"سينرز" يخطف صدارة شباك التذاكر الأميركي و"ماينكرافت" يقترب من المليار

واصل فيلم مصاصي الدماء الجديد "سينرز" (Sinners) هيمنته على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة عيد الفصح، محققا إيرادات قدرها 46.5 مليون دولار، وفقا لتقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

والفيلم من إخراج راين كوغلر، وقد نال إشادات نقدية وُصفت بأنها "شبه مثالية" عند بدء عرضه، بحسب مجلة هوليود ريبورتر. ويتولى مايكل ب. جوردان دور البطولة مجسّدا شخصيتي توأمين يعودان إلى أقصى جنوب الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى ليواجها قوى غامضة وشريرة. ويشارك في العمل أيضا هايلي ستاينفيلد وديلروي ليندو.

وجاء في المرتبة الثانية "ماينكرافت" (Minecraft) من إنتاج "وارنر براذرز" وهو النسخة السينمائية من لعبة الفيديو الشهيرة، محققا إيرادات قدرها 41.3 مليون دولار في ثالث عطلة نهاية أسبوع له بدور السينما، ليصل إجمالي إيراداته بأميركا الشمالية إلى 344.6 مليونا، ويتوقع أن يتجاوز عتبة المليار عالميا قريبا إذ حقق حتى الآن 720.8 مليونا.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الفيلم التحريكي "ذي كينغ أوف كينغ" (The King of Kings) الذي يتمحور حول قصة المسيح (عليه السلام) محققا 17.3 مليون دولار في ثاني أسبوع له. وهو من إنتاج شركة "آينجل ستوديوز" ويشارك فيه كينيث براناه، بيرس بروسنان، أوما ثورمان.

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وفي المركز الرابع، جاء فيلم الإثارة "ذي أماتور" (The Amateur) من إنتاج "ديزني" و"توينتيث سينتشري" محققا 7.2 ملايين دولار. ويؤدي رامي مالك دور عميل سري -في وكالة الاستخبارات الأميركية- يبحث عن قتلة زوجته.

وحلّ خامسا فيلم الحرب "وورفير" (Warfare) بإيرادات بلغت 4.9 ملايين دولار، وهو من إخراج أليكس غارلاند، وتدور أحداثه حول وحدة من الجنود الأميركيين خلال غزو العراق عام 2006.

وفي ما يلي قائمة العشرة الأوائل في شباك التذاكر الأميركي: