فن|تركيا

شاهد.. اتهامات بالسرقة تطال أحد ممثلي "المؤسس عثمان" في إسطنبول

رصد الممثل التركي أوميت غوندش، أحد نجوم مسلسل "المؤسس عثمان"، وهو يرتكب عمليتي سرقة في شوارع إسطنبول
رَصْد الممثل التركي أوميت غوندش، أحد نجوم مسلسل "المؤسس عثمان"، وهو يرتكب عمليتي سرقة في شوارع إسطنبول (مواقع التواصل الاجتماعي)
23/4/2025

في واقعة أثارت موجة من الجدل والصدمة في الأوساط الفنية والإعلامية التركية، رُصِد الممثل أوميت غوندش، المعروف بأحد أدواره في مسلسل "المؤسس عثمان" (Kuruluş: Osman) الشهير، وهو يرتكب عمليتي سرقة في إسطنبول، وفقا لما أظهرته كاميرات المراقبة المنتشرة في المنطقة.

وفقا للتفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية، وقعت الحادثة الأولى في حي آفجالار بإسطنبول، حيث رُصد الممثل جالسا أمام متجر لفترة من الوقت، قبل أن ينهض بهدوء ويسرق حقيبة سفر موضوعة عند مدخل المتجر، دون أن يُثير شكوك المارة.

وبعد أيام قليلة، أظهرت كاميرات أخرى غوندش داخل سوبرماركت في المنطقة نفسها، وهو يقوم بملء جيوبه بالبضائع من الرفوف، قبل أن يغادر المتجر من دون أن يدفع.

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الشرطة أجرت تحقيقا بعد ازدياد البلاغات عن السرقات الصغيرة في المنطقة، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه به عبر مطابقة تسجيلات المراقبة، وتبيّن أنه الممثل أوميت غوندش، الذي سبق أن وُثّقت عليه واقعة سابقة تتعلق بسرقة زيت من أحد الأسواق.

ورغم وضوح الأدلة المصوّرة، لم تتخذ الشرطة أي إجراء قانوني ضد غوندش، بسبب غياب شكاوى رسمية من المتضررين سواء من متجر الحقائب أو إدارة السوبرماركت.

وحتى اللحظة، لم تُصدر الجهة المنتجة لمسلسل "المؤسس عثمان" أي تعليق رسمي بشأن الحادثة، كما لم يُعلّق الممثل أو ممثلوه القانونيون على المزاعم المتداولة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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