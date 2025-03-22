فن|عربي

"شباب البومب" يحافظ على جمهوره للعام الـ13

شباب البومب 13" حساب المسلسل على إنستغرام
الملصق الدعائي لمسلسل "شباب البومب 13" (مواقع التواصل الاجتماعي)
إيمان كمال
22/3/2025

يواصل مسلسل "شباب البومب" في موسمه الـ13 جذب اهتمام المشاهدين، حيث يقدم جرعات من الكوميديا التي تعكس جوانب مختلفة من الحياة اليومية، مع التركيز على قضايا أسرية واجتماعية مهمة مثل علاقة الآباء بالأبناء، وتحديات المراهقين، وغيرها من الموضوعات المؤثرة التي تمس المجتمع السعودي. ويحرص صناعه على تقديم هذه القضايا بأسلوب خفيف يجمع بين الطابع الكوميدي والمعالجة الواقعية.

وحقق العمل، المشارك ضمن الدراما السعودية في رمضان 2025، نجاحا لافتا، حيث تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، مثيرا حالة من الجدل بين الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين الإشادة بمحتواه الكوميدي وانتقاد بعض تفاصيله.

بين الإشادة والنقد

أثار مسلسل "شباب البومب 13" تفاعلا لافتا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراء الجمهور بين الإشادة بأسلوب الطرح وطابع العمل الكوميدي، وبين انتقادات طالت بعض الجوانب التفصيلية.

ومن بين التفاعلات، وصف المتابع نايف التميمي إحدى الحلقات التي تناولت علاقة الأبناء بآبائهم بأنها مؤثرة جدا، وتحمل رسالة عظيمة لكل الأبناء، وذلك في منشور له عبر منصة "إكس".

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في حين عبّر المتابع سعد الخلاوي عن رغبته في استمرار عرض المسلسل على مدار العام، مشيرا إلى أن لحظات عرض الحلقات تحوّل أجواء المنزل إلى حالة من الهدوء والتركيز، حيث يجتمع الجميع أمام الشاشة.

من جهته، أشاد المتابع إياد الحمود بالرسالة التي يحملها العمل للمراهقين وهي عدم الوثوق في أي شخص غريب مهما ظهر كشخص جيد، لأن أغلب قضايا الخطف تبدأ بهذه الطريقة.

واعتبر المتابع "عبد الرحمن" أن المسلسل هو الأفضل في السنوات الأخيرة، واستمراريته لـ13 عاما أمر يدرس، وذكر أن مسلسل "طاش ما طاش" عجز عن المنافسة مع العمل، واختتم حديثه أن "شباب البومب 13" الأفضل.

أما المتابع "مصطفى الشريم" فعلق على حلقة "جاكم الإعصار" التي تناول المنتخب السعودي، وكتب "حضرت في الحلقة أغنية الفنان الكبير عبادي الجوهر جاكم الإعصار التي ولدت في العام نفسه الذي فاز فيه منتخبنا بكأس آسيا 1988".

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وهي الحلقة نفسها التي علقت عليها "شذى" التي أشادت بالممثل فيصل العيسى وكتبت: "بطل يا العيسى، الله يوفق المنتخب اليوم ونشاهد مباراة نتكلم عنها منذ سنوات".

وتفاعل المتابع "فهد المحياوي" أيضا مع حلقة المنتخب من خلال منشوره وعلق قائلا: "شباب البومب 13 تعكس واقعنا في كل مباراة لمنتخبنا نثق بكم وبإمكانياتكم".

وفي منشوره، شكر فرج الشمري الممثل والمنتج فيصل العيسى وقال: "بالفعل نبحث عن مجد جديد وكلنا مع الأخضر في إشارة للمنتخب السعودي".

وعلى الجانب الآخر، وجّه المتابع مشعل السلمي انتقادا للمسلسل، معتبرا أن شخصية البطل التي يُجسدها فيصل العيسى لم تشهد أي تطور منذ 13 عاما، مضيفا أن العمل، من وجهة نظره، فقد بريقه منذ الموسم السابع.

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وانتقد متابع آخر العمل على مستوى القصة والأفكار والتمثيل والكتابة والحوار وختام الحلقات، وتجسيد البطل عامر للشخصية نفسها دون تغيير على مدار 13 عاما.

هل يقدم صنّاعه جزءا جديدا؟

المسلسل، الذي يواصل حضوره في الموسم الدرامي السعودي منذ 13 عاما، تحدث منتجه وبطله فيصل العيسى عن مستقبله، مؤكدا أن تقديم جزء جديد ليس بالأمر السهل، بل يتطلب وجود محتوى أقوى وأفكار جديدة تستحق الطرح. وأوضح أن المسلسل أصبح بمثابة علامة تجارية، مما يجعل الاستمرار مرهونا بجودة النصوص وتماسك الشخصيات، مشيرا إلى أنهم مستمرون فقط إذا توفر نص جيد وشخصيات مدروسة، إلى جانب الحرص على مناقشة قضايا تمس الشباب وتعكس اهتماماتهم.

وفي حوار إعلامي، علّق العيسى على الحلقة الأولى التي شهدت تقليد شخصيات من مسلسلات معروفة مثل "باب الحارة" و"البروفيسور"، مؤكدا أن الفكرة لاقت تفاعلا إيجابيا من الجمهور، وأنه شخصيا من محبي الدراما السورية.

كما دافع عن العمل، مشددا على أن معظم الأعمال تتناول مواضيع متنوعة، لكن القليل منها موجه خصيصا للشباب، وهو ما يسعى "شباب البومب" لتقديمه باستمرار.

يجسد فيصل العيسى في المسلسل شخصية عامر الذي يتشارك مع أصدقائه جلساتهم اليومية، من أجل تحقيق طموحهم ووضع حلول للمشاكل التي يواجهونها.

ويشاركه في بطولة المسلسل كل من علي المدفع، سليمان المقيطيب، ومهند الجميلي، ومن تأليف عبد الله الوليدي وإخراج حازم فودة.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

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