فرنسا تندد باعتداء إسرائيليين على مخرج "لا أرض أخرى" الحائز على الأوسكار

دانت فرنسا اعتداء مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة على الفلسطيني حمدان بلال، أحد مخرجي الفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى" الذي حاز جائزة الأوسكار.

وفي بيان أمس الثلاثاء، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن إدانتها "تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

ودعا البيان السلطات الإسرائيلية إلى محاسبة المسؤولين عن هذا العنف وحماية المدنيين الفلسطينيين، معربا عن رفض فرنسا للاعتداء الذي تعرض له المخرج الفلسطيني بلال.

وأشار إلى حصول المخرج بلال على "جائزة الشجاعة الصحفية" من وزارة الخارجية الفرنسية، إضافة إلى الأوسكار عن فيلمه "لا أرض أخرى".

البيان تطرق كذلك إلى فرض فرنسا عقوبات على "المستوطنين المتطرفين"، مجددا تأكيد باريس أن الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي.

واعتقلت القوات الإسرائيلية المخرج الفلسطيني أول أمس الاثنين عقب تعرضه لاعتداء عنيف من مجموعة مستوطنين في قرية "سوسيا" بالضفة الغربية.

يُذكر أن "لا أرض أخرى"، الذي يوثق نضال الفلسطينيين في "مسافر يطا" ضد سياسات الهدم والتهجير التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة المحتلة، فاز هذا العام بجائزة أوسكار لأفضل فيلم وثائقي.