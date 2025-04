"نوفوكايين".. سطو بنكهة الكوميديا يعيد أمجاد أفلام الأكشن الممتعة

هل تمنيت يوما لو أن حياتك كانت من دون ألم؟ أن تقع وتنكسر ساقك فلا تتوجّع، أن تأكل طعاما ساخنا بشدة ولا يلتهب لسانك! قد تبدو لك هذه الحياة مثالية للغاية، حتى تكتشف أنه لن يمكنك تناول الطعام الصلب خوفا من أن تقضم لسانك بالخطأ من دون انتباه، وأن تضطر لضبط المنبه، لتتذكر حاجتك للذهاب إلى المرحاض وإلا انفجرت مثانتك.. أما زلت ترى الفكرة مثالية؟

هذه هي حال "نيت" الذي يقوم بدوره الممثل جايك كويد بطل فيلم "نوفوكايين" (Novocaine) المتاح حاليا في دور العرض، ورغم الإيرادات المتوسطة التي حققها العمل حتى الآن، فإنه يستحق المشاهدة، خاصة ممن يفتقدون الأفلام الكوميدية الخفيفة التي لا تخلو من سيناريو متماسك وحبكة ممتعة.

Novocaine (2025)🎬

An amazing movie from start to finish. Jack Quaid is slowly becoming one of my favs 🤣

He cant feel pain, and he goes crazy and berserk for the girl of his dreams! He should be a superhero!

I promise, you will fuk with it. #ScumRating: 7.8/10

