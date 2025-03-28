الواقع المر في دراما رمضان 2025.. سرد قصص الحرب والفقر

بينما تقدم المسلسلات تسلية لجمهور الصائمين في رمضان، سواء من خلال الكوميديا أو الأكشن أو الرومانسية، توجد مسلسلات قررت مواجهة المتفرجين بواقعهم الذي يحمل كثيرا من التعاسة، فتخرج هذه المسلسلات من إطار القصص الفردية إلى مناقشة هموم مجتمعية عامة.

وتتميز الواقعية باستخدام شخصيات واقعية ضمن حبكات درامية، وتشمل سماتها التركيز على القضايا الاجتماعية، ونضالات الحياة اليومية، وحقائق الحياة العادية، وتهتم في الغالب بقصص الطبقتين المتوسطة والدنيا. وتدور الأحداث في أماكن قريبة من الواقع، مع تصوير حياة الأشخاص العاديين، والتركيز على القرارات الأخلاقية، والشخصيات ذات السلوكيات والدوافع المعقدة.

"البطل" وقصة من واقع الحرب السورية

لا يمهد مسلسل "البطل" قصته لمشاهديه؛ فهو يبدأ أحداثه بشكل مباشر ومفاجئ، ليعكس ما شعرت به شخصياته الرئيسية تجاه المفاجأة التي قلبت واقعهم إلى كابوس. فعندما يستيقظ مدير المدرسة في إحدى القرى السورية الصغيرة، يوسف (بسام كوسا)، يعلم أن يومه سيمتلئ بالمنغصات التي يحاول الاعتياد عليها، مثل القطع المستمر للكهرباء، والنقص في أجهزة التدفئة، ومحاولة سد نقص المعلمين والمعلمات، والتعامل مع قلة الطلبة والطالبات نتيجة لأحداث القصف ومخاوف الأسر. غير أن كل هذه الأحداث المزعجة، التي قد تكون مرعبة لشخص لا يعاني من الحرب منذ سنوات، تصبح حلمًا بعيد المنال عندما يبدأ قصف قريب من القرية يجلب إليها عشرات النازحين الباحثين عن مأوى.

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يواجه يوسف موقفًا صعبًا؛ فهو يمتلك القدرة على إعطاء هؤلاء النازحين مأوى، وذلك بإسكانهم في أحد طوابق المدرسة الفارغة، غير أن ذلك يضعه في مواجهة مباشرة مع الحكومة، لأنه لا يعلم على وجه اليقين وجهة نظرها في التعامل مع الوضع، ومن ثم فعليه الاختيار بين أمانه وعائلته من ناحية، والحفاظ على النازحين وأطفالهم من ناحية أخرى، ويختار الخيار الثاني الذي يدخله في دوامة من المشاكل التي لا تنتهي.

مسلسل "البطل" من إخراج الليث حجو وتأليف رامي كوسا، ومستوحى من نص مسرحي كتبه الكاتب السوري الراحل ممدوح عدوان عام 1984. ويشارك في البطولة بسام كوسا، ومحمود نصر، ونور علي.

"أثينا" والهلع من الذكاء الاصطناعي

يقدم مسلسل "أثينا" قصة شديدة الطزاجة، مستخدمًا أحد التحديثات التكنولوجية، وهو الذكاء الاصطناعي. تبدأ القصة بالطالبة الجامعية مي (جنا الأشقر) التي تتلقى رسائل على هاتفها المحمول من حساب باسم "أثينا"، يتلاعب بعقلها ويدفعها إلى الانتحار كحل لمشاكلها، وبالفعل تُلقي بنفسها من نافذة غرفتها.

في الحلقات التالية، نتعرف على أخت مي الكبرى، نادين (ريهام حجاج) التي تعمل مراسلة صحفية، غير أن العمل الميداني أصابها باضطرابات نفسية عميقة جعلت مديرها يعطيها إجازة إجبارية. على الجانب الآخر، تجبرها حادثة أختها على الانخراط في رحلة بحث شديدة الدرامية لمعرفة السبب وراء انتحار مي.

تلتحق نادين بالعمل في جامعة مي لتكتشف أن ذلك الحساب الغامض "أثينا" تسبب في انتحار أحد زملاء مي في اليوم نفسه، ويراسل كل زملائها، ويتلاعب بهم ويستخدم فيديوهات وصورًا من ماضيهم في دفعهم إلى إنهاء حياتهم.

يسلط المسلسل الضوء على التأثيرات المختلفة للذكاء الاصطناعي، والتواصل معه بشكل يومي كبديل عن التواصل البشري الحقيقي. ويمد الخط على استقامته عندما يستخدم شخص ذو نوايا شريرة هذا الذكاء في إيذاء الشباب ذوي الحالة النفسية والعقلية الهشة.

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"أثينا" من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، وبطولة ريهام حجاج، وأحمد مجدي، ونبيل عيسى، وسوسن بدر، وانتهت حلقاته خلال النصف الأول من شهر رمضان 2025.

"80 باكو" وصدق قصص نساء صالونات التجميل

يُدخل مسلسل "80 باكو" متفرجيه إلى عالم شديد الحميمية والانغلاق على نفسه، عالم صالونات التجميل النسائية الصغيرة. وتدور أحداث القصة في صالون نسائي بسيط في وسط المدينة، وتتركز حول بطلتها بوسي أو بسملة (هدى المفتي)، وهي فتاة يتيمة تعيش مع عمها وعائلته وجدتها في منزل صغير وفي ظروف صعبة. تحلم بوسي بأن تتزوج حبيبها، ولتحقيق هذا الحلم تحتاج إلى 80 ألف جنيه.

في الصالون، نلتقي بصاحبته لولا (انتصار)، وزميلتي بوسي، فاتن (دنيا سامي) وعبير (رحمة أحمد)، اللتين تشعران بالغيرة من نجاح بوسي وعلاقتها العاطفية التي تبدو ناجحة.

وحتى تتمكن بوسي من جمع الأموال، تخرج في مهمات خاصة خارج الصالون، وفي كل مهمة تقابل قصص نساء أخريات تؤثر في تجربتها، وتتقاطع خلال هذه القصص مع السيدات من طبقات مختلفة، ولهن ظروفهن الخاصة، لينكشف لها سحر هذا العالم النسائي الذي يعتمد على التضامن في ظل ظروف قاهرة وصعبة. فمن قصة المرأة الكبيرة في السن التي ترغب في الزواج مرة أخرى، إلى تلك التي يهجرها زوجها إلى امرأة ثانية، والفتاة التي فقدت شعرها خلال علاجها من السرطان، كلها قصص يمكن تصديقها والإيمان بمدى واقعيتها.

ساعد كل من تصوير المسلسل في أماكن حقيقية، وفي أحد صالونات التجميل وسط مدينة القاهرة، بالإضافة إلى الكتابة النسائية التي تتناول هموم نساء متنوعات على إضفاء الواقعية على أحداث المسلسل وصورته. والمسلسل من تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس.

"ولاد الشمس" رحلة أيتام مصر

تعلق جمهور النصف الأول من شهر رمضان بقصة كل من ولعة ومفتاح، (أحمد مالك) و(طه دسوقي) على الترتيب، وهما شابان تربيا في أحد دور الأيتام، واستغلهما صاحب الدار في الأعمال الإجرامية منذ طفولتهما، حتى كبرا في السن فقررا حماية باقي الأطفال من قسوة هذا الرجل، أو بابا ماجد (محمود حميدة) كما يطلقون عليه.

يخوض كل من ولعة ومفتاح العديد من المغامرات، سواء لتقويض شرور بابا ماجد، أو البحث عن والدة ولعة التي يحمل صورتها طوال الوقت. غير أن أهم ما يقدمه المسلسل هو الصورة الواقعية لحياة الأيتام الذين يمكن بسهولة التحكم فيهم واستغلالهم من أصحاب النفوس الضعيفة، خصوصًا مع غياب الرقابة القوية، وكذلك غياب الحلول الأخرى لرعاية هؤلاء الأطفال. فمقابل عدم بقائهم في دور الأيتام، يكون التشرد في الشوارع هو الخيار الآخر.

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"ولاد الشمس" من إخراج شادي عبد السلام وتأليف مهاب طارق، وبطولة أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة ومريم الجندي وفرح يوسف وجلا هشام.