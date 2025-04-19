كيف صنع مسلسل "عندما تمنحك الحياة ثمار اليوسفي" بصمته الفنية؟

"عندما تمنحك الحياة ثمار اليوسفي" مسلسل من الحياة وعن الحياة سيبقى في ذاكرتك لوقت طويل بعد الانتهاء منه. عمل تجب مشاهدته، إذ يتجاوز الحدود الثقافية ويخترق دفاعاتك النفسية وصولا إلى روح روحك، فلا تملك إلا أن تتماهى معه وتستسلم للسحر الذي تجلبه لك الحكاية.

ولمزيد من الانسجام والانصهار بين جنبات القصة، اختارت منصة نتفليكس أن يجري عرضه بمعدل 4 حلقات أسبوعية (ساعة لكل حلقة) على مدار شهر مارس/آذار الماضي، لمنح الجمهور وقتا كافيا لمعايشة ما يجري للأبطال ببطء وتركيز.

i don't think any drama had hit me like 'when life gives you tangerines' did in a long while had me reflecting about different people in my life, especially my parents and how much i love and appreciate them :')pic.twitter.com/fVvr20Gp41 — ✿⁠ (@lilac_tinted) April 7, 2025

دراما اجتماعية بروح نسوية

"عندما تمنحك الحياة يوسفي" يتتبع حياة آي سون (لي جي يون/آيو) وغوان سيك (بارك بو-غوم) بداية من الستينيات وحتى عام 2025، مستعرضا ما شهدته تلك العقود بحياتهما من تحديات بالتوازي مع الأحداث السياسية والتغيرات الاجتماعية التي تشهدها كوريا عموما وجزيرة "جيجو" على وجه الخصوص باعتبارها أكبر جزر كوريا وذات التاريخ الثقافي الثري والمتميز، وتأثير ذلك على واقعهما وصولا لزمننا الحالي.

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ولعل أكثر الإسقاطات السياسية بروزا كان خسارة آي سون انتخابات الفصل بطفولتها لصالح أكثر الأطفال ثراء، لا لأنها حصلت على أصوات أقل وإنما لأنه جلب الهدايا للجميع، وهو ما جرى على خلفية تزوير الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار 1960.

لن أكون بقرة

ورغم أن المسلسل عمل اجتماعي-رومانسي بالأساس، فإنه لا يمكن تجاهل مقدار ما به من نسوية واضحة، بداية من أم البطلة التي صممت على ألا تصبح ابنتها غواصة مثلها وتفانت من أجل أن تُعلّمها على أمل التحاقها بالجامعة. ومع أن الأم ماتت وابنتها لا تزال صغيرة مما اضطر الأخيرة ترك التعليم بعد فترة، فإن إصرار الأم ظل حافزا لابنتها على أن تقول لا بوجه العادات والتقاليد.

وأن تحرص هي نفسها حين تكون أُما على رفض أن تكون ابنتها خادمة لأسرتها أو بقرة وهو التشبيه الدارج بثقافتهم المحلية، وإلحاقها بالجامعة حتى ولو كلفهم ذلك الكثير من الديون أو العيش على الكفاف، لتصبح فيما بعد من رائدات الأعمال بمجال التكنولوجيا.

والجميل أن الأم نفسها ظلت قابضة على جمر حلمها البعيد بأن تصبح شاعرة وتنشر ديوانها الأول وهو ما نجحت بتحقيقه بالفعل في السبعينات من عمرها، فيما كانت تعمل على تعليم النساء من كبار السن القراءة والكتابة على أمل أن تمحو أميتهن وتُنير عالمهن حتى ولو في أواخر العمر.

ليصبح "عندما تمنحك الحياة ثمار اليوسفي" حكاية تتوارثها الأجيال عن نساء تمتعن بأحلام كبيرة، وسعين متحدات وواثقات جيلا بعد آخر لكسر الدائرة التي طالما اختزلت دور المرأة في كونها تأتي بالمرتبة الأخيرة وخادمة للذكور من عائلتها ثم عائلة الزوج فيما بعد.

ردود الأفعال

بمجرد عرض العمل استطاع أن يحتل المركز الثامن عالميًا في فئة المسلسلات التلفزيونية على نتفليكس في اليوم التالي لإطلاقه، ومع حلول اليوم الثالث بات بالمركز الأول في كل من كوريا الجنوبية وهونغ كونغ وإندونيسيا وسنغافورة، والمركز الثاني في الفلبين وتايوان، وضمن الأعلى مشاهدة في 41 دولة من بينها قطر والسعودية وفيتنام وتايلاند وماليزيا.

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فيما حصل على تقييم 9.3 بموقع (IMDb) الفني و100% بموقع "الطماطم الفاسدة"، وتصدر النجمان آي يو وبارك بو غوم محركات البحث، وحظيت شخصية غوان سيك بجماهيرية جارفة، حتى إن المشاهدين أنشؤوا تحديا على منصات التواصل مستوحى منه، حيث يشارك المشاهدون قصصا مؤثرة ذات شجون عن آبائهم وأزواجهم وشركاء الحياة. لهذه الأسباب أحب الجمهور "عندما تمنحك الحياة ثمار اليوسفي".

When Life Gives You Tangerines has officially debuted at 100% on the Tomatometer on Rotten Tomatoes!#WhenLifeGivesYouTangerines pic.twitter.com/STsCTI2Z72 — byc 🍊 (@yeowopenguin) April 17, 2025

ومن أهم مميزات العمل الفنية السيناريو الذي تميز بالعمق والثراء العاطفيين حتى إنه تضمن الكثير من الجمل الأيقونية والمؤثرة، بجانب السيناريو تميز العمل بالإخراج الجذاب والسرد المُلهم والانسيابي رغم أن العمل ضم أجيالا عديدة والأهمّ نجوما مختلفين جسد كل منهم مرحلة عمرية مختلفة لنفس الشخصية

وهو ما كان بمثابة تحدّ كبير أمام المخرج والممثلين الذين برعوا في تجسيد أدوارهم وحرصوا على خلق حالة من الانسجام بينهم بدت جلية على الشاشة. ومن جهتها أكدت الممثلة آي يو -التي جسدت شخصية آي سون في أواخر مراهقتها وعشرينياتها، بالإضافة إلى دور ابنة البطلة كذلك- حرصها على قضاء وقت مع الممثلة مون سوري -التي جسدت دور البطلة في الأربعينات والخمسينات-، وتناقشت مع المخرج والكاتب متوصلين إلى ضرورة ترديد كل من النجمتين بعض الجمل الحوارية نفسها لإضفاء مزيد من المصداقية والمعايشة.

When Life Gives You Tangerines is so special, the kind of life changing, once in a lifetime drama one would wish to be able to experience for the first time again! pic.twitter.com/kdVy1blNgS — Sam (@UserSsam) April 12, 2025

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تحية للعائلة ورفقاء الحياة

"تحية لأجيال الجدات والأجداد والآباء والأمهات الذين عاشوا بشجاعة، وتشجيع لبناتهم وأبنائهم الذين سوف يشقون طريقهم في هذا العالم". هكذا وصف المخرج كيم وون سيك مسلسله "عندما تمنحك الحياة ثمار اليوسفي" خاصة وأن العمل يبث بالمشاهدين الكثير من الطاقة التي من شأنها أن تُعينهم على سبر أغوار حياتهم -هم أنفسهم- وصعابها، وهو ما يتناسب مع عنوان العمل بالكورية والذي يعني "شكرا لجهودكم".

المسلسل تأليف ليم سانغ تشون، وبطولة آيو، وبارك بو غوم، ومون سو ري، وبارك هاي جون. وهو مناسب للباحثين عن دراما من الواقع لا تتضمن أشرارا، وإنما فقط تقلبات الحياة الثقيلة. دراما تتناول بكثير من التأني والشغف أمورا مثل الحب والتضحية وصراعات الأجيال وما تُلقيه الحياة بوجوه أصحابها من انتصارات وهزائم طوال الوقت وكيف تكون النجاة في وجود رفيق الحياة المثالي لمجابهة غمار الحياة معه.