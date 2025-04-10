بعد غياب طويل.. فضل شاكر يعود إلى الواجهة بدويتو مع نوال ووثائقي "يا غايب"

تصدر الفنان اللبناني فضل شاكر المشهد الفني مجددا، بعد الإعلان عن فيلم وثائقي جديد يوثق مسيرته الفنية والشخصية، إلى جانب إطلاقه دويتو غنائيا جديدا بعنوان "يا مرحبا" بمشاركة الفنانة نوال الكويتية، في عودة فنية أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحمل الوثائقي المنتظر عنوان "يا غايب"، في إشارة إلى إحدى أشهر أغاني شاكر، ويُعرض على منصة "شاهد" في 20 أبريل/نيسان الجاري. ويتناول العمل بأسلوب درامي متداخل بين التوثيق والتمثيل مسيرة شاكر من بداياته في عالم الطرب، مرورا بقراره الاعتزال، ثم العودة مجددا إلى الساحة الفنية، وما رافق تلك المرحلة من جدل واسع وملفات قضائية أثّرت على صورته ومسيرته.

وقد تضمن الإعلان الترويجي للفيلم مشاهد يطل فيها شاكر بصوته وحديثه عن تجربته، إلى جانب مشاهد تمثيلية جسدها فنانون من لبنان والأردن.

وحظي الإعلان بتفاعل كبير عبر منصات التواصل، حيث عبّر كثيرون عن ترقبهم للعمل الذي يرونه فرصة لفهم مسار فني وإنساني شائك.

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في موازاة ذلك، عاد فضل شاكر إلى الغناء من خلال دويتو "يا مرحبا" الذي جمعه بالفنانة نوال الكويتية، من كلمات عايض بن غيدة وألحان مشعل العروج، بعد نحو 24 عاما على تعاونهما الأول في أغنية "أحاول".

وظهرت الأغنية لأول مرة خلال حفل زفاف، قبل أن تُطرح رسميا على "يوتيوب"، وتحصد إشادات كبيرة من الجمهور.

العودة إلى الأضواء

ورغم مرور أكثر من عقدين على انطلاقته، لا تزال أغنيات فضل شاكر تحقق أرقاما لافتة، فقد حققت أغنيته "بجامل ناس"، التي صدرت ضمن ألبومه الذي حمل الاسم نفسه عام 2022، أكثر من 25 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

وتعود بداية شاكر الفنية إلى عمر الـ15، حيث نشأ متأثرا بكبار الطرب العربي مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، قبل أن يشق طريقه الخاص ويُعرف بلقب "ملك الرومانسية" من خلال 11 ألبوما و21 أغنية منفردة.

لكن في عام 2012، صدم شاكر جمهوره بقرار اعتزاله الفن، وظهر لاحقا في تسجيلات مصوّرة يحمل السلاح إلى جانب الداعية اللبناني أحمد الأسير. وتبع ذلك سلسلة من الأحكام القضائية، أبرزها الحكم الغيابي بالسجن 15 عاما في قضية "أحداث عبرا"، مما دفعه إلى الاختباء في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان.

ومع ذلك، لم يتخلّ شاكر عن حلم العودة، حيث أصدر أغنيات باللهجة المصرية مثل "ليه الجرح"، ولجأ إلى منصات التواصل للتعبير عن رغبته في طي صفحة الماضي والتركيز على الفن فقط، بعيدا عن السياسة.

ويبدو أن الوثائقي "يا غايب" يشكل خطوة جديدة في مسار هذه العودة، ليس فقط كأرشيف لمسيرته، بل كمحاولة لرواية حكايته من زاوية إنسانية وفنية.