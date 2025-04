مؤلف "جيمس بوند" ينتقد قتل العميل 007 ويؤكد أن السلسلة "بأيدٍ أمينة"

صرّح الكاتب، الذي تولى تأليف روايات "جيمس بوند" بعد إيان فليمنغ، بأن السلسلة باتت في "أيدٍ أمينة" مع المنتجين الجدد.

أنتوني هوروفيتز، مبتكر شخصية الجاسوس المراهق "أليكس رايدر" ومؤلف 3 روايات من سلسلة 007، اعتبر أن المنتجَين السابقين مايكل ج. ويلسون وباربرا بروكولي ارتكبا "خطأ" عندما قررا إنهاء حياة بوند في الفيلم الأخير الذي غادر فيه دانييل كريغ السلسلة.

وقد جاءت تصريحاته بعد إعلان شركة "أمازون" في فبراير/شباط عن استحواذها على السيطرة الإبداعية لسلسلة الجاسوس البريطاني، بموجب صفقة أصبحت فيها شركة "إيون برودكشنز" التي يملكها بروكولي وويلسون شريكة لأستوديوهات "أمازون إم جي إم"، وابتعد الاثنان عن الإنتاج التنفيذي.

وقد رحّب هوروفيتز بتعيين المنتج ديفيد هايمان، الذي عمل على جميع أفلام سلسلة "هاري بوتر" الثمانية، وآيمي باسكال، المعروفة بإنتاج أفلام "سبايدر مان" من بطولة توم هولاند، لقيادة مشروع فيلم "جيمس بوند" القادم تحت راية "أمازون إم جي إم".

وقال هوروفيتز لبرنامج "بي بي سي بريكفاست" على القناة البريطانية، "أعتقد أن باربرا بروكولي أدّت عملا بارعا للغاية خلال فترة إدارتها، لكن ديفيد هايمان، الذي التقيت به في السابق، هو من عشاق السلسلة".

وأضاف، "هو الرجل الذي يقف خلف أفلام هاري بوتر، وربما يكون أنجح منتج لدينا، بل ربما على مستوى العالم بأسره. أعتقد أن الفيلم المقبل، في ظل إشرافه إلى جانب آيمي باسكال، سيكون في أيدٍ أمينة. وأنا متحمس لرؤية ما سيحدث".

واسترسل هوروفيتز قائلا "أظن، إن جاز لي القول، أن إنهاء حياة بوند في نهاية الفيلم الأخير كان خطأ، وقد آلمني أن أشاهد ذلك، لأن بوند لا يمكن قتله. إنه أيقونة. إنه أسطورة. إنه ممتع للغاية، وكان جزءا كبيرا من حياتي. لكن هذا العائق -على ما يبدو- سيتعين عليهم تجاوزه، وربما، كما أتخيل، سيتجاهلونه كليا. على كل حال، أنا متفائل، وأتشوّق لما سيقدمونه لاحقا".

كما أشار إلى أنه يعتقد أن "الجمهور يتقبل سريعا الممثل الجديد"، واصفا ذلك بأنه "حدث ثقافي ضخم في هذا البلد".

وكان كريغ، البالغ من العمر (57 عاما)، قد قدّم آخر ظهور له بدور العميل السري البريطاني في فيلم "لا وقت للموت" (No Time to Die) العام الماضي، ولم يُعلن بعد عن خليفته في الدور.

وأكد هوروفيتز، الذي كلّفته مؤسسة فليمنغ الأدبية بكتابة 3 روايات هي: "تريغر مورتيز" (Trigger Mortis) في 2015، و"إلى الأبد ويوما" (Forever and a Day) في 2018، و"بعقل يضمر القتل" (With a Mind to Kill) في 2022، أنه من المهم أن تُكتب روايات بوند في إطارها الزمني الصحيح، أي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وأن تُكتب بذهنية تلك المرحلة.

وقال إن "الموضوعات التي نتحدث عنها -التحيّز ضد النساء، العنصرية، وسائر أشكال التمييز- لم تكن تُعد فظيعة آنذاك. وإذا كتبنا الرواية في سياق ذلك الزمان، فأنا أرى أنه لا ضرر في ذلك".

وأضاف "أنا أرفض وأعارض تماما فكرة ‘السطو الأدبي’ على الكتب، أو تعديلها، أو حذف ما قد يزعجنا منها اليوم. لأننا، من خلال هذه الكتب، ندرك مدى التطوّر الذي أحرزناه، ومدى تعمق إحساسنا وإنسانيتنا، ومدى ازدياد وعينا وذكائنا مقارنة بالماضي. لذلك، أعتقد أن الأمرين يمكن أن يجتمعا معا، ما دمنا نمتلك السياق ونفهم أن هذا ليس ما نحن عليه الآن".

يُذكر أن بروكولي وويلسون من شركة "إيون برودكشنز" تولّيا إنتاج سلسلة بوند منذ وفاة ألبرت "كوبي" بروكولي.

وقد ظلت السلسلة السينمائية الرسمية تحت سيطرة أفراد عائلة بروكولي -سواء كانوا منفردين أو بالشراكة مع آخرين- منذ عرض أول فيلم من السلسلة "دكتور نو" (Dr. No) عام 1962.