شارك في "الحجاج" و"خالد بن الوليد".. رحيل الممثل الأردني إبراهيم أبو الخير

توفي الفنان الأردني إبراهيم أبو الخير عن عمر 75 عاما، فجر اليوم الأربعاء 5 مارس/آذار، بعد معاناة طويلة مع المرض، إذ كان يعاني من الفشل الكلوي ويعالج دوريا بغسل الكلى، مما أثر على حالته الصحية في الأيام الأخيرة وأدى إلى تدهور وظائف جسمه.

ونُقل الفنان الراحل إلى المدينة الطبية في عمان، حيث وُضع تحت العناية الطبية، لكنه فارَق الحياة بعد صراعٍ مع المرض استمر أكثر من عام.

ونشرت النقابة بيانا عبر حسابها الرسمي على فيسبوك جاء فيه، "إيمانا بقضاء الله وقدره، وببالغ مشاعر الحزن، ينعى نقيب الفنانين المخرج محمد يوسف العبادي ومجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة الزميل المبدع الكبير إبراهيم أبو الخير".

كما عزّى وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة عبر حسابه على منصة "إكس" – "تويتر" سابقا – قائلا، "أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان إبراهيم أبو الخير، الذي توفي، صباح اليوم، بعد معاناة طويلة مع المرض، وبعد مسيرة فنية حافلة بالإنجازات، قدّم خلالها العديد من الشخصيات التي تمثل النماذج الإنسانية البسيطة، وكان من النجوم الذين سجلوا حضورا عربيا للدراما الأردنية. نعزي أسرته ومحبيه والوسط الفني الأردني".

أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان إبراهيم أبو الخير الذي توفي صبيحة هذا اليوم بعد معاناة طويلة مع المرض.. وبعد مسيرة فنية طويلة حافلة بالانجازات الناجحة. و قدم خلالها الكثير من الشخصيات التي تمثل النماذج الإنسانية البسيطة.. وكان الراحل من النجوم الذين سجلوا حضورا عربيا للدراما… pic.twitter.com/jvhexRQZAd — مصطفى الرواشده Minister of Culture (@mostafa59625937) March 5, 2025

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كما نشرت وزارة الثقافة الأردنية صورة للفنان الراحل عبر فيسبوك مع تعليق، "وداعا إبراهيم أبو الخير".

وقدمت المطربة الأردنية ديانا كرزون تعازيها عبر إنستغرام، حيث كتبت "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله الفنان الأردني إبراهيم أبو الخير بعد صراع مع المرض. عزائي لعائلته الكريمة والوسط الفني الأردني".

مسيرة حافلة بالدراما الأردنية

ولد إبراهيم أبو الخير عام 1950، وبدأ مشواره الفني في سبعينيات القرن الماضي، حيث اشتهر بتجسيد أدوار الشر بأسلوب كوميدي مميز. وقدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 250 عملا متنوعا بين المسرح والدراما والسينما، ومن أبرز أعماله مسلسل "صقور الصحراء"، و"سوق الألغاز"، و"رماد السنين"، و"سيف الله المسلول: خالد بن الوليد"، و"دمعة فرح"، و"الحجاج"، و"الطواحين".

كما شارك في أعمال فنية مثل "عليوة والأيام"، و"الفرادوي"، و"عرس الصقر"، و"أم الكروم"، و"صراخ الدفاتر العتيقة"، و"الدمعة الحمراء"، و"العقاب والعفرا"، و"شيء من الماضي"، و"رياح السموم"، و"لعبة الانتقام"، و"حرائر البادية" في 2024 والذي كان آخر أعماله قبل اعتزاله بسبب المرض.

وبعد إصابته بالفشل الكلوي، خضع الفنان الراحل لجلسات غسيل الكلى الدوري، مما أثر على حالته الصحية، وتفاقمت حالته في السنوات الأخيرة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، زاره وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة في المستشفى، بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، للاطمئنان على وضعه الصحي.

وفي صباح 5 مارس/آذار 2024، فارق الحياة تاركا إرثا فنيا غنيا وذكريات لا تُنسى لجمهوره ومحبيه.