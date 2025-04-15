مؤتمر بكيب تاون يناقش تعزيز الحقوق الموسيقية بأفريقيا

عُقد في الفترة من 9 إلى 10 أبريل/نيسان في كيب تاون بجنوب أفريقيا مؤتمر حقوق الأداء والموسيقى في أفريقيا جنوب الصحراء لعام 2025، بتنظيم من الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرام، بالتعاون مع جمعية حقوق الأداء الموسيقية في جنوب أفريقيا.

شهد الحدث مشاركة واسعة من قادة صناعة الموسيقى من مختلف أنحاء القارة، بما في ذلك شركات التسجيلات، ومنظمات إدارة الحقوق، والشركات المختصة في الترخيص الموسيقي، لبحث تطوير حقوق الأداء في المنطقة.

تعزيز الشراكات والتعاون

على مدار يومين، ناقش المؤتمر عدة محاور رئيسية، منها استعراض تطبيق القرارات التي تم اتخاذها في قمة العام الماضي في دار السلام، وتقديم تقارير عن التقدم المحرز من قبل شركات الترخيص الوطنية.

وكذلك استكشاف إستراتيجيات جديدة تهدف إلى تحسين إدارة حقوق الأداء.

كما تم التركيز على دور الموسيقى في تعزيز الاقتصاد الأفريقي، خاصة في ظل النمو المتسارع لصناعة الموسيقى في القارة وتزايد تأثيرها العالمي.

وشدد المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لفتح مزيد من الفرص في السوق.

الابتكار والبنية التحتية الرقمية

أحد أبرز الأحداث في المؤتمر كانت الجلسة الإعلامية التي أدارتها أنجيلا ندامبوكي، المديرة الإقليمية للاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرام في أفريقيا جنوب الصحراء.

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ضمت الجلسة عددًا من الشخصيات والشركات البارزة في صناعة الموسيقى.

وقد تم التأكيد في الجلسة على أن النمو المستدام لصناعة الموسيقى في أفريقيا يتطلب استثمارًا أكبر في البحث والابتكار، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية المتقدمة.

كما تم التأكيد على ضرورة تحديث أنظمة حقوق الأداء بما يتماشى مع التطورات السريعة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

اتفاقية تاريخية للتعاون بين الدول

شهد المؤتمر أيضًا توقيع جمعية حقوق الأداء الموسيقية في جنوب أفريقيا اتفاقية مهمة مع مؤسسة حقوق التأليف والنشر في كينيا، والتي تهدف إلى ضمان تحويل الإيرادات الناتجة عن حقوق الأداء المحصلة في كينيا بحلول نهاية الربع الثاني من العام.

تمثل هذه الاتفاقية خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وتأكيد أهمية الشراكات الإستراتيجية لتطوير صناعة الموسيقى في القارة.

دعوة للامتثال وتمكين الفنانين

وفي مداخلة مهمة، دعا لوثاندو نغيزيل، أحد أبرز الشخصيات في صناعة الموسيقى الأفريقية، إلى ضرورة التزام مستخدمي التسجيلات الصوتية بدفع الرسوم المستحقة على الترخيص.

وأكد أن الفنانين يجب أن يتخذوا دور السفراء في توعية المستخدمين حول حقوقهم في سلسلة حقوق الأداء.

وأضاف أن هذه الجهود أساسية لضمان استفادة أصحاب الحقوق من تطوير الإطارات القانونية التي تنظم هذه الصناعة.

أهمية الاستمرارية والابتكار

في كلمتها الختامية، شددت أنجيلا ندامبوكي على أهمية الاستمرارية والابتكار في معالجة التحديات التي تواجه صناعة الموسيقى في أفريقيا، مشيدة بالتقدم المحرز في توحيد جهود أصحاب المصلحة.

وأكدت على ضرورة تحسين إدارة البيانات، وتعزيز تطبيق الحقوق، وتبني نهج موحد لضمان التعويض العادل لأصحاب الحقوق.

وقالت ندامبوكي "لقد تم وضع الأساس، والآن علينا جميعًا أن نبني على هذا الزخم، لتكوين بيئة يتم فيها تكريم الفنانين الأفارقة بشكل لائق مقابل مساهماتهم في صناعة الموسيقى".