مسلسل "أشغال شقة جدا" يواجه اتهامات بالعنصرية والإساءة للمرأة

أثار مسلسل "أشغال شقة جدا"، الذي يُعرض ضمن دراما رمضان 2025، جدلا واسعا بعد اتهامه بالعنصرية والتنمر بسبب تقديم شخصية خادمة نيجيرية بطريقة وُصفت بالمهينة، إلى جانب اتهامات أخرى بتشويه صورة المرأة المصرية والترويج للانحراف الأخلاقي.

الجدل لم يقتصر على رواد منصات التواصل الاجتماعي، بل تصاعد ليصل إلى بلاغ رسمي قُدّم إلى المجلس القومي للمرأة، مطالبا باتخاذ إجراءات ضد العمل.

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شخصية الخادمة النيجيرية تفتح باب الانتقادات

واتهم منتقدو المسلسل صُنّاعه بتكريس الصور النمطية السلبية عن أصحاب البشرة السمراء عبر شخصية الخادمة النيجيرية "مدينة" التي جسدتها الممثلة السودانية إسلام مبارك، والتي ظهرت بشكل يعتمد على الشراهة في الطعام والقوة المفرطة، مما اعتبره البعض إساءة مقصودة وتنميطا عنصريا.

وأثارت هذه المشاهد غضب بعض الجماهير السودانية، ممن اعتبروا أن مبارك ساهمت في تعزيز التمييز العنصري في الدراما العربية. في المقابل، دافع آخرون عنها، معتبرين أن الدور يعكس طبيعة الشخصية وليس لون بشرتها، مشيرين إلى أن المسلسل يجب ألا يُحاسب على الكوميديا التي يقدمها.

لم يقتصر الجدل على الاتهامات بالعنصرية، بل تصاعدت الانتقادات لتأخذ منحى قانونيا بعدما تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ رسمي إلى المجلس القومي للمرأة في مصر، اتهم فيه "أشغال شقة جدا" بالإساءة إلى صورة المرأة المصرية والترويج للانحراف الأخلاقي.

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البلاغ أشار إلى أحد المشاهد الذي تظهر فيه شخصية نسائية تعترف بإقامة عدة علاقات غير شرعية، إلى درجة أنها لم تعد تتذكر أسماءهم، مما أدى إلى إنجاب طفل مجهول النسب.

وأكد محفوظ أن هذا المشهد يرسخ فكرة أن المرأة قد تفلت من العقاب بسبب ثغرات قانونية، مما يضر بالقيم المجتمعية، مطالبا بتدخل المجلس القومي للمرأة لوقف المشاهد المثيرة للجدل. كما طالب بضرورة تعديل القوانين الخاصة بـ"زنا الزوجية"، بحيث لا يكون تقديم الزوج للشكوى شرطا أساسيا لمحاسبة المرأة في مثل هذه القضايا.

أخطاء علمية في "أشغال شقة جدا"

ولم تتوقف الانتقادات عند العنصرية والإساءة للمرأة، بل امتدت إلى بعض الأخطاء العلمية والمهنية التي أثارت حفيظة المتخصصين، إذ أشار الكاتب خالد منتصر إلى عدم دقة المسلسل في تقديم بعض المهن الطبية، حيث ظهرت شخصية الطبيب الشرعي، التي يؤديها هشام ماجد، وهي تفحص الأموال المزيفة، رغم أن هذا المجال ليس من اختصاص الأطباء الشرعيين، بل يقع تحت مسؤولية خبراء أبحاث التزييف والتزوير.

واعتبر منتصر أن مثل هذه الأخطاء قد تؤدي إلى نشر معلومات غير دقيقة بين الجمهور، وهو أمر شائع في بعض الأعمال الدرامية التي لا تعتمد على الاستشارات العلمية المتخصصة عند تناول المواضيع الحساسة.

طارق الشناوي.. نعم للنقد، لا للتجريم

من جانبه، قال الناقد الفني طارق الشناوي للجزيرة نت، إن مشاهد الخادمة النيجيرية "تقع تحت طائلة النقد دون التجريم أو المنع، وأن هذه المشاهد تنتمي إلى الكوميديا الغليظة"، وهو لا يميل بشكل شخصي لهذا النوع من الكوميديا.

وتعليقا على البلاغ ضد المسلسل إلى المجلس القومي للمرأة، أشار إلى أن المشهد يحمل جانبا من المبالغة والسخرية، "لكن البعض يلجأ لمثل هذه البلاغات لنيل الشهرة فقط، من خلال اتهام الأعمال الفنية بالانحلال".

يشار إلى أن مسلسل "أشغال شقة جدا" يشارك في السباق الرمضاني 2025 بعد نجاح الجزء الأول "أشغال شقة" العام الماضي، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وبطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وشيرين.

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وتدور أحداث العمل حول زوجين يواجهان صعوبات في حياتهما بعد إنجاب 4 أطفال، مما يدفع الزوجة إلى البحث عن مربية لتتمكن من العودة إلى عملها، وسط مفارقات كوميدية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأسر المصرية الحديثة.