"سلمى وقمر" و"عثمان في الفاتيكان" يتصدران جوائز مهرجان أفلام السعودية

أسدل مهرجان أفلام السعودية الستار على دورته رقم 11 التي أُقيمت في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بمدينة الظهران، خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل/نيسان الجاري.

وشهد الحفل الختامي حضور عدد من صنّاع السينما والنقاد، بعد أسبوع من العروض والفعاليات انتهى بالإعلان عن منح "النخلة الذهبية" لـ7 أفلام ضمن المسابقات الرسمية.

وقدّم حفل الختام كل من عائشة كاي وخالد صقر، في حضور درامي أعاد شخصيتي "أم إبراهيم" و"أبو إبراهيم" من مسلسل "شارع الأعشى" الذي عُرض في مارس/آذار الماضي.

تكريم الحساوي

ومن أبرز مشاهد ختام النسخة الـ11 من مهرجان أفلام السعودية تكريم الممثل والمخرج والمنتج السعودي إبراهيم الحساوي، تقديرًا لعطائه الفني الممتد في المسرح والدراما ودوره الداعم لصناعة السينما المحلية، وتتويجًا لمسيرة فنية بدأها منذ عقود وبالتحديد منذ ثمانينيات القرن الماضي، وكان خلالها حاضرًا في أعمال شكلت جزءًا من الذاكرة الفنية السعودية.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أعرب الحساوي عن امتنانه للمخرجين وصنّاع الأفلام الذين منحوه الفرصة للمشاركة في أعمالهم، وخص بالشكر زوجته التي وقفت إلى جانبه طوال سنوات العمل. وقال "شاركت في العديد من المهرجانات، لكن هذا التكريم يحمل نكهة مختلفة، فقد كنت شاهدًا على المهرجان منذ انطلاقته الأولى".

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الجوائز

كما شهد الحفل توزيع جوائز "النخلة الذهبية" على نخبة من الأعمال المميزة، احتفاءً بإبداع صناع السينما من السعودية وخارجها.

وفي المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، فاز فيلم "سلمى وقمر" للمخرجة عهد كامل بجائزة أفضل فيلم.

"سلمى وقمر" الفيلم الفائز بالنخلة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل في الدورة الحادية عشرة لـ #مهرجان_أفلام_السعودية ✨ pic.twitter.com/k7ojwVuPB4 — مهرجان أفلام السعودية (@SA_FilmFestival) April 23, 2025

بينما نال مشعل المطيري جائزة النخلة الذهبية لأفضل ممثل، وذلك دوره في فيلمي "هوبال" و"ثقوب" بمهرجان أفلام السعودية. كما حصل الفيلم العراقي "أناشيد آدم" على جائزة أفضل فيلم روائي خليجي.

الممثل مشعل المطيري.. الفائز بالنخلة الذهبية لأفضل ممثل في الدورة الحادية عشرة لـ #مهرجان_أفلام_السعودية ✨ pic.twitter.com/EHpzqrnGVk — مهرجان أفلام السعودية (@SA_FilmFestival) April 23, 2025

وقد منحت لجنة التحكيم تنويهات خاصة لعدد من الأفلام تقديراً لمقارباتها البصرية والدرامية، حيث شملت "ثقوب" للمخرج عبد المحسن الضبعان، و"هوبال" لعبد العزيز الشلاحي، و"سوار" لأسامة الخريجي.

أما في فئة الفيلم الروائي القصير، فقد فاز "ميرا ميرا ميرا" للمخرج خالد زيدان بجائزة "النخلة الذهبية" متفوقًا على منافسيه في هذه الفئة.

النخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير، من نصيب فيلم "ميرا، ميرا، ميرا" للمخرج خالد زيدان ✨#مهرجان_أفلام_السعودية pic.twitter.com/oRalodutoV — مهرجان أفلام السعودية (@SA_FilmFestival) April 23, 2025

أما جائزة "عبد الله المحيسن" للعمل الأول، فكانت من نصيب فيلم "شرشورة" للمخرج أحمد النصر، بينما حصد "وهم" للمخرج عيسى الصبحي جائزة أفضل فيلم روائي خليجي قصير.

كما منحت لجنة التحكيم تنويهاً خاصاً لفيلم "انصراف" تقديرًا لتميزه الفني ضمن الأعمال المشاركة.

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وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، حصل "عثمان في الفاتيكان" للمخرج ياسر بن غانم على جائزة "النخلة الذهبية" بعد منافسة قوية مع أفلام أخرى.

ياسر بن غانم.. مخرج فيلم "عثمان في الفاتيكان" الفائز بالنخلة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي في الدورة الحادية عشرة لـ #مهرجان_أفلام_السعودية ✨ pic.twitter.com/UfCknJ1guG — مهرجان أفلام السعودية (@SA_FilmFestival) April 23, 2025

أما جائزة "جبل طويق" لأفضل فيلم يتناول مدينة سعودية، فقد فاز بها "قرن المنازل" للمخرج مشعل الثبيتي.

وفي فئة الفيلم الوثائقي الخليجي، توج "الجانب المظلم من اليابان" للمخرج عمر فاروق بالجائزة الأولى. كما منحت لجنة التحكيم تنويهيْن خاصين لكل من فيلمي "دينمو السوق" و"عين السبعين" تقديرًا لمحتواهما المتميز.

قصص تُرى وتُروى

وركزت النسخة رقم 11 من مهرجان أفلام السعودية على أفلام تتناول قضايا الذاكرة والانتماء من وجهات نظر شخصية واجتماعية، والتركيز على محوري "قصص تُرى وتُروى" و"سينما الهوية".

وقد اتسم برنامج الأفلام بتنوع يعكس تداخل الواقع والخيال وطرح أسئلة جمالية وفكرية. وفي كلمته الختامية، توجه مدير المهرجان أحمد الملا إلى الحضور بالقول "كل عام، تضيفون لمهرجاننا قصة جديدة. اليوم، نحتفل بالإبداع الذي صنعناه معًا".