محاكمة نجل محمد رمضان بتهمة التعدي على طفل

حددت النيابة العامة في مدينة السادس من أكتوبر (تبعد 38 كيلومتر عن القاهرة) يوم 15 مايو/أيار المقبل موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان أمام محكمة الطفل، في واقعة اتهامه بالتعدي على طفل داخل نادٍ خاص بالمدينة نفسها.

وجاء قرار الإحالة بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة خلال الأشهر الماضية، استمعت خلالها لأقوال أطراف الواقعة وشهود الحادث، واطلعت على التقارير الطبية والفيديوهات المتداولة، قبل أن تُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، وفقا للإجراءات القانونية المقررة في مثل هذه القضايا.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن محامي الطفل المُعتدى عليه يعتزم خلال الجلسة الأولى تقديم طلب بضم الفنان محمد رمضان إلى القضية، مستندا إلى شهادات عدد من الشهود الذين أفادوا بحضوره الواقعة ومشاركته فيها. وتشير المصادر إلى أن النيابة كانت قد استدعت الفنان المصري أكثر من مرة للتحقيق، غير أنه لم يمثُل أمامها حتى الآن، وهو ما قد يعزز من احتمال ضمه متهما في القضية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحويل الملف من محكمة الطفل إلى دائرة الجنح.

تعود تفاصيل الواقعة إلى سبتمبر/أيلول الماضي، حينما تقدمت سيدة ببلاغ رسمي ضد الفنان محمد رمضان ونجله علي، متهمة الأخير بالاعتداء على نجلها عمَر (11 عاما)، خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل أحد الأندية بمدينة السادس من أكتوبر.

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وأشارت والدة الطفل في بلاغها إلى أن الخلاف وقع في أثناء لعب ابنها في النادي، مما أدى إلى تعرضه للاعتداء وإصابته بكدمات وجروح في وجهه. وأضافت أنها هرعت إلى النادي فور إبلاغها بالحادث، إلا أنها فوجئت بأن نجل محمد رمضان غادر المكان مع عدد من المرافقين.

وأجرت مديرية أمن الجيزة تحقيقات في الواقعة، حيث تم الاستماع إلى أقوال الأم، كما طلبت النيابة العامة أخذ إفادة الطفل المتضرر وإجراء فحص طبي لتحديد مدى تأثير الإصابات.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بخلاف بين الطفلين تطور إلى اشتباك بالأيدي، مما أسفر عن إصابة الطفل، وفور وقوع الحادث، حضرت والدة الطفل إلى النادي في حالة من الغضب، وعندما لم تتمكن من تسوية الأمر، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار بعض الشهود إلى أن الفنان المصري كان حاضرا في أثناء الواقعة، إذ قام بتقييد حركة الطفل لتمكين ابنه من ضربه على وجهه ومنعه من الرد. وقد وثقت كاميرات المراقبة الحادث، وأكد شهود عيان أن رمضان استغل الموقف لتمكين نجله من الاعتداء على الطفل.

من جانبه، نفى والد الطفل الذي تعرض للاعتداء وجود أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع الفنان محمد رمضان أو من يمثله قانونيا، مؤكدا أن الأسرة لم تتلقَ عروضا للتسوية أو أي محاولة للصلح منذ وقوع الحادث حتى الآن.