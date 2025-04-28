"ستار وورز" يفشل في إراحة "سينرز" عن صدارة شباك التذاكر الأميركي

واصل فيلم الإثارة والتشويق "سينرز" (Sinners) للمخرج راين كوغلر تصدّره شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققا إيرادات قدرها 45 مليون دولار، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ويتناول الفيلم عالم مصاصي الدماء في ثلاثينيات القرن الـ20، وتدور أحداثه في ولاية ميسيسيبي، ويؤدي بطولته مايكل بي. جوردان، المعروف بمشاركته في أفلام مثل "بلاك بانثر" و"كريد". وقد حصد الفيلم تقييما شبه مثالي بلغ 98% على موقع "روتن توميتوز".

ويشارك في العمل أيضا كل من هايلي ستاينفيلد وديلروي ليندو، وأنتجته أستوديوهات "وارنر براذرز"، ليصل إجمالي إيراداته المحلية حتى الآن إلى 122.5 مليون دولار.

وفي المركز الثاني، جاء فيلم "ستار وورز: إبيسود 3 – ريفنج أوف ذي سيث" (Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith) من إنتاج "ديزني"، والذي أُعيد طرحه في دور العرض احتفالا بمرور 20 عاما على إطلاقه. وقد حقق 25.2 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، في واحدة من أفضل النتائج للأفلام المعاد عرضها، بحسب المحللين.

واحتل فيلم "ذي أكاونتنت 2" (The Accountant 2) المركز الثالث مع إيرادات بلغت 24.5 مليون دولار. ويجسد بن أفليك دور عبقري رياضيات يُعاني من اضطرابات عقلية ويشارك في عمليات إجرامية، إلى جانب جون بيرنثال الذي يؤدي دور شقيقه القاتل المأجور.

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أما فيلم "ماينكرافت" (A Minecraft Movie)، المقتبس عن لعبة الفيديو الشهيرة، فقد جاء في المركز الرابع مع إيرادات بلغت 22.7 مليون دولار. وقد تجاوزت إيرادات الفيلم 380 مليون دولار في أميركا الشمالية و436 مليون دولار عالميا، مما يضعه على الطريق لتحقيق المليار دولار.

وحل خامسا فيلم الرعب الجديد "أنتيل دون" (Until Dawn) من إنتاج "سوني"، محققا عائدات بلغت 8 ملايين دولار.

وفي ما يلي قائمة الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية: