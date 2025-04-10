6 مخرجات بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان.. والأنظار على حرزي وجوهانسون

تشهد الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي تنافسا على السعفة الذهبية بين عدد من المخرجين البارزين، في مقدمهم الإيراني جعفر بناهي، والأميركي ويس أندرسون مع كوكبة من النجوم، والفرنسية جوليا دوكورنو التي تسعى إلى فوز ثان باللقب، إضافة إلى المخرجَين البلجيكيين جان بيار ولوك داردين اللذين يطمحان إلى جائزة ثالثة لهما.

وبلغ عدد النساء ستّا في قائمة المخرجين الـ20 الذين أعلن المندوب العام تييري فريمو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس أن أفلامهم أُدرجَت في المسابقة.

وتشارك الممثلة والمخرجة الفرنسية من أصل تونسي حفصية حرزي (38 عاما) للمرة الأولى في المسابقة الرسمية، إلى جانب عملاق أفلام الرعب الأميركية الصاعد آري أستر، الذي أسند إلى يواكين فينيكس دور البطولة في فيلم يتناول الانتخابات البلدية في بلدة أميركية صغيرة.

وفي الأقسام الأخرى أو خارج المسابقة، يشهد المهرجان عرض فيلم من إخراج النجمة الأميركية سكارليت جوهانسون هو أول تجربة لها وراء الكاميرا، وشريط أداره ممثل آخر هو هاريس ديكنسون، وروائي طويل عن مغنّي فرقة "يو تو" بونو، وفيلم مقتبس من رواية "اختفاء جوزيف منغيليه" (The Disappearance of Josef Mengele) للكاتب أوليفييه غيز للمخرج الروسي المنفي كيريل سيريبرينيكوف.

إعلان

على الجانب الفرنسي، تضمّن الاختيار الرسمي الفيلم الجديد لسيدريك كلابيش، وهو فيلم روائي مستوحى من حياة المليارديرة ليليان بيتانكور من بطولة إيزابيل أوبير، وفيلما روائيا طويلا من إخراج ريبيكا زلوتوفسكي، مع جودي فوستر ودانيال أوتوي، وفيلما لأليكس لوتز مقتبسا من رواية "كونيمارا" (Connemara) لنيكولا ماتيو.

وسبق للمنظمين أن أعلنوا أن الممثل الأميركي توم كروز سيكون حاضرا يوم 14 مايو/أيار المقبل لمواكبة عرض أحدث أجزاء سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة" (Mission: Impossible) خارج المسابقة الرسمية، وأن سعفة ذهبية فخرية ستُمنح إلى الممثل روبرت دي نيرو.

ومن المقرر أن يُستكمل الأسبوع المقبل الإعلان عن تفاصيل الأفلام المختارة رسميا في المهرجان الذي يُفتتح في 13 مايو/أيار المقبل، وتتولى النجمة جولييت بينوش رئاسة لجنة التحكيم فيه. ويُعرض في الافتتاح فيلم روائي طويل هو الأول للمخرجة الفرنسية أميلي بونّان.