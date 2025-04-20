ممثلة تركية تقتل صديقتها بـ32 طعنة بعد سهرة في إسطنبول

في جريمة هزت الشارع التركي، ألقت الشرطة القبض على الممثلة سيفيل أكداغ (32 عاما) بتهمة قتل صديقتها إليف كيراف (29 عاما) طعنا، في منزل الأخيرة بحي الفاتح وسط مدينة إسطنبول.

وبحسب وسائل إعلام محلية، بدأت ليلة الجريمة بسهرتهما في أجواء وُصفت بالودية، حيث تناولتا الكحول وطلبتا الطعام، قبل أن يتصاعد خلاف بينهما ويتحول إلى شجار دموي انتهى بمقتل إليف بأكثر من 30 طعنة، وفق ما أكده تقرير الطب الشرعي.

وفقا لروايات الشرطة وشهود العيان، التقت أكداغ بصديقتها إليف مساء الحادثة، قبل أن تنتقلا إلى منزل الأخيرة. وبعد ساعات قليلة، نشب شجار حاد بينهما تطور إلى هجوم عنيف بالسلاح الأبيض، حيث أقدمت أكداغ على طعن صديقتها حتى الموت.

وأفادت مصادر أمنية أن المتهمة حاولت الانتحار بقطع معصميها بعد ارتكاب الجريمة، لكنها تراجعت في اللحظات الأخيرة، وفرّت من المكان. وقد رُصدت لاحقا عبر كاميرات المراقبة وهي تغادر المبنى، قبل أن يتم توقيفها في حي إسنيورت (جنوب غرب اسطنبول).

فُرقان كيراف، شقيق الضحية، قال إن إليف وسيفيل خرجتا للاحتفال، ثم عادتا إلى المنزل حيث وقعت الجريمة، "طُعنت شقيقتي أكثر من 30 مرة، ومن قتلتها ألقت بهاتفها بعيدا حتى لا تُكشف".

أما شقيقتها موزيين ملاك فقد انهارت خلال الجنازة، مطالبة بأقصى عقوبة قائلة "طُعنت في 32 موضعا. يجب أن تُسجن مدى الحياة".

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وشهد أحد الجيران أنه سمع صراخا مدويا قبيل الفجر، وشاهد شخصا يرتدي ملابس سوداء يفرّ من المبنى مسرعا.

التحقيقات ورواية أكداغ

في المقابل، زعمت الممثلة التركية خلال التحقيقات أنها كانت في حالة سُكر شديد، ولا تتذكر سوى أن كيراف بادرتها بالضرب، وأنهما سقطتا على الأرض أثناء العراك. وأضافت أنها شعرت بالذعر عند ملاحظتها أن إليف لا تتحرك، فهربت من المنزل.

وقد أُحيلت أكداغ إلى المحكمة، حيث قررت النيابة توقيفها على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد.

من سيفيل أكداغ؟

ولدت الممثلة التركية سيفيل أكداغ في 3 يوليو/تموز 1993 بمدينة ماردين (جنوب شرق تركيا)، وتحمل شهادة الثانوية العامة. بدأت مشوارها كعارضة أزياء، قبل أن تشارك في أفلام قصيرة وكليبات موسيقية، ثم تنتقل إلى الشاشة.

أكداغ ظهرت في مسلسلات شهيرة مثل "الذين لا يستطيعون الصمود" (Tutunamayanlar)، و"التفاحة الممنوعة" (Yasak Elma)، و"كذبتي الحلوة" (Benim Tatlı Yalanım).

كما شاركت في بعض الأفلام السينمائية مثل "إينا: السحر الأسود" (Enna: Kara Büyü)، و"كولياس: ثمن اللعنة" (Kulyas: Lanetin Bedeli)، و"مظلوم كوزاي وكُدّوسي 2: لا! هناك مال في الخزنة" (Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!).