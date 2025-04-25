"نوفوكايين".. سطو بنكهة الكوميديا يعيد أمجاد أفلام الأكشن الممتعة

هل تمنيت يوما لو أن حياتك كانت من دون ألم؟ أن تقع وتنكسر ساقك فلا تتوجّع، أن تأكل طعاما ساخنا بشدة ولا يلتهب لسانك! قد تبدو لك هذه الحياة مثالية للغاية، حتى تكتشف أنه لن يمكنك تناول الطعام الصلب خوفا من أن تقضم لسانك بالخطأ من دون انتباه، وأن تضطر لضبط المنبه، لتتذكر حاجتك للذهاب إلى المرحاض وإلا انفجرت مثانتك.. أما زلت ترى الفكرة مثالية؟

هذه هي حال "نيت" الذي يقوم بدوره الممثل جايك كويد بطل فيلم "نوفوكايين" (Novocaine) المتاح حاليا في دور العرض، ورغم الإيرادات المتوسطة التي حققها العمل حتى الآن، فإنه يستحق المشاهدة، خاصة ممن يفتقدون الأفلام الكوميدية الخفيفة التي لا تخلو من سيناريو متماسك وحبكة ممتعة.

Novocaine (2025)🎬 An amazing movie from start to finish. Jack Quaid is slowly becoming one of my favs 🤣 He cant feel pain, and he goes crazy and berserk for the girl of his dreams! He should be a superhero! I promise, you will fuk with it. #ScumRating: 7.8/10 pic.twitter.com/hiZggKsrQe — Lord Scummander rtd (@zhurg_) April 14, 2025

حياة بلا ألم

يحكي العمل عن "نيت" الموظف الخجول الهادئ، الذي يعمل مساعدا للمدير العام في أحد البنوك، والذي يعاني من اضطراب جيني نادر هو "عدم الحساسية الخلقية للألم مع عدم التعرق" (CIPA)، مما يجعله غير قادر على الشعور بالألم مهما جرى له.

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يُغيّر هذا الاضطراب حياته، فمن جهة يصبح عُرضة للتنمر والضرب من زملائه وهو صغير، ومن جهة أخرى يُعرّضه للخطر ربما حد الموت إذا لم ينتبه بما يكفي، الأمر الذي يجعل والديه يفضّلان عزله، فينشأ وحيدا ويخاف على نفسه من كل شيء.

لكن تتغيّر نظرته للحياة حين يُعجب بزميلته في العمل، التي تبادله المشاعر بدورها، وتُشجعه على الخروج عن المألوف وكسر الحواجز التي طالما وضعها لنفسه. غير أن الأمور تنقلب رأسا على عقب حين تقوم عصابة بعملية سطو مسلح على البنك وتختطف حبيبته لتكون رهينة، فيُقرر إنقاذها مُستغلا عدم شعوره بالألم للتغلّب على أفراد العصابة الواحد تلو الآخر، ولكنه لم يحسب حساب المفاجأة التي كانت في انتظاره قبل النهاية بقليل.

#Novocaine packs a serious punch!!! Jack Quaid is absolutely outstanding in this movie!! Amber Midthunder continues to be awesome in every movie she's in! One of my favorite action movies of the year!! I highly recommend it!! pic.twitter.com/gJibEK1ebV — Ryan Rea🪓ts (@RyanReaXts) April 12, 2025

بطل خارق في ثوب رجل عادي

رغم عناصر العمل المتعددة، فإن "نوفوكايين" فيلم يحمل بصمة مخرجَيه دان بيرك وروبرت أولسن، اللذين لطالما كانا صديقين في الجامعة، مما أثمر ثقة متبادلة جعلت العمل المشترك بينهما امتيازا استفادت منه السينما.

"نوفوكايين" هو مشروعهما الروائي الطويل الخامس، ووفقا لتصريحاتهما، فقد كان العمل يتسم بالجدية في نسخته الأولى، بيد أنهما طالبا بإجراء بعض التعديلات لإضفاء طابع المرح والخفة على الحبكة وبعض من العاطفة، من دون أي إخلال بما يتضمنه العمل من إنسانيات أو جدية.

وقد اختارا التصوير في كيب تاون في جنوب أفريقيا لأسباب إنتاجية، إذ كانا يبحثان عن موقع بتكلفة قليلة وإمكانات إنتاجية عالية والأهم أن يُشبه المدن الأميركية. أما بخصوص إسناد البطولة إلى جاك كويد، فأكدا أنه كان اختيارهما الأول، وبمجرد موافقته على الدور، شعرا بأن الحلم صار في طريقه للتحقق في أفضل صورة.

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وهو ما تؤكده الإشادات النقدية التي حصل عليها كويد، في ظل قدرته على تقديم شخصية الرجل العادي الذي يُشبه عوام الناس في هيئته وتصرفاته، ومع أنه يتعرّض للضرب طوال الوقت، فإنه يظل قادرا على الاحتفاظ بقيمته الأساسية بوصفه "بطلا خارقا" للقصة والساعي الدائم لإنقاذ البطلة.

كل هذا جعل "نوفوكايين" يُعيد إلى الأذهان أفلام الأكشن الكوميدية التي كانت تقدم أوائل الألفينيات، حيث البطل العاثر الحظ. تلك النوعية من الأفلام التي اعتاد الجمهور أن يستمتع بها بعيدا عن سيل الأفلام التكميلية أو المعاد إنتاجها كما هي الحال الآن.

بين العبثية والكوميديا السوداء

من المميزات الفنية التي تضمنها الفيلم أيضا السيناريو المتماسك شديد الذكاء والمهتم بالتفاصيل الدقيقة مع حُسن توظيفها لخدمة الأحداث المستقبلية البعيدة، بجانب التوليفة المثالية التي جمعت بين مشاهد الحركة -التي كُتبت ونُفذت بعناية- والكوميديا التي ستجعلك تريد أن تُغمض عينيك وفي الوقت نفسه تنفجر ضحكا.

ورغم الانتقادات التي انتشرت بسبب ضَعف الكيمياء الرومانسية التي جمعت بين كويد وميدثاندر، فإن هذه المشاهد لحسن الحظ لم تشغل حيزا كبيرا من العمل، كونه قائما بالأساس على الأكشن والمواقف المضحكة، أما الجزء الرومانسي فلم يكن سوى الشرارة الأولى التي انطلقت بسببها الأحداث في ما بعد.

Watched Novocaine today,

Such a fun movie but kinda painful to watch 😅

Really loved Jack in it, he is becoming one of my faves ❤️ pic.twitter.com/RSUIbCxngk — Saya 🍉 (@_Sayax) April 18, 2025

ليس لأصحاب القلوب الضعيفة

"نوفوكايين" فيلم كوميدي أكشن أميركي، من إخراج دان بيرك وروبرت أولسن، وتأليف لارس جاكوبسون، وبطولة كل من جايك كوايد، وآمبر ميدثاندر، وراي نيكلسون وجايكوب باتلون، وبيتي غابرييل، ومات والش.

ورغم أن العمل ينتمي للتصنيف الكوميدي مع قدرته الفعلية على الإضحاك بسبب المواقف المأساوية التي يجد البطل نفسه طرفا فيها من وقت لآخر، فإنه يحمل التصنيف العمري "آر" (R). مما يعني أنه لا ينبغي لمن أقل من 16 عاما مشاهدته إلا إذا كانوا رفقة ذويهم، وهذا راجع إلى مشاهد العنف الدموية التي يكتظ بها الفيلم، والتي تعد الحجر الأساسي بمشاهد الكوميديا السوداء، إذ يعاني "نيت" من حروق وكسور وطعنات وتشوهات قد يجدها البعض مزعجة.

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يأخذ العمل كل الكليشيهات المعتادة ويعيد بلورتها وإنتاجها بشكل مُبتَكَر ومَرِح في فيلم لا يخلو من العمق رغم ظاهره السطحي، وإصرار صانعيه على الإشارة لأهمية الحب والصداقة في مواجهة مخاوفنا وهشاشتنا، وكيف يمكن لنا أن نتحدى أنفسنا ونذهب لأبعد مما نملك فقط إذا عثرنا على هؤلاء الذين نشاركهم دواخلنا التي عشنا عمرا نُخفيها عن الجميع.

أخيرا، ومع أن إيرادات "نوفوكايين" جاءت مخيبة للآمال -إذ لم تتجاوز 34 مليون دولار من أصل ميزانية بلغت 18 مليون دولار- فقد حاز العمل إعجاب الجمهور من رواد دور العرض، حتى أن البعض يطمحون لو يصبح بالإمكان أن يتطور العمل لسلسلة أفلام بطلها الرجل الذي لا يشعر بالألم.