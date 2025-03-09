هل تفقد أفلام جيمس بوند هويتها البريطانية؟ بروسنان يعلق على استحواذ "أمازون"

أكد الممثل البريطاني بيرس بروسنان أن من يخلف مواطنه دانيال كريغ في تجسيد شخصية "جيمس بوند" يجب أن يكون بريطانيا، معتبرا ذلك "أمرا مسلما به".

ويأتي هذا التصريح وسط مخاوف من أن تفقد سلسلة أفلام "جيمس بوند" هويتها البريطانية، خاصة بعد استحواذ شركة "أمازون" الأميركية على استوديوهات "إم جي إم"، وهو ما منحها دورا رئيسيا في الجانب الإبداعي المتعلق بالشخصية.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، فقد أعلنت "أمازون" في فبراير/شباط الماضي عن شراكتها في ملكية السلسلة مع المنتجين مايكل جي ويلسون وباربرا بروكلي، اللذين توليا إنتاج أفلام "بوند" منذ عام 1995، عندما لعب بروسنان أول دور بطولة في فيلم "غولدن آي" (Golden Eye).

وفي حديثه لصحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، أشار بروسنان إلى أن قرار نقل جزء من ملكية الشخصية إلى "أمازون" كان "يتطلب شجاعة كبيرة" من ويلسون وبروكلي، مؤكدا أن لهما دورا استشاريا في القرارات المتعلقة بالشخصية.

وأضاف، "أتمنى أن تتعامل أمازون مع جيمس بوند بكرامة وخيال واحترام".

وفيما يتعلق بمستقبل العميل السري الشهير تحت إدارة "أمازون"، أوضح بروسنان، البالغ من العمر 71 عاما، أنه "لا أحد يعلم" ما الذي سيحدث لشخصية بوند بعد هذا التغيير الكبير في ملكيتها.