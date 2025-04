الممثلة الأميركية سينثيا نيكسون ترتدي العلم الفلسطيني في إعلان لمسلسلها

أطلت الممثلة الأميركية والناشطة سينثيا نيكسون في إعلان ترويجي رسمي للموسم الثالث من مسلسل "آند جست لايك ذات…" (And Just Like That…)، مرتدية قميصا يحمل ألوان العلم الفلسطيني: الأسود، الأبيض، الأخضر، إضافة إلى مثلث أحمر، في ما بدا أنه تعبير صريح عن دعمها المستمر للقضية الفلسطينية.

الإعلان، الذي بُث عبر القنوات الرسمية للمنصة المنتجة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أثار تفاعلات واسعة ومتباينة. فقد أشاد عدد من المتابعين بخطوة نيكسون، واصفين إياها بـ"الملكة" تقديرا لموقفها الإنساني، بينما انتقدها آخرون بشدة، معتبرين ظهورها بهذا الشكل موقفا سياسيا "غير مقبول" في ضوء التطورات التي أعقبت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

Let's talk about Cynthia Nixon 🙌🇵🇸 pic.twitter.com/2zwjeQMSJZ — Erik Anderson (@awards_watch) April 15, 2025

مواقف متواصلة منذ بداية الحرب

وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها نيكسون عن تأييدها للفلسطينيين. فقد شاركت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في إضراب عن الطعام أمام البيت الأبيض، ضمن حملة تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفعت خلال الفعالية لافتة كتب عليها: "بايدن، أنت تتسبب في تجويع غزة. نريد وقفا دائما لإطلاق النار الآن!".

كما سبق لها التوقيع على عرائض تطالب بوقف العدوان على غزة، والمشاركة في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، إلى جانب نشر محتوى داعم للقضية عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وتُعرف نيكسون بدورها الشهير في مسلسل "سكس آند ذا سيتي" (Sex and the City) حيث أدّت شخصية "ميرندا"، وهي واحدة من أبرز الأصوات التقدمية في هوليود، المعروفة بانخراطها في الشأنين السياسي والاجتماعي، لا سيما في قضايا العدالة والحقوق المدنية.

L'actrice de Sex And The City Cynthia Nixon en grève de la faim pour exiger un cessez-le-feu permanent à Gaza. pic.twitter.com/o7kPEAHckZ — Oumma.com (@oumma) November 29, 2023

وتمثل مواقف نيكسون العلنية امتدادا لاتجاه متنامٍ بين مشاهير هوليود الذين باتوا يستخدمون منصاتهم الإعلامية للتعبير عن مواقف سياسية، خاصة فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة.

ومن المقرر أن يُعرض الموسم الثالث من مسلسل "آند جست لايك ذات…" على منصة "إتش بس أو ماكس" في 29 مايو/أيار 2025، وسط ترقّب واسع لما إذا كانت مواقف أبطال العمل، ولا سيما نيكسون، ستلقي بظلالها على استقبال الجمهور للمسلسل.