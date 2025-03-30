4 أفلام عائلية للمشاهدة مع أطفالك في العيد

إجازة العيد الطويلة هذه المرة على الأبواب، ومع حلولها يصبح قضاء وقت أسري ممتع أملا لدى الأهل الذين يبحثون عن خلق ذكريات جديدة وطيبة مع أولادهم. ولما كان عام 2025 سيكون حافلا بالأفلام العائلية؛ سيتضمن هذا التقرير مجموعة من الأفلام الجديدة التي يمكنك مشاهدتها مع أطفالك المختلفي الأهواء ونرشحها لكم للمشاهدة.

ماينكرافت.. من ألعاب الفيديو إلى الشاشة الكبيرة

من دور العرض نرشح لكم فيلم "ماينكرافت موفي" (A Minecraft Movie) المستوحى من لعبة فيديو الماينكرافت لعام 2011 والتي مارسها أكثر من 100 مليون لاعب على مستوى العالم مما يكشف حجم الجماهيرية التي يحظى بها الفيلم مُسبقا سواء من الأطفال الذين يخاطبهم العمل أو الكبار الذين كانوا يوما أحد رواد تلك اللعبة في الصغر.

الفيلم من بطولة جيسون موموا، وجاك بلاك، وجينيفر كوليدج، وإيما مايرز، وكايت مكينون، ودانييل بروكس، وسيباستيان يوجين هانسن، وهو مناسب بداية من الأعمار +7.

وتتمحور أحداثه حول 4 أشخاص غريبي الأطوار يكافحون بالحياة العادية، وعلى غير المتوقع تُفتح لهم بوابة غامضة تنقلهم إلى عالم آخر على قدر كبير من الغرابة يُحتم عليهم الدخول في مغامرة مثيرة وطريفة، لكن يصبح لزاما عليهم إبراز أفضل صفاتهم لإنقاذ ذلك العالم العلوي من الخطر إذا ما أرادوا الرجوع مرة أخرى إلى عالمهم القديم.

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أفلام عائلية من المنصات المختلفة

أما من عالم المنصات الرقمية الواسع نرشح لكم مجموعة أعمال أولها فيلم "والاس وغروميت: الانتقام المر" (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) المتاح على نتفليكس، وهو فيلم بريطاني متحرك، ويُعد الجزء السادس من سلسلة والاس وغروميت، والعمل الروائي الطويل الثاني بعد فيلم "لعنة الأرنب المستذئب" الذي صدر عام 2005.

"والاس وغروميت: الانتقام المر" فيلم جدير بالمشاهدة خاصة أنه رُشّح للأوسكار وغولدن غلوب وفاز بجائزتي بافتا البريطانية لأفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم عائلي، وحين عُرض على "بي بي سي وان" و"بي بي سي آي بلاير" (BBC One وBBC iPlayer) نجح بأن يصبح خلال أقل من شهر الفيلم الأكثر مشاهدة منذ 2002.

تدور أحداث العمل بعد أن اخترع والاس قزما آليا واستغله بمشروع تجاري معتمدا عليه للعمل في الحدائق المجاورة، وهو الأمر الذي يُقلق غروميت ويمنحه شعورا مزعجا بالتهميش خاصة مع زيادة اعتماد والاس على اختراعاته الجديدة. وعلى أثر تلك الاختراعات يعود إلى المشهد البطريق الشرير فيذرز ماكغرو الذي يُقرر استغلال الموقف والانتقام من والاس، فلا يجد غروميت بدًّا من حماية سيده من الخطر الذي يُحدق به.

الألوان الداخلية.. لعشاق الأنمي

هواة الأنمي ومحبوه يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة فيلم "الألوان الداخلية" (The Colors Within) الذي صدر في اليابان في سبتمبر/أيلول الماضي ونال استحسان النقاد، قبل أن يُعرض في أميركا في يناير/كانون الثاني 2025 ومن ثمّ يصبح متاحا للعرض على برايم فيديو.

العمل من إخراج ناوكو يامادا، ويتمحور حول توتسوكو الطالبة بالمرحلة الثانوية التي تمتلك قدرة خاصة تجعلها ترى الأشخاص كألوان، وهو ما تُفتتن به ويشغل جزءا كبيرا من حياتها اليومية، غير أن الشخصية التي تفتنها ألوانها أكثر هي كيمي، فتُقرر تتبعها إلى متجر لبيع الكتب المستعملة.

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وفي محاولة لخلق أحاديث ومساحات مشتركة تدّعي توتسوكو قدرتها على العزف على البيانو، مما يترتب عليه التحاقها بالفرقة الموسيقية مع كيمي وروي ومن ثمّ تتطور الصداقة بين الثلاثي في حين يحاولون تأليف المقطوعات الموسيقية بالتزامن مع مرورهم بمشكلات حياتية يومية.

دوغ مان.. شعبية جارفة والسبب سلسلة روايات

"دوغ مان" (Dog Man) فيلم رسوم متحركة أميركي صدر هذا العام ومتاح حاليا للمشاهدة على منصتي "آبل تي في" و"برايم فيديو". العمل مقتبس من سلسلة روايات بالاسم نفسه للكاتب داف بيلكي ويُعدّ جزءا من عالم "كابتن أندربانتس"، وبسبب شعبية تلك الروايات حظي الفيلم بمشاهدات كثيرة مُحققا إيرادات بلغت 129 مليون دولار.

يحكي العمل عن بيتي القط الشرير الذي يزرع قنبلة لتدمير أحد المستودعات، ورغم محاولات الشرطي نايت وكلبه غريغ لتفكيك القنبلة فإنها تنفجر على أي حال وتتسبب لهما بإصابات جسيمة. وفي محاولة طبية فانتازية لإنقاذهما، يُقرر الجراحون خياطة رأس غريغ على جسم نايت ويتحول إلى كائن هجين؛ إنسان برأس كلب.

وحين يفيق يكتشف أن حبيبته قد هجرته وأصبح وحيدا فيصاب باكتئاب، وإن كان ذلك لا يمنعه من تحقيق نجاحات متعددة بعمله إثر اعتقالاته المتكررة للقط بيتي، وتتوالى الأحداث.