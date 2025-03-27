داوني جونيور وستيوارت وماكيلين أبرز العائدين إلى سلسلة أفلام "المنتقمون"

أعلنت أستوديوهات "مارفل" -أمس الأربعاء- أسماء الممثلين الذين سيشاركون في الفيلم المقبل من سلسلة "ذي أفنجرز" (The Avengers)، بعد 6 سنوات من "المنتقمون: نهاية اللعبة" (Avengers: Endgame)، الذي لا يزال أحد الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما.

وفي الجزء الجديد من السلسلة الذي أُطلق عليه عنوان "المنتقمون: يوم القيامة" (Avengers: Doomsday) والذي يُعرض في أيار/مايو 2026، تبرز العودة غير المتوقعة للممثلين باتريك ستيوارت وإيان ماكيلين في دورَي البروفسور زافيير وماغنيتو، وهما شخصيتان من سلسلة أفلام "إكس-مِن" (X-Men).

وشكّل ذلك مفاجأة نظرا إلى أن شخصيتيهما قُتلتا أو أداهما ممثلون آخرون في عالم "مارفل" السينمائي المملوك لمجموعة "ديزني".

وأعلنت "مارفل" أيضا عودة ممثلين محبوبين من الجمهور، مثل كريس هيمسوورث للعب دور "إله الرعد ثور"، وتوم هيدلستون في دور خصمه لوكي، وبول راد في دور "آنت مان".

وأكد المقطع الترويجي أيضا ظهور روبرت داوني جونيور على الشاشة.

ولكن كما أُعلِن الصيف الفائت، بدلا من أن يؤدي دور الرجل الحديدي "آيرون مان" الذي مات في فيلم "المنتقمون: نهاية اللعبة" عام 2019، سيجسد هذه المرة شخصية الدكتور دوم، الشرير الخارق الذي يخفي وراء قناعه عبقريا علميا يعاني جنون العظمة.

إعلان

وتُعد أفلام الأبطال الخارقين من "مارفل" الأعلى ربحا في تاريخ هوليود، إذ تتجاوز إيرادات شباك التذاكر التراكمية في مختلف أنحاء العالم 30 مليار دولار.