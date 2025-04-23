شاهد.. اتهامات بالسرقة تطال أحد ممثلي "المؤسس عثمان" في إسطنبول

في واقعة أثارت موجة من الجدل والصدمة في الأوساط الفنية والإعلامية التركية، رُصِد الممثل أوميت غوندش، المعروف بأحد أدواره في مسلسل "المؤسس عثمان" (Kuruluş: Osman) الشهير، وهو يرتكب عمليتي سرقة في إسطنبول، وفقا لما أظهرته كاميرات المراقبة المنتشرة في المنطقة.

وفقا للتفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية، وقعت الحادثة الأولى في حي آفجالار بإسطنبول، حيث رُصد الممثل جالسا أمام متجر لفترة من الوقت، قبل أن ينهض بهدوء ويسرق حقيبة سفر موضوعة عند مدخل المتجر، دون أن يُثير شكوك المارة.

'Kuruluş Osman' oyuncusu hırsız çıktı! İstanbul Avcılar'da bir mağazanın önünde duran valizleri çalarken görüntülenen ve sonrasında yakalanan oyuncu Ümit Gündeş'in kim olduğu ve hangi dizilerde oynadığı merak edildi. Daha önce de Beylikdüzü'nde bir marketten yağ çalarken… https://t.co/xeJFYjvtn1 pic.twitter.com/zs9HJHThOj — 23 DERECE (@yirmiucderece) April 20, 2025

وبعد أيام قليلة، أظهرت كاميرات أخرى غوندش داخل سوبرماركت في المنطقة نفسها، وهو يقوم بملء جيوبه بالبضائع من الرفوف، قبل أن يغادر المتجر من دون أن يدفع.

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الشرطة أجرت تحقيقا بعد ازدياد البلاغات عن السرقات الصغيرة في المنطقة، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه به عبر مطابقة تسجيلات المراقبة، وتبيّن أنه الممثل أوميت غوندش، الذي سبق أن وُثّقت عليه واقعة سابقة تتعلق بسرقة زيت من أحد الأسواق.

ورغم وضوح الأدلة المصوّرة، لم تتخذ الشرطة أي إجراء قانوني ضد غوندش، بسبب غياب شكاوى رسمية من المتضررين سواء من متجر الحقائب أو إدارة السوبرماركت.

وحتى اللحظة، لم تُصدر الجهة المنتجة لمسلسل "المؤسس عثمان" أي تعليق رسمي بشأن الحادثة، كما لم يُعلّق الممثل أو ممثلوه القانونيون على المزاعم المتداولة.