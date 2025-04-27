تامر حسني يوضح حقيقة مشاركته في مؤتمر طبي بعد سقوط حامل إضاءة وإصابة الحضور

تعرّض حفل النجم تامر حسني -الذي كان من المقرر انطلاقه مساء أمس السبت في قصر البارون بحي مصر الجديدة في القاهرة- لحادث مروع أدى إلى إلغائه، وذلك عقب سقوط حامل حديدي ضخم خاص بالإضاءة، مما أسفر عن إصابة عدد من الحضور.

وفي أول تعليق له، أوضح تامر حسني من خلال خاصية الصور عبر حسابه الرسمي أن مشاركته لم تكن ضمن تنظيم حفل خاص به، بل كان مدعوا للغناء كفقرة فنية ضمن فعاليات مؤتمر طبي دولي.

وأكد أن اسمه زُج به في سياق غير دقيق من قبل بعض المواقع، وشدد على تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في مديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بسقوط "ستاند" إنارة خلال الحفل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع.

وتبين من الفحص الأولي إصابة عدد من الأشخاص بجروح وكدمات، فنُقلوا إلى مستشفى هليوبوليس والمستشفيات القريبة لتلقي العلاج، في حين تلقى آخرون الإسعافات الأولية بموقع الحادث.

وأوضح مصدر أمني أن الإصابات تراوحت بين جروح سطحية وكدمات مع وجود حالات اشتباه كسور، مؤكدا أن الحالة العامة للمصابين مستقرة، وقُدّرت الحصيلة الأولية للإصابات بين 15 و20 شخصا.

إعلان

وبحسب التحقيقات الأولية، تبين أن الهيكل المعدني فقد توازنه فجأة وسقط على الحضور قبل دقائق من صعود تامر حسني إلى المسرح.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت مراجعة اشتراطات السلامة والتأمين داخل موقع الحفل.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا ومقاطع مصورة توثق لحظة الحادث، مما أثار حالة من الذعر بين الجمهور ودفع الجهة المنظمة إلى اتخاذ قرار فوري بإلغاء الحفل حرصا على سلامة الجميع.