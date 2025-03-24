"ديزني" تواجه اختبارا صعبا رغم تصدر "سنو وايت" لشباك التذاكر الأميركي

تصدر فيلم "سنو وايت" (Snow White)، أحدث إنتاجات شركة "ديزني"، شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققا إيرادات بلغت 43 مليون دولار، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة، ليحتل المركز الأول رغم التحديات الفنية والنقدية التي واجهته.

الفيلم الذي تؤدي بطولته رايتشل زيغلر يشكل إعادة تخيّل حية لقصة "سنو وايت" الكلاسيكية التي أطلقت أول فيلم طويل في تاريخ "ديزني" قبل نحو 90 عاما. وعلى الرغم من تصدّره شباك التذاكر، فإن التكلفة الإنتاجية الضخمة التي بلغت 250 مليون دولار تجعل مهمة تغطية النفقات صعبة في ظل أداء افتتاحي وصفه محللون بأنه "مخيّب للآمال".

الفيلم واجه سلسلة عقبات منذ انطلاق العمل عليه، من بينها تأخيرات متكررة بسبب جائحة كوفيد-19، إضافة إلى موجة انتقادات لاستخدام المؤثرات البصرية لتجسيد الأقزام السبعة بدلا من ممثلين حقيقيين، وذلك ما أثار جدلا واسعا بين محبي القصة الأصلية.

وقد تفاوتت الآراء النقدية حيال الفيلم؛ إذ اعتبرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية "سيئا للغاية"، في حين وصفته "واشنطن بوست" الأميركية بأنه "ممتع بشكل لافت". وعلى الرغم من هذه التقييمات المختلطة، حظي الفيلم بردود فعل إيجابية نسبيا من جانب الجمهور.

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وقال دانيال لوريا، نائب الرئيس الأول لشركة "بوكس أوفيس كومباني"، إن انطلاقة الأسبوع "كانت مخيبة للآمال، لكن من المبكر إصدار حكم نهائي على أداء الفيلم قبل معرفة مدى صموده في الأسابيع المقبلة".

وجاء في المركز الثاني فيلم الإثارة والتجسس "بلاك باغ" (Black Bag) من إنتاج "فوكس فيتشرز"، بإيرادات بلغت 4.4 ملايين دولار، متقدّما مرتبة واحدة عن الأسبوع الماضي. ويؤدي بطولة الفيلم مايكل فاسبندر وكايت بلانشيت.

واحتل المرتبة الثالثة فيلم "كابتن أميركا: برايف نيو وورلد" (Captain America: Brave New World)، من إنتاج "مارفل" و"ديزني"، بإيرادات بلغت 4.1 ملايين دولار. ويشهد الفيلم عودة شخصية "كابتن أميركا" إلى الشاشة من خلال أداء أنتوني ماكي، إلى جانب هاريسون فورد.

وتراجع إلى المركز الرابع فيلم "ميكي 17" (Mickey 17)، من نوع الخيال العلمي والكوميديا السوداء، بإيرادات بلغت 3.9 ملايين دولار. الفيلم من إخراج الكوري الجنوبي بونغ جون هو، الحائز جائزة الأوسكار، ومن بطولة روبرت باتينسون وستيفن يون وتوني كوليت.

أما فيلم الحركة الكوميدي "نوفوكايين" (Novocaine)، الذي تصدّر شباك التذاكر الأسبوع الماضي، فتراجع بشكل حاد إلى المركز الخامس بإيرادات لم تتجاوز 3.8 ملايين دولار.

وفي ما يلي ترتيب الأفلام العشرة الأولى في شباك التذاكر بأميركا الشمالية:

سنو وايت (Snow White) – 43 مليون دولار بلاك باغ (Black Bag) – 4.4 ملايين دولار كابتن أميركا: برايف نيو وورلد (Captain America: Brave New World) – 4.1 ملايين دولار ميكي 17 (Mickey 17) – 3.9 ملايين دولار نوفوكايين (Novocaine) – 3.8 ملايين دولار ذي ألتو نايتس (The Alto Knights) – 3.2 ملايين دولار ذا داي ذي إيرث بلو أب: إيه لوني تيونز موفي (The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie) – 1.8 مليون دولار ذا مانكي (The Monkey) – 1.55 مليون دولار دوغ مان (Dog Man) – 1.5 مليون دولار ذا لاست سابر (The Last Supper) – 1.3 مليون دولار