"لينكين بارك" تقدم عرضا في نهائي دوري أبطال أوروبا بميونخ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" -اليوم الأربعاء- أن فرقة الروك البديل "لينكين بارك" ستقدم عرضا قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ميونخ يوم 31 مايو/أيار المقبل.

وذكر الاتحاد أن فرقة لينكين بارك، التي عادت بعد فترة غياب امتدت 7 سنوات، عقب وفاة المغني تشستر بينينغتون، ستقدم العرض الافتتاحي في ملعب ميونخ.

ولا تشمل النهائيات الكبرى في رياضة كرة القدم عروضا بين الشوطين، كما يحدث في مباريات السوبر بول (مباراة البطولة السنوية) في كرة القدم الأميركية، بل يتم تنظيم ترفيه قبل المباراة.

ولكن سوف يتم تنظيم عرض بين الشوطين في نهائي كأس العالم للأندية بنسخة هذا العام لشكله الجديد في أميركا.