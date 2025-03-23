الفنانة المصرية عبلة كامل تتصدر الـ"تريند" رغم غيابها عن الساحة الفنية

عادت الفنانة المصرية عبلة كامل لتتصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، ليس بسبب عمل فني جديد، بل على خلفية شائعات تناولت حالتها الصحية، ما أثار قلق جمهورها العريض في مصر والعالم العربي.

ووسط الشائعات، خرج الممثل أحمد كمال -زوجها الأسبق ووالد ابنتيها- ليطمئن الجمهور، نافيا كل ما قيل عن تعرضها لوعكة صحية، ومؤكدا أنها بخير وتقضي شهر رمضان وسط أجواء هادئة بعيدا عن الأضواء.

ورغم ابتعادها عن الشاشة منذ عرض الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" عام 2018، فإن اسم عبلة كامل ظل حاضرا في ذاكرة الجمهور، وكل ظهور يتعلق بها، أو تصريح عنها، كفيل بإعادة اسمها إلى صدارة التريند.

وفي لقائه بأحد البرامج التلفزيونية مؤخرا، أكد كمال أن عبلة تعيش حياة طبيعية، وتفضل البُعد عن مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تعاني من أية مشكلات صحية.

نجمة صنعت مكانتها بهدوء وبساطة

تُعد عبلة كامل من النجمات القليلات اللواتي استطعن ترك بصمة دائمة في وجدان المشاهدين، عبر أدوار تجمع بين البساطة والعمق، من دون الحاجة إلى بهرجة أو مبالغات.

انطلقت مسيرتها في الدراما التلفزيونية من خلال "الشهد والدموع" لكنها لمع نجمها الحقيقي مع "ليالي الحلمية"، ثم توالت النجاحات مع أعمال شكلت علامات فارقة مثل "المال والبنون"، و"لن أعيش في جلباب أبي"، حيث أدّت شخصية "فاطمة كشري" التي أصبحت أيقونة جماهيرية تتكرر يوميا على شكل ميمات وتعليقات.

واستمرت عبلة كامل في تقديم شخصيات إنسانية تحمل ملامح المجتمع المصري بصدق نادر، مثل "وفية" في "امرأة من زمن الحب"، و"شكران" في "هوانم جاردن سيتي"، و"جليلة" في "حديث الصباح والمساء" التي نقلت خلالها الشخصية عبر مراحل عمرية متعددة، وحققت من خلالها تقديرا نقديا وشعبيا واسعا.

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سلسلة نجاحات لا تُنسى

وقدّمت كامل أعمالا تركت بصمتها من بينها "عفاريت السيالة"، و"العندليب"، و"رأفت الهجان"، وغيرها، لكنها اختتمت مسيرتها بعمل درامي جماهيري هو "سلسال الدم"، حيث أدت ببراعة دور "نصرة"، السيدة الصعيدية التي تقف في وجه الظلم، في مسلسل امتد لـ5 أجزاء وحقق نسب مشاهدة ضخمة.

ورغم اعتزالها غير المعلن، تظل عبلة كامل محطّ اهتمام الجمهور، وقد طالبت الفنانة منى شلبي بتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2023، لكن إدارة المهرجان أوضحت أنها ترفض الظهور الإعلامي أو التكريم العلني، وهي سياسة تلتزم بها منذ سنوات.

وقد أكد الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما أن عبلة كامل شكرت المركز على التكريم، وحرصت على زيارة المقر من دون ظهور إعلامي.