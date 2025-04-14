محمد رمضان يواجه انتقادات بعد ظهوره بملابس "غير لائقة" بمهرجان أميركي

أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلا واسعا وانتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث رفع علم بلاده وهو يرتدي ملابس اعتبرها كثيرون "غير لائقة".

وشارك رمضان مع متابعيه مجموعة من الفيديوهات التي التقطها خلال مشاركته في المهرجان عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمي على إنستغرام، مما أدى إلى موجة من الانتقادات والتساؤلات عن اختياراته الفنية والشخصية في مثل هذه الفعاليات العالمية.

وعلق الكاتب والإعلامي محمد الباز على ظهور رمضان، مطالبا نقيب الموسيقيين المصريين مصطفى كامل باتخاذ موقف حاسم تجاه ما حدث، رغم وقوع الحادثة خارج حدود مصر.

وقال الباز إن "حرية الفن والإبداع لا تعني قلة القيمة، وما يحدث تجاوز كل الخطوط"، وأضاف "صحيح أن الواقعة جرت على أرض أميركية، لكن الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، مطالب بأن يرد اعتبار الكرامة".

من جانبه، اعتبر الكاتب مصطفى حمدي أن ما يحدث هو جزء من توجه عالمي لطمس الهوية الجندرية للبشرية، والترويج لهذا التوجه من خلال بعض المشاهير.

وانتقد صانع المحتوى محمد عصام بشدة ما قام به رمضان على مسرح مهرجان كوتشيلا، معتبرا أن رفع علم مصر بتلك الهيئة لا يمكن التغاضي عنه.

🚨 إهانة صريحة لرمز بلد بحاله! اللي محمد رمضان عمله على المسرح وهو رافع علم مصر بالمنظر ده، ميتسكتش عليه. دي مش جرأة… دي قلة احترام واضحة! ترفع علم بلدك وإنت لابس لبس أقرب لبدلة رقص؟! ده اسمه تحقير مش تمثيل… اسمه مسخرة مش استعراض… اسمه إنك بتدوس على رمز وطن ناس ماتت عشانه… pic.twitter.com/2dKvZ4c9Lh — Mohamed Assem (@Mohamed_Assem1) April 14, 2025

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في حين اعتبر وائل لطفي أن رمضان يمتلك ذكاء لكنه يفتقر إلى العمق الثقافي خاصة في الموقف الأخير. ورغم طموحه الكبير ليصبح فنانا عالميا، فإنه ما زال يرغب في أن يكون "نمبر وان" (الأول) في مصر.

نقابة الموسيقيين توضح موقفها

وردا على الجدل أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل بيانا، أوضحت فيه أن رمضان ينتمي إلى نقابة المهن التمثيلية، وهي الجهة المعنية بمساءلته أو اتخاذ أي إجراءات تجاهه.

وأضاف البيان أن دور نقابة الموسيقيين يقتصر على إصدار التصاريح الخاصة بالحفلات أو الأعمال الفنية التي تُقام داخل جمهورية مصر العربية، وذلك وفقا للبروتوكول الموقّع بين النقابات الفنية الثلاث الموسيقية والتمثيلية والسينمائية.

خطأ لا يستحق الطرد من النقابة

في تصريح للجزيرة نت، اعتبر طارق الشناوي أن تصرف رمضان كان خطأ غير مقبول، مؤكدا أن ردود الفعل العنيفة مثل شطبه من النقابة أو إبعاده أو سحب جواز سفره فور وصوله للمطار وإدخاله السجن هي ردود مبالغ فيها.

وأضاف الشناوي أن رمضان لا يدرك حجم أو خطورة ما يفعله، مستشهدا بأكثر من واقعة منها أزمته الأخيرة مع الممثلة ياسمين صبري التي اعتذر منها، والفيديو الذي ظهر فيه وهو يرمي الدولارات في حمام السباحة، مما أغضب الملايين الذين يعانون من أزمة مالية. كما أشار إلى أنه نسب إلى نفسه شهادة دكتوراه من جامعة أميركية في بيروت.

وتابع الشناوي أن رمضان يرتكب أخطاء فادحة بين الحين والآخر في حق نفسه، مشيرا إلى أنه "لكل مقام مقال"، وفي أسكتلندا "يرتدون التنورة وهو أمر مستهجن في العالم العربي، فهل يمكن لفنان مصري أن يرتدي تنورة؟"، وأضاف أن هذا الاعتراض "لا يصل إلى حد المطالبة بطرده من النقابة"، لكنه يرى أن رمضان بحاجة إلى الانضباط لصالحه أولا.

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ولم ينكر الشناوي حق الجمهور في التعبير عن الغضب، مشيرا إلى أنه حق مشروع مثل الرضا، لكنه ضد العقاب الذي يصل إلى الطرد من النقابة، معتبرا إياه رد فعل زائدا، خاصة أن الأمر يتعلق باختيار ذوق قد نختلف معه لكنه خطأ مؤكد.

وقال "أطالب الجميع بالتعبير عن موقفهم، خاصة إذا كان مرتبطا بسلوك يرونه مشينا"، وأضاف أن رمضان يُعاقب اجتماعيا، وسيظل يُعاقب لمدة قبل أن تنقلب الصفحة مثل كل مرة، معربا عن أمله في أن يستفيد من الموقف، لكنه يشك في أنه سيفكر مرتين لأنه دائم الانفعال والتعبير الصاخب عن آرائه ومواقفه.

يعد رمضان أول فنان مصري يشارك في مهرجان كوتشيلا الذي يقام في ولاية كاليفورنيا، ممثلا مصر والوطن العربي في المهرجان. وقد أثار ضجة على منصات التواصل بنشره فيديو عبر حساباته الرسمية، قال فيه "حفلتي في أميركا ستكون فرصة لنا نحن العرب لإثبات مدى قوتنا أمام أميركا والعالم". وأضاف "قد تكون هذه المرة الأخيرة التي أشارك فيها في أميركا، ولكن رسالتنا ستصل عبر الفن والموسيقى، كما تعلمنا منهم".

وقد تصدر رمضان محركات البحث في الفترة الماضية بعد الأزمة التي نشبت بينه والفنانة ياسمين صبري خلال لقاء جمعهما في حفلة سحور في رمضان، حيث اتُهم رمضان بتعمد إحراج صبري أمام الحضور، مما أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل.

وفي تطور لاحق، أعلن محامي ياسمين صبري أن موكلته قررت التراجع عن اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد رمضان على خلفية اتهامها له بالتشهير والسب عبر فيديو نشره على حساباته الرسمية، وحقق مشاهدات ضخمة ولاقى ردود فعل سلبية.

وأشار المحامي إلى أن رمضان قد أرسل اعتذارا رسميا لصبري عبر منصاته الإلكترونية، مما دفع الأخيرة لقبوله، معربة عن حرصها على الحفاظ على العلاقة المهنية الطيبة مع زملائها، خاصة في ظل أجواء شهر رمضان المبارك.

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وشارك الفنان المصري في رمضان الماضي من خلال برنامج "مدفع رمضان" بعد غيابه عن الدراما التلفزيونية لمدة عامين منذ قدم مسلسل "جعفر العمدة" عام 2023، وينتظر عرض أحدث أفلامه "أسد"، الذي يتعاون من خلاله مع المؤلف والمخرج محمد دياب.