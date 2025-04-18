بعد ساعات من حضوره عزاء.. وفاة سليمان عيد تفجع الوسط الفني المصري

في صدمة مفاجئة لمحبي الفن المصري توفي الفنان سليمان عيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 56 عاما.

الخبر الذي أعلن عنه ابنه عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك بكتابة "أبويا في ذمة الله" ترك أثرا بالغا بين جمهوره وزملائه.

وكان آخر ظهور للفنان سليمان عيد أمس في عزاء المنتج الفني صلاح حسن.

وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة في المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد، حيث تجمع العديد من أصدقاء وزملاء الراحل في الوسط الفني لتوديعه.

وكان من أبرز الحضور الفنانون محمد إمام وأحمد السقا وأحمد خالد صالح ومحمد جمعة وأحمد رزق وأشرف عبد الباقي وهشام ماجد ومحمد محمود والسيناريست أيمن سلامة والمنتج محمود شميس، إلى جانب العديد من الشخصيات العامة والمقربين.

وحرص عدد من الفنانين على حضور جنازة الفنان سليمان عيد منذ اللحظات الأولى، وكان في مقدمتهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي والفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر، بالإضافة إلى حسام داغر وياسر صادق ومحمد رياض وشريف باهر ومنير مكرم وإيهاب فهمي وريهام عبد الغفور والمخرج معتز التوني والمخرج شريف عرفة، والإعلامي طارق علام، وصبحي خليل.

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وشهدت الجنازة توافد العديد من الأصدقاء والزملاء الذين عبروا عن حزنهم العميق، في حين انهار الفنان صلاح عبد الله من البكاء والحزن على صديقه الراحل.

أحدث أعماله الفنية

كان آخر أعمال الفنان الراحل سليمان عيد في فيلم "فار بـ7 ترواح" الذي يتم عرضه حاليا في دور السينما.

ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية، ويضم أكثر من 22 فنانا، من بينهم أحمد فتحي وإدوارد، كما يحتوي على عدد من الوجوه الجديدة.

فيلم "فار بـ7 ترواح" يعتبر من الأفلام الكوميدية التي لاقت تفاعلا جيدا من الجمهور، ويعد إضافة جديدة إلى رصيد الفنان الراحل الذي كان لا يزال يعطي بأدواره المميزة.

ردود الفعل على رحيله

رحيل الفنان سليمان عيد عن عالمنا ترك فراغا كبيرا في الوسط الفني، إذ عبر زملاؤه عن حزنهم الكبير بفقدانهم هذا الفنان الذي كان يعبر عن الفرح والمرح في كل أعماله.

الفنان أحمد السقا كان من أول من نعى صديقه عبر فيسبوك قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون، مع السلامة يا سليمان.. مع السلامة يا صاحبي، يا عشرة العمر، يا أطيب خلق الله.. ربنا يرحمك ويصبّر أهلك وولادك ويصبرنا جميعا، برجاء الدعاء".

وبكلمات مؤثرة نعاه الفنان علاء مرسي "إنا لله وإنا اليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي الله، اللهم أجرنا في مصيبتنا، المصيبة في الموت عظيمة، خاصة أنها تكون في حتة منك ومن أيامك وقلبك، تكون في إنسان عظيم في حياتك في طيبته ورجولته في كل المواقف، في عشره عمري، سليمان عيد، حبيبي، الله يرحمك ويغفر لك ويجعلك في رفقة حبيبك سيدنا النبي، المصيبة الكبرى التانية إني بره مصر وأنت مشيت من غيري ومن غير ما أعرف ولا أكون جنبك، ومعاك في طريقك لدار الحق، ولكن أنتم السابقون ونحن اللاحقون، حالا بجهز للعودة إلى مصر يمكن ألحق أودعك، مع السلامة يا صاحبي".

وكتب الفنان أحمد العوضي "‏وداعا الفنان سليمان عيد، ‏اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة".

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وكتب الفنان هاني رمزي "كده برضه يا سولي تمشي فجأة، طيب أقول إيه يا صديق عمري يا اللي مافيش زيك صديق، الله يرحمك يا غالي هتوحشني قوي، ربنا يصبّرنا على فراقك".

إنجازات فنية

وُلد الفنان سليمان عيد في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1968 بحي الكيت كات في محافظة الجيزة.

بدأ رحلته الفنية في أواخر الثمانينيات، وحقق انطلاقة قوية في عالم السينما المصرية عام 1992 من خلال مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" مع الفنان عادل إمام، هذا الدور كان بمثابة البداية التي أضاءت طريقه ليصبح واحدا من أبرز وجوه الكوميديا في السينما المصرية.

ترك الفنان الراحل سليمان عيد بصمة واضحة في عالم الكوميديا من خلال تقديمه أدوارا متنوعة جمعت بين الفكاهة والعمق.

شارك في العديد من الأفلام المميزة مثل "طيور الظلام" (1995) و"النوم في العسل" (1996) و"همّام في أمستردام" (1999)، إذ أضاف لمسته الخاصة التي جعلت هذه الأفلام خالدة في ذاكرة الجمهور، كما تألق في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات ليصبح أحد أكثر الفنانين إنتاجا في مصر.

بلغت حصيلة أعماله الفنية أكثر من 150 عملا تنوعت بين السينما والتلفزيون والمسرح والبرامج التلفزيونية.

لقد استطاع سليمان عيد أن يترك أثرا كبيرا في مختلف أنواع الفن، إذ لم يقتصر نجاحه على الأعمال الجادة فقط، بل كان له دور بارز في تقديم الأعمال الكوميدية التي نالت حب جمهور واسع في مصر والعالم العربي.