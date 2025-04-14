كاتي بيري تستعد للغناء في الفضاء على متن رحلة مع صديقاتها

من المقرر أن تنطلق نجمة البوب الأميركية كاتي بيري، ولورين سانشيز، خطيبة مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس، في رحلة إلى حافة الفضاء والعودة منها على متن صاروخ تابع لشركة "بلو أوريجن" اليوم الاثنين.

وحافة الفضاء تعني الحد الفاصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء الخارجي.

ومن المقرر إطلاق مركبة "نيو شيبرد" القابلة لإعادة الاستخدام من غرب تكساس في الساعة 08:30 صباحا بالتوقيت المحلي (13:30 بتوقيت غرينيتش)، إلا أن التوقيت قد يتغير حسب الظروف الجوية.

وأشارت شركة "بلو أوريجن" إلى أن هذه الرحلة ستكون الأولى من نوعها منذ رحلة رائدة الفضاء الروسية فالنتينا تيريشكوفا المنفردة عام 1963، والتي تنطلق فيها مركبة فضائية وعلى متنها نساء فقط.

من المتوقع أن تستغرق الرحلة شبه المدارية أكثر من 10 دقائق بقليل، وأن تصل إلى ارتفاع 100 كيلومتر، مما سيأخذ الركاب الستة فوق خط كارمان، وهو الخط غير المرئي الذي يفصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء.

وبالمقارنة، تدور محطة الفضاء الدولية على ارتفاع يبلغ نحو 400 كيلومتر فوق سطح الأرض.

وسيتمكن طاقم "بلو أوريجن" من فك أحزمتهن مؤقتا والتحليق في حالة انعدام الوزن لفترة وجيزة، قبل العودة إلى صحراء تكساس عبر عملية هبوط بمساعدة المظلات.

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يذكر أن المركبة "نيو شيبرد"، التي ستقل كاتي بيري وبقية الطاقم إلى الفضاء، تعمل بشكل آلي بالكامل، ولا يوجد طيارون على متن الرحلة.

وأشارت نجمة البوب الأميركية في تعليق مرفق مع مقطع فيديو نشرته على تطبيق إنستغرام، "لقد حلمت بالذهاب إلى الفضاء منذ 15 عاما، وغدا يصبح هذا الحلم حقيقة".

وفي مقطع الفيديو، تأخذ بيري متابعيها في جولة داخل كبسولة تدريب تابعة لشركة "بلو أوريجن".

وتشير بيري، وهي مرتدية بدلة الفضاء الخاصة بها، إلى مقعدها وتوضح أن اسم ندائها هو "ريشة".

وتابعت بيري قائلة: "أعتقد أنني سأغني، سأغني قليلا. يجب أن أغني في الفضاء".