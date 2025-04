السينما العربية تحجز مكانا بارزا في مهرجان كان السينمائي الـ78

تسجل السينما العربية هذا العام حضورًا واضحا في الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي، التي تُقام بين 13 و24 مايو/أيار المقبل، من خلال خمسة مخرجين من الوطن العربي ومشاركات مختلفة موزعة بين المسابقة الرسمية وبرنامج "نظرة ما".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس الخميس، أعلن المدير العام للمهرجان تييري فريمو ورئيسته إيريس كنوبلوخ عن الأفلام المختارة لهذا العام، حيث تتضمن المسابقة الرسمية 19 فيلمًا تتنافس على السعفة الذهبية.

سعفة كان الذهبية

في الدورة الـ78 من مهرجان كان، يواصل المخرج طارق صالح تأكيد حضوره القوي على الساحة السينمائية العالمية من خلال فيلمه الجديد "صقور الجمهورية" (The Eagles of the Republic)، الذي يمثل أول حضور عربي في المسابقة الرسمية لهذا العام.

العمل من كتابة وإخراج طارق صالح، ويُسلط الضوء على صناعة السينما المصرية، وتدور الأحداث حول جورج النبوي، الممثل المصري الشهير الذي يجد نفسه فجأة في دائرة الخطر، حيث يسقط من نظر السلطات في لحظة ويقترب من فقدان كل شيء. وفي مواجهة هذه الأزمة، يُجبر على قبول عرض لا يستطيع رفضه، ليبدأ رحلة محفوفة بالمخاطر في عالم من الخداع والفساد.

ويشكل الفيلم عودة الممثل المصري عمرو واكد بعد غياب عامين عن كان السينمائي، ليُشارك في بطولة "نسر الجمهورية" إلى جانب الممثل السويدي فريد فريد والنجم الفرنسي لينا خدري.

والفيلم هو الجزء الثالث من ثلاثية القاهرة التي بدأها صالح بفيلم "حادثة فندق النيل" (The Nile Hilton Incident) الحائز على جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان سندانس 2017، ثم فيلم "صبي من الجنة " (Cairo Conspiracy) الحاصل على أفضل سيناريو في كان 2022، وأثار الفيلم جدلا واسعا وقت مشاركته في مهرجان كان لتناوله الصراعات السياسية في الأزهر الشريف.

وفي المسابقة الرسمية أيضا فيلم "الأخت الصغيرة" (The Little Sister) من إخراج الممثلة والمخرجة الفرنسية من أصول تونسية حفصية حرزي، والفيلم مأخوذ عن رواية "La Petite Dernière" تأليف الكاتبة الفرنسية من أصول جزائرية فاطمة داس.

ذلك إلى جانب المنافسة القوية من جانب الأسماء اللامعة في السينما العالمية في المسابقة الرسمية، أبرزهم المخرج الأميركي ويس أندرسون الذي يقدم فيلمه "الخطة الفينيقية" (The Phoenician Scheme)، والمخرج ريتشارد لينكليتر بفيلمه المصوَّر في باريس "الموجة الجديدة" (Nouvelle Vague).

كما يشارك المخرج النرويجي يواكيم تراير بفيلمه "القيمة العاطفية" (Sentimental Value)، والمخرج الإيراني جعفر بناهي الذي يعود إلى مهرجان كان بفيلمه "حادثة بسيطة" (Simple Accident)، بعد آخر مشاركاته في 2018 بفيلم "وجوه 3" (Faces 3)، الذي فاز من خلاله بجائزة أفضل سيناريو.

فلسطين ومصر وتونس في "نظرة ما"

يعود المخرج المصري مراد مصطفى إلى مهرجان كان من جديد مشاركًا بفيلمه "عائشة لا تستطيع الطيران" (Aisha Can’t Fly Away) ضمن مسابقة "نظرة ما"، يتناول الفيلم حياة مجتمع المهاجرين الأفارقة في حي عين شمس الشعبي بالقاهرة، مركزًا على قصة عائشة، المهاجرة السودانية التي تعيش في هذا الحي الذي يضم العديد من المهاجرين من مختلف الدول الأفريقية.

خلال رحلتها في مجال الرعاية الصحية، تجد عائشة نفسها أمام اختيارات صعبة عندما يطلب منها زوكا، أحد شباب العصابات الذي يهيمن على المنطقة، خدمة مقابل حمايتها. هذا الطلب يضع أحلامها في مواجهة الواقع القاسي الذي تعيشه، ويجعلها تتنقل بين التحديات والفرص. الفيلم من بطولة بوليانا سيمون إلى جانب مغني الراب المصري زياد ظاظا وعماد غنيم وممدوح صالح.

وسبق للمخرج مراد مصطفى المشاركة في مهرجان كان السينمائي بفيلمه القصير "عيسى"، الذي نال العديد من الجوائز في مهرجانات سينمائية عالمية.

ومن فلسطين، يشارك الثنائي طرزان وعراب نصار في "نظرة ما" من خلال فيلم "وكان يا ما كان في غزة" (Once Upon a Time in Gaza)، ويتناول الفيلم الأحداث ما قبل حرب طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في إطار من الكوميديا السوداء التي سبق أن قدمها الثنائي في فيلم "غزة مونامور".

الفيلم العربي الثالث في "نظرة ما" هو فيلم "سماء بلا أرض" للمخرجة التونسية أريج السحيري عن قصة نازحات أفريقيات في تونس خلال فترة تصعيد سياسي ضد المهاجرات من الحكومة والإعلام والعنف الاجتماعي.

وتعكس المشاركة العربية القوية والمتنوعة اهتماما متزايدا بالأصوات السينمائية من المنطقة العربية، في ظل تطور واضح في شكل ومضمون الإنتاجات العربية خلال السنوات الأخيرة.

من جانب آخر، أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي في وقت سابق عن تكريم الممثل الأميركي روبرت دي نيرو بمنحه السعفة الذهبية الفخرية تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة بالإنجازات. هذا التكريم يُعد تكريمًا لمشوارٍ طويل من العطاء والإبداع في عالم السينما، حيث قدم دي نيرو العديد من الأدوار، وحصل خلال مسيرته على العديد من الجوائز والتكريمات.