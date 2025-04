بعد غموض لأسابيع.. الطب الشرعي يكشف سبب وفاة ميشيل تراختنبرغ

بعد حالة من الغموض دامت لأسابيع، حُسم الجدل بشأن الوفاة المفاجئة للممثلة ميشيل تراختنبرغ، التي رحلت في 26 فبراير/شباط 2025، عن عمر 39 عاما.

وأعلن مكتب كبير الفاحصين الطبيين في مدينة نيويورك أن تراختنبرغ توفيت نتيجة مضاعفات ناتجة عن إصابتها بمرض السكري، مؤكدا أن الوفاة طبيعية ولا تتعلق بأي شبهة جنائية.

وكانت وفاة تراختنبرغ، المعروفة بأدوارها البارزة في مسلسلي "الفتاة النميمة" (Gossip Girl) و"بافي قاتلة مصاصي الدماء" (Buffy the Vampire Slayer) أثارت تساؤلات واسعة، خاصة بعد أن رفضت عائلتها إجراء تشريح للجثة لأسباب دينية، وهذا أدى في البداية إلى تصنيف سبب الوفاة على أنه "غير محدد".

لكن نتائج التحاليل المخبرية التي ظهرت لاحقا دفعت بمكتب الطب الشرعي إلى تعديل تقريره الرسمي، مؤكدا أن الوفاة طبيعية ومرتبطة بحالة صحية مزمنة، حيث عانت تراختنبرغ في الفترة الأخيرة قبل رحيلها من مشاكل صحية، من بينها خضوعها لعملية زرع كبد، لكن لم يتم الربط حينها بشكل قاطع بين هذه الظروف ووفاتها المفاجئة.

وبعد صدور نتائج التحاليل المخبرية، حسم مكتب كبير الفاحصين الطبيين في نيويورك الجدل، مؤكدا أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات مرتبطة بمرض السكري، وأنها طبيعية، لينهي بذلك حالة الترقب التي أحاطت بالرحيل المفاجئ لتراختنبرغ.

وقد عُثر على الممثلة الأميركية فاقدة للوعي داخل شقتها في قلب مانهاتن في 26 فبراير/شباط الماضي، حيث استجابت الشرطة لبلاغ طارئ في ساعات الصباح الأولى. وفور وصول المسعفين، تم إعلان وفاتها في الموقع. وكانت تراختنبرغ تبلغ من العمر 39 عاما لحظة وفاتها.

وبدأت ميشيل تراختنبرغ مسيرتها في سن صغيرة، حيث كانت في الثالثة من عمرها عندما شاركت في الإعلانات التجارية، قبل أن تنضم إلى برنامج "مغامرات بيت وبيت" (The Adventures of Pete & Pete)، وكذلك المسلسل الدرامي الطويل "كل أولادي" (All My Children).

وحصلت على أول بطولة سينمائية لها عام 1996 من خلال فيلم "هاريت الجاسوسة" (Harriet the Spy) إلى جانب روزي أودونيل، وسميث كاميرون.

وانضمت تراختنبرغ إلى مسلسل "بافي قاتلة مصاصي الدماء" في موسمه الخامس، حيث جسدت شخصية دون سامرز. ثم ظهرت في الكوميديا الشبابية الشهيرة "يوروتريب" عام 2004، قبل أن تنضم إلى طاقم مسلسل "فتاة النميمة".

بالإضافة إلى الدراما التي لاقت استحسان النقاد عن دورها في "جلد غامض" (Mysterious Skin) من إخراج غريغ أراكي.

كما ظهرت ضيفة في مسلسلات مثل "هاوس" (House) و"ويدز" (Weeds)، وقدَّمت صوتها في مشاريع رسوم متحركة، بما في ذلك "روبوت تشيكن" (Robot Chicken)، ومؤخرا أعادت تجسيد شخصيتها في سلسلة تكملة لمسلسل "فتاة النميمة" على قناة ماكس عام 2023.