الكشف عن أبطال النسخة التلفزيونية من هاري بوتر

أصدرت شبكة "إتش بي أو" (HBO) إعلانا رسميا عن اختيار الممثلين المشاركين في النسخة التلفزيونية من سلسلة "هاري بوتر" (Harry Potter) المأخوذ عن السلسلة الشهيرة للمؤلف جيه كيه رولينغ وقدمت من قبل في سلسلة من الأفلام.

تم الإعلان عن اختيار عدد من الممثلين لتجسيد شخصيات بارزة في عالم السحرة ضمن سلسلة "هاري بوتر". ووفقًا للإعلان، سيؤدي الممثل جون ليثغو، الحائز على 6 جوائز إيمي، من بينها عن تجسيده شخصية وينستون تشرشل في مسلسل "التاج" (The Crown)، بالإضافة إلى مشاركته الأخيرة في فيلم "المجمع الباباوي" (Conclave) الحائز على جوائز بافتا وأوسكار، دورا رئيسيا في المسلسل.

وفي هذا السياق، سيجسد ليثغو شخصية أباس دمبلدور، التي لعبها سابقًا كل من ريتشارد هاريس ومايكل جامبون. ودمبلدور هو الساحر العطوف والقوي ومدير مدرسة هوغوارتس للسحر والشعوذة، ويعد من الداعمين الرئيسيين لهاري بوتر في معركته ضد لورد الظلام فولدمورت.

ويجسد بابا إسييدو شخصية "سنيب" وهو الدور الذي أدّاه آلان ريكمان في الأفلام، وهو شخصية أستاذ الجرعات في هوغوارتس، وهو دائم الصدام مع هاري، وفي الأحداث يتبين لاحقا أنه كان ضحية للتنمر من والد جيمس بوتر والد هاري.

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وتؤدي جانيت مكنير، الحاصلة على العديد من الجوائز من بينها غولدن غلوب، دور مينرفا ماكغوناجال، رئيسة منزل جريفندور التي قامت بتجسيدها ماجي سميث في السلسلة السينمائية.

كما حصل نيك فروست، المعروف بأدواره في أفلام مثل "الزغب الساخن" (Hot Fuzz) و"شون الميت" (Shaun of the Dead)، على دور روبياس هاغريد، الذي اشتهر به الممثل روبي كولترين الذي توفي عام 2022.

"هاغريد" هو حارس أراضي هوغوارتس ونصف العملاق الذي يصبح صديقًا مخلصًا وحليفًا لهاري وأصدقائه.

ويشارك في المسلسل أيضًا لوك ثالون في دور كويرينوس كويريل، وبول وايتهاوس في دور أرغوس فيلتش، وذلك في أدوار ضيوف شرف.

وقالت المنتجة المنفذة فرانشيسكا غاردينر والمخرج التنفيذي مارك ميلود إنهما "سعيدان بانضمام هذه المجموعة الاستثنائية من المواهب لإعادة إحياء هذه الشخصيات المحبوبة بروح جديدة".

ولم يُعلن حتى الآن عن اختيار الممثلين للأدوار الرئيسية الثلاثة هاري وهيرميون ورون، ولكن من المرجح أن يتم اختيار وجوه جديدة لهذه الأدوار بعد أن أطلقت وارنر بروس دعوة مفتوحة لاختيار أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 11 سنة قبل فترة.

المسلسل تم التخطيط له ليستمر على مدار عقد من الزمن، وهو من تأليف وإشراف فرانشيسكا غاردير، وإخراج وإنتاج مارك ميلود، ووفقا لـ"إتش بي أو" العمل سيكون "اقتباسا وفيا" لسلسلة الكتب التي ألفتها جيه كيه رولينغ، التي ستشارك كمنتجة منفذة أيضا للعمل.

وسيتناول المسلسل تفاصيل أكثر مقارنة بتلك التي تم تقديمها في سلسلة الأفلام الثمانية التي تم تقديمها بين عامي 2001 و2011، وجسد دانيال رادكليف دور هاري بوتر.