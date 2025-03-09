فن|المملكة المتحدة

هل تفقد أفلام جيمس بوند هويتها البريطانية؟ بروسنان يعلق على استحواذ "أمازون"

"Gothenburg, Sweden - April 15, 2011: Studio shot of the very popular Nintendo 64 game 007 Goldeneye, with Super Mario 64 in the background."
الممثل البريطاني بيرس بروسنان لعب أول دور بطولة لسلسلة "جيمس بوند" في فيلم "غولدن آي" (غيتي إيميجز)
9/3/2025

أكد الممثل البريطاني بيرس بروسنان أن من يخلف مواطنه دانيال كريغ في تجسيد شخصية "جيمس بوند" يجب أن يكون بريطانيا، معتبرا ذلك "أمرا مسلما به".

ويأتي هذا التصريح وسط مخاوف من أن تفقد سلسلة أفلام "جيمس بوند" هويتها البريطانية، خاصة بعد استحواذ شركة "أمازون" الأميركية على استوديوهات "إم جي إم"، وهو ما منحها دورا رئيسيا في الجانب الإبداعي المتعلق بالشخصية.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، فقد أعلنت "أمازون" في فبراير/شباط الماضي عن شراكتها في ملكية السلسلة مع المنتجين مايكل جي ويلسون وباربرا بروكلي، اللذين توليا إنتاج أفلام "بوند" منذ عام 1995، عندما لعب بروسنان أول دور بطولة في فيلم "غولدن آي" (Golden Eye).

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - FEBRUARY 15: Pierce Brosnan attends the 37th Annual American Cinematheque Awards Honoring Helen Mirren, Kevin Goetz And Screen Engine at The Beverly Hilton on February 15, 2024 in Beverly Hills, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)
بيرس بروسنان طالب بأن يبقى بطل سلسلة أفلام "جيمس بوند" بعد دانيال كريغ بريطانيا (غيتي إيميجز)

وفي حديثه لصحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، أشار بروسنان إلى أن قرار نقل جزء من ملكية الشخصية إلى "أمازون" كان "يتطلب شجاعة كبيرة" من ويلسون وبروكلي، مؤكدا أن لهما دورا استشاريا في القرارات المتعلقة بالشخصية.

وأضاف، "أتمنى أن تتعامل أمازون مع جيمس بوند بكرامة وخيال واحترام".

وفيما يتعلق بمستقبل العميل السري الشهير تحت إدارة "أمازون"، أوضح بروسنان، البالغ من العمر 71 عاما، أنه "لا أحد يعلم" ما الذي سيحدث لشخصية بوند بعد هذا التغيير الكبير في ملكيتها.

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المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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