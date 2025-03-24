مسلسل "تحت سابع أرض" يتسبب في استقالة مدير تصنيف جامعة دمشق

أعلن مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق الدكتور مروان الراعي استقالته من منصبه احتجاجا على تصوير مشاهد من المسلسل السوري "تحت سابع أرض" داخل مكتبه من دون إذنه، معتبرا ما جرى "انتهاكا صارخا للخصوصية وتهديدا لوثائق رسمية حساسة".

ونشر الراعي -عبر صفحته على فيسبوك- صورة من طلب الإعفاء الذي قدمه رسميا، موضحا أن المكتب يحتوي على أكثر من 157 ألف وثيقة تتعلق بالجامعة، من بينها أوراق امتحانية ينتظرها الطلاب، ومستندات تخص التصنيف الأكاديمي الدولي لجامعة دمشق، وملفات مهمة تتصل باعتراف الشهادات السورية حول العالم.

وأضاف أن "أحد مسؤولي المبنى سمح لفريق المسلسل بالدخول، وخلع قفل المكتب لتصوير مشهد درامي، رغم اعتراضه المسبق وتحذيره من خطورة التصرف على البيانات الحساسة"، متسائلا، "هل أصبح مشهد تمثيلي أكثر أهمية من مستقبل طلاب جامعة دمشق؟".

ولم تصدر جامعة دمشق أو "سيدرز آرت برودكشن" (صباح إخوان) المنتجة للمسلسل أي بيان رسمي حتى الآن.

وحقق مسلسل "تحت سابع أرض" الذي يعرض في رمضان 2025 نجاحا كبيرا، إذ يتصدر قوائم الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة "شاهد" في عدد من الدول العربية، وهو من بطولة تيم حسن، وكاريس بشار، ومنى واصف، وأنس طيارة، وجوان خضر، وإخراج سامر البرقاوي، وتأليف عمر أبو سعدة.

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وتدور أحداث المسلسل في العاصمة السورية دمشق، حيث يتناول واقع الفساد والتوترات الاجتماعية التي تتفاقم تحت وطأة الأزمات المعيشية. يتمحور السرد حول شخصية "موسى"، ضابط في قسم التحقيقات الجنائية، الذي يستغل موقعه الوظيفي لأغراض شخصية عبر ممارسات غير قانونية، إلى أن تتعقد حياته حين يدخل في صراع مع من اعتاد ابتزازهم.