم جاسوسية وإثارة مع بطل غير تقليدي، بطل لا يمتلك عضلات ضخمة أو يستعمل الأسلحة بأنواعها، بل هو رجل يعتمد في النهاية على استخدام الحاسوب والتكنولوجيا لحل مشاكله وتحقيق انتقامه.

I can't say enough good things about the story, specifically the protagonist, in The Amateur.

He's not a hero…he's a real person, scared, unskilled, but he does what he has to do.

I was riveted the entire movie. An incredible story, impeccably acted.#TheAmateur pic.twitter.com/59rJZLMGXv

