6 أفلام تتنافس على الإيرادات بين الكوميديا والمغامرة في عيد الفطر

تزامنا مع عيد الفطر تعاود دور العرض السينمائية نشاطها، ويبدأ الكثيرون في البحث عن أفلام مميزة للاستمتاع بها برفقة العائلة أو الأصدقاء، وفي ظل الحيرة المعتادة بشأن اختيار الفيلم الأنسب للمشاهدة خلال هذه المناسبة نقدم في هذا التقرير أبرز الأعمال السينمائية المطروحة هذا الموسم.

الأفلام العربية

سيكو سيكو.. رهان على الشباب الجدد

شهد الموسم الرمضاني بطولات قوية لنجوم من جيل الشباب استطاعوا المنافسة بين الأعمال الأعلى مشاهدة رغم عشرات المسلسلات المعروضة، ومن بين هؤلاء أحمد مالك وطه دسوقي في مسلسل "ولاد الشمس"، وعصام عمر بمسلسل "كل الشعب اسمه محمد"، وأحمد غزي في مسلسل "قهوة المحطة".

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ومثلما استطاع الشباب المنافسة بمجال الدراما ها هم يتجرؤون ويخوضون الحرب السينمائية كذلك بأكثر من فيلم، أولها فيلم "سيكو سيكو" تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، وسليمان عيد.

وإن كانت هذه البطولة الأساسية الأولى لطه دسوقي -الذي خاض عالم البطولات الدرامية بأكثر من عمل في 2024- لكنها ليست الأولى لعصام عمر الذي قدّم مؤخرا فيلمه الروائي الطويل الأول "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، والذي نافس في المحافل الدولية ونال استحسان النقاد.

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وما إن طُرح الإعلان التشويقي للعمل حتى لاقى قبولا بين المشاهدين، معربين عن انتظارهم عرضه، وسط توقعاتهم بأن يحصد إيرادات مرتفعة تليق بموسم العيد، وتدور أحداث العمل حول شابين، الأول يعمل بمجال ألعاب الفيديو، والآخر في شركة شحن، تتقاطع طرقهما ويخوضان معا مغامرة غير متوقعة تجمع بين التشويق والكوميديا.

نجوم الساحل.. بين الإثارة والدراما

الفيلم الشبابي التالي هو "نجوم الساحل"، والبطولة المطلقة الأولى لأحمد داش في السينما بعد بطولات درامية عدة، مثل مسلسل "مسار إجباري" ومسلسل "الصندوق" ومسلسل "مين قال؟"، يشاركه التمثيل علي صبحي، أحمد عبد الحميد، كزبرة، مايان السيد، علي السبع، ومالك عماد.

العمل تأليف محمد جلال وكريم يوسف وإخراج رؤوف السيد، وهو مناسب لأجواء العيد حيث الأعمال الخفيفة لا الأعمال الفنية الثقيلة، ويتمحور حول شاب يحاول الوصول إلى حبيبته، وفي سبيل ذلك يتحتم عليه السفر إلى الساحل الشمالي، وهي المغامرة التي يتشاركها مع أصدقائه وخلالها يتعرض للكثير من المفارقات الساخرة تارة والمثيرة تارة أخرى.

الصفا الثانوية بنات.. العيد ونجوم مسرح مصر

التجربة العربية الأخيرة هي فيلم "الصفا الثانوية بنات" للنجم علي ربيع الذي يعد هذا العام هو السنة الرابعة له على التوالي التي يصدر فيها فيلما جديدا للمنافسة، آخرها كان "عالماشي" العام الماضي.

يشاركه البطولة أوس أوس وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وهالة فاخر وإسماعيل فرغلي وسارة الشامي، من إنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح.

يحكي العمل عن قصة حب تنشأ داخل مدرسة ثانوية للبنات بطلها مدرس طموح يجد نفسه فجأة مضطرا للعمل في مدرسة ثانوية للبنات.

ريستارت.. تأجيل للمرة الثانية

يذكر أن النجم تامر حسني كان من المفترض له خوض السباق التنافسي بفيلم "ريستارت" بطولة هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، وميمي جمال، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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وهي التجربة الثانية سينمائيا لتامر حسني مع هنا الزاهد بعد فيلم "بحبك" في 2022، والذي حقق نجاحا جماهيريا وماديا لكن لم يحقق نجاحا نقديا، لكن الموزع السينمائي محمود الدفراوي لم يلبث أن أكد تأجيل عرض العمل لعيد الأضحى المبارك.

الأفلام الأجنبية

ماينكرافت

أما إذا كنت من هواة الأفلام غير العربية أو تبحث عن عمل عائلي فقد يناسبك فيلم المغامرة والكوميديا "ماينكرافت موفي" المستوحى من لعبة الفيديو ماينكرافت لعام 2011، وهو أحد أكثر الأفلام العائلية المنتظرة هذا العام.

الفيلم بطولة جاك بلاك وجيسون موموا، جينيفر كوليدج، كيت مكينون، إيما مايرز، دانييل بروكس، وسيباستيان يوجين هانسن، ويحكي عن 4 أشخاص منبوذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة والتأقلم مع ما تلقيه الحياة على كاهلهم، قبل أن يجدوا أنفسهم وقد انتقلوا إلى العالم العلوي عبر بوابة غامضة.

وهناك حيث العالم الذي لا يشبه أكثر ما يمكن أن يتصوره عقلهم أو يجمح إليه خيالهم يصبحون عالقين، وفي سبيل الرجوع إلى العالم الأصلي عليهم أن يكونوا جزءا من مهمة سحرية وأن يمروا بمغامرات جريئة وخطيرة تستلزم منهم إعادة اكتشاف نقاط القوة بكل منهم وإبراز أفضل ما فيهم، والأهم التصدي للوحوش والأشرار في هذا العالم المغاير والمؤقت.

نوفوكايين.. مغامرات بلا ألم

الفيلم الأخير بهذه القائمة مناسب لمحبي أفلام الأبطال الخارقين أو الكوميديا السوداء هو فيلم "نوفوكايين"، بطولة جاك كوايد، والذي يحكي عن نيت، رجل عادي لكن لديه قدرة خاصة تجعله لا يشعر بالألم، وحين تُختطف الفتاة التي يحبها يقرر استغلال تلك الهبة في سبيل استرجاعها مهما كلفه الأمر، وهو ما يجري في إطار يجمع بين الضحك والمغامرة.