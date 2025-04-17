الكوميدي الأميركي نيت بارغاتزي يقدم حفل توزيع جوائز إيمي

من المنتظر أن يتولى الكوميدي الأميركي نيت بارغاتزي تقديم حفلة توزيع جوائز إيمي التلفزيونية في سبتمبر/أيلول المقبل، وفق ما أعلن المنظمون أمس الأربعاء.

وحُدِّد 14 سبتمبر/أيلول موعدا لإقامة النسخة الـ77 لتوزيع هذه الجوائز التي تُعَدّ بالنسبة إلى القطاع التلفزيوني الأميركي بمنزلة جوائز الأوسكار السينمائية، وتتولى محطة "سي بي إس" نقل الحدث.

وقال نيت بارغاتزي في بيان، "إنه لشرف كبير أن يُطلب مني استضافة حفلة توزيع جوائز بهذه الشهرة، وأنا متشوق للتعاون مع "سي بي إس" لتكون أمسية تستمتع بها العائلات في مختلف أنحاء العالم".

وتولى يوجين ليفي ونجله دان تقديم حفلة توزيع جوائز إيمي العام الفائت، وأدى هذا الأمر إلى انتعاش كبير في نسب متابعة الحدث.

ويأمل المنظمون في استمرار هذا الزخم بفضل اختيار نيت بارغاتزي مقدّما للاحتفال.

ورأى رئيس الأكاديمية التي تمنح جوائز إيمي كريس أبريغو أن "نيت هو أحد أبرز الكوميديين اليوم، ويتميز بأسلوب كوميدي (…) يحظى باستحسان الجمهور من الأجيال كافة في مختلف أنحاء العالم".

ويقوم نيت بارغاتزي حاليا بجولة في الولايات المتحدة وعدد من الدول. ونال عرضه "ذي غريتست أفيردج أميركان" (The Greatest Average American) أخيرا ترشيحا لجائزة غرامي.