"قلبي في المدينة" لماهر زين تحقق نجاحا كبيرا بعد أيام من إطلاقها

سيرا على خطى تاريخ طويل من المدائح النبوية والحنين للمدينة المنورة، أطلق الفنانان اللبناني ماهر زين والبريطاني هاريس جي أغنية "قلبي في المدينة" بموسيقى آسرة وكلمات صوفية بنكهة حديثة.

وحققت الأغنية حضورا واسعا على مختلف المنصات الرقمية جعلها تحتل المرتبة الثالثة عالميا في قائمة الأكثر تداولا على يوتيوب وأكثر من مليار مشاهدة على منصة تيك توك، وتصدرت قوائم التريند في 33 دولة حول العالم، بما في ذلك دول أوروبية وغربية مثل المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وكندا، وأستراليا، وهو إنجاز غير مسبوق لأغنية إسلامية، كما يقول فريق عمل الأغنية.

ويقول القائمون على الأغنية إن هذا الاستقبال العالمي الاستثنائي يعكس الأثر الذي تركته الأغنية الروحية والكلمات التي تفيض بالشوق والحب النبوي في القلوب، في زمن تسود فيه المادية.

وتحيي الأغنية معنى المدينة المنورة كرمز للسلام والسكينة، وينساب منها الشوق إلى الحرم النبوي الشريف.

ولم يقتصر نجاح "قلبي في المدينة" على البلدان الإسلامية، بل وصلت إلى قلوب جماهير في العالم الغربي في رسالة تأكيد على أن "الفن الهادف" يمكنه أن يخترق الحواجز الثقافية واللغوية، وفي تعليق على النجاح الساحق للأغنية، قال فريق العمل: "نحن ممتنون جدا لهذا الحب والدعم الكبير الذي حظيت به الأغنية. نسأل الله أن تستمر في إلهام القلوب، وتعزيز الروابط بالرسالة النبوية الخالدة".