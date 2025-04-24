جامعة أميركية تلغي حفلا لمغنية داعمة لفلسطين

أعلن رئيس جامعة كورنيل، مايكل كوتليكوف، في رسالة بعث بها مساء الأربعاء إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إلغاء الحفل الموسيقي الذي كان من المقرر أن تحييه المغنية الأميركية كهلاني آشلي يوم 7 مايو/أيار المقبل في إطار فعالية "يوم سلوب" (Slope Day) السنوية التي تختتم بها الجامعة عامها الدراسي.

وأوضح كوتليكوف أنّ القرار جاء بعد "موجةٍ من الغضب وردود الفعل العنيفة" داخل مجتمع الجامعة حيال ما وصفه بـ "مواقف معادية للسامية ومناهضة لإسرائيل" تبنّتها آشلي في عروضها المصوَّرة ومنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال في رسالته: بينما يملك أي فنانٍ في بلدنا الحقّ في التعبير عن آرائه، حتى ولو كانت بغيضة، حسب وصفه، "فإنّ يوم سلوب يهدف إلى توحيد مجتمعنا لا إلى تقسيمه".

كانت آشلي قد عبّرت مرارا عن دعمها العلني للفلسطينيين، إذ ظهرت وهي تغنّي أمام علم فلسطين في فيديو أغنية "إلى جانبك" "Next 2 U"، الذي يبدأ بعبارة "عاشت الانتفاضة"، وهي الكلمة التي اعتبرها منتقدوها أنها تحضّ على العنف ضد اليهود.

وقال كوتليكوف إنه تشاور مع منظّمي الفعالية وطلبة آخرين قبل إلغاء مشاركة كهلاني.

وكتب كوتليكوف: "أدرك أن قراري سيحظى بتأييد بعض الناس وانتقاد البعض الآخر. غير أنني أرى أنه الإجراء الصحيح والقرار الذي يجب أن أتّخذه لضمان وحدة المجتمع وسلامته في هذا الحدث البارز الذي يشمل الحرم الجامعي بأسره".

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وتزامن قرار كورنيل مع تصاعد التوتّرات داخل الجامعات الأميركية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، ومنع تظاهرات طلابية مؤيّدة لفلسطين.

يُذكر أنّ إدارة ترامب جمّدت هذا الشهر أكثر من مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصَّص لجامعة كورنيل في ظلّ تحقيق حكومي بشأن مزاعم انتهاكات للحقوق المدنية، مما يضيف ضغطا إضافيا على الجامعة في إدارة ملف الحريات الأكاديمية والتعبير السياسي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبدعم سياسي وعسكري أميركي، تواصل إسرائيل عمليات عسكرية في قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 168 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، ووجود ما يزيد على 11 ألف مفقود، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، في ما تصفه منظمات حقوقية ومراقبون بجرائم إبادة جماعية.