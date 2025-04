كيف صنع مسلسل "عندما تمنحك الحياة ثمار اليوسفي" بصمته الفنية؟

"عندما تمنحك الحياة ثمار اليوسفي" مسلسل من الحياة وعن الحياة سيبقى في ذاكرتك لوقت طويل بعد الانتهاء منه. عمل تجب مشاهدته، إذ يتجاوز الحدود الثقافية ويخترق دفاعاتك النفسية وصولا إلى روح روحك، فلا تملك إلا أن تتماهى معه وتستسلم للسحر الذي تجلبه لك الحكاية.

ولمزيد من الانسجام والانصهار بين جنبات القصة، اختارت منصة نتفليكس أن يجري عرضه بمعدل 4 حلقات أسبوعية (ساعة لكل حلقة) على مدار شهر مارس/آذار الماضي، لمنح الجمهور وقتا كافيا لمعايشة ما يجري للأبطال ببطء وتركيز.

i don't think any drama had hit me like 'when life gives you tangerines' did in a long while

had me reflecting about different people in my life, especially my parents and how much i love and appreciate them :')pic.twitter.com/fVvr20Gp41

— ✿⁠ (@lilac_tinted) April 7, 2025