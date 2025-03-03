"كابتن أميركا" يحافظ على الصدارة وسط تباطؤ تاريخي في شباك التذاكر الأميركي

واصل فيلم "كابتن أميركا: برايف نيو وورلد" (Captain America: Brave New World) تصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تزامنت مع توزيع جوائز الأوسكار وشهدت واحدة من أبطأ الفترات من حيث إيرادات السينما في السنوات الأخيرة، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وفي غياب إصدارات كبيرة تنافسه، جمع الفيلم نحو 15 مليون دولار بين الجمعة والأحد، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا مقارنة بأرباحه في الأسبوع السابق، في انعكاس لتباطؤ السوق السينمائية.

وذكرت مجلة "ذا هوليود ريبورتر" أن الأداء الضعيف لهذا الفيلم، الذي يتمتع بميزانية ضخمة، يعكس خيبة الأمل الجماهيرية، إضافة إلى حقيقة أن معظم الأفلام المرشحة للأوسكار باتت متاحة عبر منصات البث التدفقي أو انتهى عرضها في الصالات.

وحل في المرتبة الثانية "لاست بريث" (Last Breath) الذي بدأ عروضه الأسبوع الماضي وحقق 7.8 ملايين دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له. يروي الفيلم قصة مجموعة من الغواصين الذين يسابقون الزمن لإنقاذ زميل عالق في أعماق المحيط، وهو من بطولة وودي هارلسون وسيمو ليو وفين كول.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب "ذا مانكي" (The Monkey)، وهو فيلم رعب كوميدي مستوحى من إحدى قصص المؤلف الشهير ستيفن كينغ، وحقق 6.4 ملايين دولار. ويشارك في العمل كل من تيو جيمس وروهان كامبل وإيليا وود.

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وتراجع فيلم "بادينغتون إن بيرو" (Paddington in Peru) إلى المركز الرابع مع إيرادات بلغت 4.5 ملايين دولار. في هذه المغامرة الجديدة، يعود الدب البيروفي المحبوب إلى موطنه الأصلي لقضاء عطلة بعد إقامته في لندن.

أما في المركز الخامس فجاء "دوغ مان" (Dog Man)، فيلم الرسوم المتحركة الذي أنتجته "دريمووركس" و"يونيفرسال"، بإيرادات بلغت 4.2 ملايين دولار.

في ما يلي قائمة الأفلام العشرة الأوائل في شباك التذاكر بأميركا الشمالية: