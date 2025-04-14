"ماينكرافت" يهيمن على شباك التذاكر الأميركي ويواصل الزحف نحو المليار

احتفظ فيلم "ماينكرافت" (A Minecraft Movie) بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية على التوالي، بعد أن حقق الأسبوع السابق أفضل انطلاقة لعام 2024، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وسجّل الفيلم الذي يؤدي بطولته جاك بلاك، وجايسن موموا، وإيما مايرز، إيرادات بلغت 80.6 مليون دولار بالولايات المتحدة وكندا، أي ما يقارب نصف إيرادات افتتاحه. لكنه مع ذلك، تجاوز حاجز 281 مليونا محلياً خلال أسبوع واحد، إلى جانب 269 مليونا أخرى عالمياً، ليصبح بذلك أنجح فيلم سينمائي مقتبس من لعبة فيديو في التاريخ.

وفي المركز الثاني، جاء فيلم الرسوم المتحركة "ملك الملوك" (The King of Kings) الذي يروي قصة المسيح، محققاً 19.1 مليون دولار. ويشارك في هذا العمل عدد من النجوم بينهم كينيث براناه، وبيرس بروسنان، وأوما ثورمان، وهو من إنتاج شركة "آنجل ستوديوز" المستقلة التي تتخصص في الأفلام ذات الطابع الديني.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فيلم الإثارة "الهاوي" (The Amateur) من إنتاج ديزني و"توينتيث سنشري" محققاً 15 مليون دولار. ويؤدي رامي مالك في هذا العمل دور عميل في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، حيث يسعى للانتقام من قتلة زوجته التي لقيت مصرعها في هجوم مروّع.

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وتراجع فيلم "وورفير" (Warfare) إلى المركز الرابع بعائدات بلغت 8.3 ملايين دولار. ويروي الفيلم -الذي أخرجه أليكس غارلاند- قصة مجموعة من الجنود الأميركيين خلال وجودهم في العراق عام 2006.

وجاء في المركز الخامس فيلم الرعب "دروب غايم" (Drop Game) محققاً 7.5 ملايين دولار. وتدور أحداثه حول شابة تتعرض لمطاردة عبر رسائل غامضة خلال موعد غرامي تتحول فيه الأحداث إلى سلسلة من الرعب والتشويق.

وفي ما يلي قائمة الأفلام العشرة الأوائل في شباك التذاكر الأميركي: