وفاة الممثلة التونسية إيناس النجار إثر مضاعفات انفجار المرارة

رحلت الفنانة التونسية إيناس النجار -اليوم الاثنين- عن عمر يناهز 42 عاما، إثر إصابتها بتسمم في الدم، مما تسبب في تدهور حالتها الصحية خلال الأيام الأخيرة.

وكانت النجار قد نُقلت إلى قسم العناية المركزة بعد دخولها في غيبوبة، حيث وُضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي في محاولة لإنقاذ حياتها، لكن حالتها استمرت في التدهور إلى أن فارقت الحياة قبل ساعات.

قبل أيام، كانت شقيقة الفنانة الراحلة، المطربة سوار، قد أعلنت عبر ميزة القصص المصورة أن إيناس النجار تعرضت لأزمة صحية مفاجئة نتيجة إصابتها بتسمم في الدم، مما استدعى نقلها إلى المستشفى، وناشدت الجمهور الدعاء لها.

وفي وقت لاحق، أوضحت سوار في تصريحات إعلامية أن الأطباء قرروا إدخال شقيقتها إلى العناية المركزة بعد إصابتها بانفجار في المرارة، مما أدى إلى تسمم الدم وتدهور حالتها الصحية بشكل خطير.

وقد نشر عدد من أصدقاء الفنانة الراحلة من الوسط الفني خبر وفاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينهم الفنانة هايدي سليم، التي كتبت على حسابها في فيسبوك: "بقلوب راضية بقضاء الله أنعى صديقة 25 عامًا، الأخت العزيزة إيناس النجار".

نعى الفنان المصري أحمد وفيق رحيل إيناس النجار عبر حسابه على فيسبوك، وكتب: "أنعى الأخت والصديقة إيناس النجار… رحلت إلى خالقها".

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إيناس النجار المولودة في مدينة صفاقس التونسية عام 1983، بدأت مسيرتها الفنية في مصر من خلال مشاركتها في "يا ترى" مع المطرب بهاء سلطان، ثم انطلقت لتشارك في العديد من الأعمال بين السينما والدراما التلفزيونية مع مطلع الألفية.

وكانت نقطة البداية مع فيلم "فرقة بنات وبس"، وشاركت بعدها في عدة أفلام مع كبار الفنانين، فقدمت دورا مع أحمد زكي في "معالي الوزير"، ومع الفنان أحمد حلمي في "ميدو مشاكل" ، "و"بحبك وأنا كمان" مع مصطفى قمر، و"كركر" مع محمد سعد.

وفي الدراما شاركت إيناس في أعمال مهمة مثل "العصيان"، و"يتربى في عزو"، "ماما في القسم"، وكان آخر ظهور لها على الشاشة في الدراما الرمضانية للعام الحالي 2025 من خلال مشاركتها في مسلسل "الحلانجي" أمام محمد رجب وعبير صبري وعدد من الفنانين قبل أن تصاب بوعكة صحية خلال الأيام الماضية التي تسببت في رحيلها.