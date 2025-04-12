تتويج أحمد حلمي بجائزة الإنجاز في مهرجان هوليود للفيلم العربي

في أجواء احتفالية احتضنتها مدينة لوس أنجلوس، انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان هوليود للفيلم العربي، التي شهدت تكريم النجم المصري أحمد حلمي بجائزة "الإنجاز للسوبر ستار"، تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته المميزة في صناعة السينما العربية.

وعبّر حلمي خلال كلمته في حفل الافتتاح عن سعادته الغامرة بهذا التكريم الدولي، مشيرا إلى خصوصيته كونه يأتي من خارج مصر.

كما وجّه حلمي شكره لإدارة المهرجان، وخص بالشكر الممثلة إلهام شاهين، رئيسة لجنة التحكيم، مشيدا بدور الفنانين المصريين والعرب في تمثيل ثقافتهم في الخارج.

وفي ختام كلمته، عبّر حلمي عن فخره بالمهرجان وتمنّى له الاستمرارية والنجاح، قائلا: "أتمنى يعدي الدورة المائة".

وتضمنت فعاليات المهرجان جلسة نقاش عقب عرض فيلم "سيرة أهل الضي" من مصر، من إخراج كريم الشناوي.

تختتم فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان هوليود للفيلم العربي بجلسة نقاشية مميزة تجمع بين النجم العربي محمد كريم والمخرج الأميركي براين سكيبا، وذلك يوم الأحد الموافق 13 أبريل/نيسان، في سينما لوك بمدينة غلينديل، بولاية كاليفورنيا.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة الفعاليات التي تهدف إلى خلق مساحة حوار بين صناع السينما العرب ونظرائهم في هوليود، حيث يشارك محمد كريم تجربته كأول ممثل عربي يجسد شخصية راعي بقر في السينما الأميركية من خلال فيلمه الجديد "رُعاة البقر المسلحون" The Gunslingers (2025)، مسلطًا الضوء على رحلته من الشرق الأوسط إلى قلب هوليود.

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أما المخرج براين سكيبا، صاحب التجربة الغنية في أفلام الأكشن مثل "المطاردة" Pursuit" (2022) و"الثاني The 2nd (2020)، فيقدّم رؤيته حول التغيرات التي يشهدها الإخراج السينمائي في هوليود، ويتناول تحديات المهنة في ظل التحولات المستمرة في الصناعة.

يُقام المهرجان خلال الفترة من 9 إلى 13 أبريل/ نيسان 2025، بمشاركة أكثر من 50 فيلما عربيا من مختلف الدول، ويأتي ضمن فعاليات شهر التراث العربي، الذي يهدف إلى تعزيز حضور السينما العربية وتعريف الجمهور الغربي بإبداع صناعها.