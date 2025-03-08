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من "الهيبة" إلى "تحت سابع أرض".. كيف يعيد تيم حسن تشكيل نجوميته؟

https://x.com/Ali68475591/status/1895906482660786261 تيم حسن من مسلسل "تحت سابع أرض"
تيم حسن من مسلسل "تحت سابع أرض" (مواقع التواصل الاجتماعي)
إيمان كمال
8/3/2025

تصدّر مسلسل "تحت سابع أرض" -المشارك في دراما هذا الموسم- قائمة الترند فور عرض حلقاته الأولى، مثيرا جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. وجاء ذلك بشكل خاص بسبب أداء الممثل السوري تيم حسن لدور الضابط موسى الناجي، حيث رأى البعض تشابهًا بين شخصيته في العمل وإحدى الشخصيات البارزة خلال حقبة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وفي أحد مشاهد المسلسل، يظهر تيم يرد على مواطنة سورية تتوسل إليه للإفراج عن ابنها المسجون، خلال مكالمة هاتفية مع أحد المسؤولين، قائلاً "تذكر يا ابني أن الأم كالوطن، تحملك، والأم تطعمك، والأم تشربك، والأم إذا أخطأت تضربك".

وأثار أداء تيم في هذا المشهد إشادة واسعة، حيث رأى البعض أنه يجسد شخصية سياسية بارزة في عهد النظام السوري المخلوع.

وقد علّق أحد المستخدمين على منصة إكس قائلًا "في الحلقة الأولى من مسلسل (تحت سابع أرض) يقوم تيم حسن بالسخرية من العميد الهارب في الجيش السوري السابق سهيل الحسن".

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وكتب متابع آخر عن مشهد مطاردة الضابط موسى لأحد مزوري العملة في المسلسل "ياريت موسى ريحنا منهم".

وأشاد أحد المتابعين على موقع إكس بالتفاصيل الدقيقة التي أضافها تيم إلى الشخصية، مثل تكراره ارتداء نفس الملابس ذات الطابع العسكري، بالإضافة إلى استخدامه هاتفا قديما، مما يعكس الإمكانيات المحدودة للشخصية ويضفي عليها مزيدًا من الواقعية.

كما علّق متابع آخر قائلا "للمرة الأولى أتابع مسلسلا عربيا، وتحديدا سوريا، ولم أكن أتوقع أن يبهرني بهذا الشكل! انبهرت بجمال الإخراج الرائع، والتصوير المذهل، بالإضافة إلى التمثيل المتقن والسيناريو المكتوب بحرفية. القصة مشوقة إلى أبعد حد".

وعلق متابع آخر "تيم حسن اختصر كل شئ بهذه اللقطة".

وعلق آخر أن تيم نجح في شخصية موسى التي أعطاها روح ظابط التحقيق الجنائي ببراعة.

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ثنائية النجاح والحفاظ على الصدارة

من خلال مسلسل "تحت سابع أرض" المشارك في سباق الموسم، يواصل تيم ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم الدراما العربية، مستفيدًا من ثنائية النجاح والكيمياء الفنية التي تجمعه بالمخرج سامر البرقاوي.

وقد بدأ التعاون بينهما قبل نحو عقد من الزمن مع مسلسل "تشيللو" ليقدما بعده أعمالًا حققت جماهيرية واسعة، أبرزها "الهيبة" بجميع أجزائه الخمسة، و"الزند.. ذئب العاصي" بالإضافة إلى مسلسل "تاج" مما عزز مكانتهما كثنائي ناجح في الدراما العربية.

التراجيديا والحس الكوميدي

في "تحت سابع أرض" يعيد الثنائي تيم والبرقاوي تقديم تجربة درامية مشوّقة، تمتزج فيها الصراعات الاجتماعية والنفسية مع أجواء من الغموض، رغم وضوح الصراع التقليدي بين الخير والشر.

وتظهر شخصية موسى الناجي -التي يجسدها تيم- بعمق درامي وسيكولوجي يعكس طبيعة الضابط السوري، حيث ينقل للمشاهدين سلطوية الصوت والتوترات الداخلية، ممزوجة بلمحات من الكوميديا السوداء، مما يضفي على الشخصية تعقيدًا وتميزًا داخل السياق الدرامي.

ويظهر ذلك بوضوح في المشهد الذي يقلّد فيه ضابطًا سوريًا شهيرًا، حيث يدمج بين الجدية الساخرة والكوميديا السوداء، وهو أسلوب ليس جديدًا على تيم، إذ لطالما حملت شخصياته لمسات من هذا الحس الكوميدي الذكي.

وإلى جانب ذلك، برع تيم في تقديم الأداء التراجيدي، حيث نجح في تجسيد التوازن بين قوة الشخصية وهشاشتها في آنٍ واحد. ويتجلى ذلك في أحد أبرز مشاهد المسلسل، حين يواجه شقيقه بعد اكتشاف تورطه مع أحد تجار العملة في تزوير الدولارات. وفي هذا المشهد، عبّر تيم بمهارة عن مشاعر القهر والتناقضات الداخلية، مما جعله محط إعجاب المشاهدين الذين أشادوا بأدائه العاطفي العميق.

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التجديد مفتاح الاستمرارية

وقد أحدثت الثنائية -التي تجمع البرقاوي وتيم- تحولًا جذريًا في المسيرة الفنية للأخير، حيث انتقل من الأدوار الرومانسية التي استند فيها إلى وسامته في بداياته السينمائية والدرامية، إلى أدوار الحركة والتشويق التي بدأها مع نفس المخرج في "الهيبة" واستمر في تطويرها عبر الأعمال اللاحقة مما يطرح تساؤلًا حول سرّ استمراره في تصدر المشهد الدرامي، وقدرته على الحفاظ على اهتمام الجمهور خلال هذا الموسم.

وتكمن الإجابة في قدرته على التغيير والتجديد المستمر، إذ يتميز تيم بمهارته في إعادة تقديم نفسه في كل عمل، متجنبًا الوقوع في فخ النمطية.

وقد بدأ رحلته مع شخصية "جبل" في "الهيبة" التي كرّسته كـنجم أكشن بامتياز، مجسدًا شخصية تاجر سلاح يتورط في أعمال غير مشروعة، لكنه لم يكتفِ بذلك بل سعى إلى كسر الصورة النمطية عنه.

وفي "الزند" قدّم تيم أيقونة شعبية عبر شخصية أظهرت أبعادًا جديدة في أدائه، بينما في "تاج" خاض تجربة مختلفة تمامًا، من خلال عمل تاريخي جسّد فيه شخصية تاج الملاكم الذي استغل قدراته الجسدية في مواجهة الاحتلال، مما وسّع من تنوعه الفني وأكد قدرته على تقديم أدوار متجددة ومتنوعة.

وفي "تحت سابع أرض" يخوض تيم شخصية تتصارع مع تحديات نفسية واجتماعية، وتحمل عمقا دراميا وسيكولوجيا لضابط سوري يجد نفسه في مواجهة مع بعض الفاسدين، وكلها شخصيات تؤكد حرصه على التجديد، والحفاظ على مكانته كنجم عربي قادر على المنافسة الدرامية.

يُذكر أن مسلسل "تحت سابع أرض" من تأليف عمرو أبو سعدة، ويضم نخبة من الممثلين السوريين أبرزهم منى واصف، كاريس بشار، أنس طيارة، تيسير إدريس، رهام القصار.

المصدر : الجزيرة

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