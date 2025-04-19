بيرك أتان في حالة حرجة بعد حادث سير أثناء توجهه لتصوير "جبل القلب"

تعرّض الممثل التركي بيرك أتان، نجم مسلسل "جبل القلب" (Gönül Dağı)، لحادث سير مروع مساء أمس أثناء توجهه من إسطنبول إلى موقع تصوير المسلسل في سيفري حصار التابعة لولاية إسكي شهير.

وخضع الممثل التركي البالغ من العمر 34 عاما للرعاية الطبية المكثفة بعد أن وُصفت حالته بالحرجة، إثر انقلاب السيارة التي كان يستقلها في أحد المنحدرات. وأسفر عن إصابته بجروح خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقع الحادث أثناء عودة أتان من استراحة الغداء على متن سيارة صغيرة، حيث فقد السائق السيطرة على المركبة، مما أدى إلى انقلابها عدة مرات. ونتيجة لجلوسه في الجزء الخلفي من السيارة وعدم ارتدائه لحزام الأمان، تعرض لإصابات شديدة نتيجة الاصطدام داخل السيارة أثناء الانقلاب. وتم نقله بواسطة فرقة الطوارئ إلى مستشفى مدينة إسكي.

وأظهرت الفحوصات الطبية وجود كسور في العمود الفقري والأضلاع، ووصفت حالته بالخطيرة. وهو حاليا تحت المراقبة الطبية في المستشفى ويتلقى العلاج بقسم العناية المركزة.

وقد أفاد أدلي فرحات إششيز، منتج مسلسل "جبل القلب"، بأن حالة نجم المسلسل قد استقرت وأنه لا يزال يتلقى العلاج.

كما يخضع سائق السيارة للتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، حيث أفاد شهود العيان بأن السائق فقد السيطرة قبل أن تنقلب، مما أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.

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وعقب انتشار الخبر، عبّر العديد من المعجبين وزملائه في الوسط الفني عن دعمهم وقلقهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متمنين له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى موقع تصوير المسلسل.

من عروض الأزياء إلى بطولات الشاشة

بيرك أتان المولود في 26 سبتمبر/أيلول عام 1991 بمدينة إزمير، بدأ رحلته مع الأضواء من خلال عالم عروض الأزياء، حيث لفت الأنظار إليه بعد اختياره كأحد "أفضل الوعود الشابة" في مسابقة أفضل عارض في تركيا لعام 2011، و2012.

لكنه سرعان ما انتقل إلى التمثيل ليصبح من الوجوه المألوفة والأسماء البارزة على الشاشة التركية في السنوات الأخيرة، بدأ خطواته في التمثيل من خلال مسلسل "كل شيء على ما يرام" (Her Şey Yolunda) الذي جسّد فيه شخصية سلجوق دميرغي أوغلو.

وسرعان ما توالت عليه الأدوار التي عززت حضوره في الدراما التركية، منها دور سفاش في "بنات الشمس" (Güneşin Kızları)، ودور سليم في "دموع الجنة" (Cennet’in Gözyaşları).

وقد حقق نجاحا لافتا بدور تانر قايا في المسلسل الدرامي الكوميدي "جبل القلب" (Gönül Dağı) الذي يُعرض على شاشة قناة (TRT 1) التركية الرسمية منذ عام 2020، واستمر لـ4 مواسم متتالية وحقق أتان من خلاله شعبية جارفة.