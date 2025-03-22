"شباب البومب" يحافظ على جمهوره للعام الـ13

يواصل مسلسل "شباب البومب" في موسمه الـ13 جذب اهتمام المشاهدين، حيث يقدم جرعات من الكوميديا التي تعكس جوانب مختلفة من الحياة اليومية، مع التركيز على قضايا أسرية واجتماعية مهمة مثل علاقة الآباء بالأبناء، وتحديات المراهقين، وغيرها من الموضوعات المؤثرة التي تمس المجتمع السعودي. ويحرص صناعه على تقديم هذه القضايا بأسلوب خفيف يجمع بين الطابع الكوميدي والمعالجة الواقعية.

وحقق العمل، المشارك ضمن الدراما السعودية في رمضان 2025، نجاحا لافتا، حيث تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، مثيرا حالة من الجدل بين الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين الإشادة بمحتواه الكوميدي وانتقاد بعض تفاصيله.

بين الإشادة والنقد

أثار مسلسل "شباب البومب 13" تفاعلا لافتا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراء الجمهور بين الإشادة بأسلوب الطرح وطابع العمل الكوميدي، وبين انتقادات طالت بعض الجوانب التفصيلية.

ومن بين التفاعلات، وصف المتابع نايف التميمي إحدى الحلقات التي تناولت علاقة الأبناء بآبائهم بأنها مؤثرة جدا، وتحمل رسالة عظيمة لكل الأبناء، وذلك في منشور له عبر منصة "إكس".

حلقة اليوم من #شباب_البومب_13 مؤثرة جداً وتحمل رسالة عظيمة لجميع الأبنآء ، رحم الله ابي وجميع موتى المسلمين — Naif altamimi 🇸🇦 (@NB77__) March 21, 2025

إعلان

في حين عبّر المتابع سعد الخلاوي عن رغبته في استمرار عرض المسلسل على مدار العام، مشيرا إلى أن لحظات عرض الحلقات تحوّل أجواء المنزل إلى حالة من الهدوء والتركيز، حيث يجتمع الجميع أمام الشاشة.

#شباب_البومب_13

ليت المسلسل يبث طوال السنه حين يأتي موعد المسلسل يدخل البيت في سكينه فلا ولد يشوتك بكوره ولا تسمع لأحد صوت الجميع في حالة تسمّر امام الشاشة — سعد الخلاوي (@saad_zben) March 19, 2025

من جهته، أشاد المتابع إياد الحمود بالرسالة التي يحملها العمل للمراهقين وهي عدم الوثوق في أي شخص غريب مهما ظهر كشخص جيد، لأن أغلب قضايا الخطف تبدأ بهذه الطريقة.

أغلب النشء في مرحلة المراهقة يتصرف و كأنه رجل راشد ويتعاملون مع الأمور وفق هذا الإنطباع… شباب البومب وجه لهم رسالة مهمة بعدم الوثوق في أي شخص غريب مهما كان يبدو عليه اللطف، أغلب قضايا الخطف تبدأ بهذه الطريقة بالذات لدى العوائل الذين يعتمدون على السائق اعتماد مباشر في مصاحبة… pic.twitter.com/dI5WqBVwo5 — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 2, 2025

واعتبر المتابع "عبد الرحمن" أن المسلسل هو الأفضل في السنوات الأخيرة، واستمراريته لـ13 عاما أمر يدرس، وذكر أن مسلسل "طاش ما طاش" عجز عن المنافسة مع العمل، واختتم حديثه أن "شباب البومب 13" الأفضل.

مسلسل شباب البومب هو الافضل السنوات الاخيره

استمراريه تدرس دامت لـ 13 سنه، طاش رجع قبل عامين وعجز عن المنافسه مع هذا المسلسل الضخم شباب البومب في القمه وحيدًا، الافضل وكفى — عبدالرحمن (@alwaily_7) March 9, 2025

أما المتابع "مصطفى الشريم" فعلق على حلقة "جاكم الإعصار" التي تناول المنتخب السعودي، وكتب "حضرت في الحلقة أغنية الفنان الكبير عبادي الجوهر جاكم الإعصار التي ولدت في العام نفسه الذي فاز فيه منتخبنا بكأس آسيا 1988".

مع حلقة جاكم الإعصار من مسلسل شباب البومب وتحديداً في الحلقة العشرون حضرت في الحلقة أغنية الفنان الكبير عبادي الجوهر (جاكم الإعصار)والتي وُلِدت في نفس السنة التي فاز فيها منتخبنا بكأس آسيا1988م. pic.twitter.com/d1MLxEVwld — مصطفى الشريم (@alshuraim636) March 20, 2025

إعلان

وهي الحلقة نفسها التي علقت عليها "شذى" التي أشادت بالممثل فيصل العيسى وكتبت: "بطل يا العيسى، الله يوفق المنتخب اليوم ونشاهد مباراة نتكلم عنها منذ سنوات".

توقيت الحلقة بطل يا العيسى👏🏻👏🏻

الله يوفق المنتخب اليوم ونشوف مباراة نتكلم عنها سنين#محمد_نور #سعيد_العويران

#شباب_البومب_13 — شذى (@ro97_10) March 20, 2025

وتفاعل المتابع "فهد المحياوي" أيضا مع حلقة المنتخب من خلال منشوره وعلق قائلا: "شباب البومب 13 تعكس واقعنا في كل مباراة لمنتخبنا نثق بكم وبإمكانياتكم".

وفي منشوره، شكر فرج الشمري الممثل والمنتج فيصل العيسى وقال: "بالفعل نبحث عن مجد جديد وكلنا مع الأخضر في إشارة للمنتخب السعودي".

شكراً فيصل العيسى ..

بالفعل .. نبحث عن مجد جديد !!

وكلنا مع الاخضر 💚💚🇸🇦🇸🇦 #شباب_البومب_13 pic.twitter.com/dptNT7hxDE — فرج الشمري (@FargAlshammari) March 20, 2025

وعلى الجانب الآخر، وجّه المتابع مشعل السلمي انتقادا للمسلسل، معتبرا أن شخصية البطل التي يُجسدها فيصل العيسى لم تشهد أي تطور منذ 13 عاما، مضيفا أن العمل، من وجهة نظره، فقد بريقه منذ الموسم السابع.

والله يامسلسلك نااايم وتعباااان والهوامير يعززون لك ويطبلون لك انا والله احترمك واقدرك ك فيصل لكن مسلسلك تااافه خلاص ١٣ سنه نفس الكركتر غير جدد سو مسلسل ثاني هذا غير التمثيل السيء والبنات والعفن شباب البومب من الاول لين ٧ بعدها انتهى واغلب متابعينك بزران — مشعل السلمي (@m_i76s) March 18, 2025

إعلان

وانتقد متابع آخر العمل على مستوى القصة والأفكار والتمثيل والكتابة والحوار وختام الحلقات، وتجسيد البطل عامر للشخصية نفسها دون تغيير على مدار 13 عاما.

لا قصة

لا افكار

لا ممثلين

لا كتابة

لا حوارات

لا تقفيلة حلقات

هذا المسلسل عذاب للمشاهد

وعامر 13 سنة نفس الكاركتر والثوب مايتغير

وش الجديد الي يقدمه هالمسلسل كل سنة؟

الي ودي اعرفه هذا المسلسل كيف استمر 13 سنة؟ #شباب_البومب_13 pic.twitter.com/ScVY81IZD9 — لوثر (@ah14_14) March 4, 2025

هل يقدم صنّاعه جزءا جديدا؟

المسلسل، الذي يواصل حضوره في الموسم الدرامي السعودي منذ 13 عاما، تحدث منتجه وبطله فيصل العيسى عن مستقبله، مؤكدا أن تقديم جزء جديد ليس بالأمر السهل، بل يتطلب وجود محتوى أقوى وأفكار جديدة تستحق الطرح. وأوضح أن المسلسل أصبح بمثابة علامة تجارية، مما يجعل الاستمرار مرهونا بجودة النصوص وتماسك الشخصيات، مشيرا إلى أنهم مستمرون فقط إذا توفر نص جيد وشخصيات مدروسة، إلى جانب الحرص على مناقشة قضايا تمس الشباب وتعكس اهتماماتهم.

وفي حوار إعلامي، علّق العيسى على الحلقة الأولى التي شهدت تقليد شخصيات من مسلسلات معروفة مثل "باب الحارة" و"البروفيسور"، مؤكدا أن الفكرة لاقت تفاعلا إيجابيا من الجمهور، وأنه شخصيا من محبي الدراما السورية.

كما دافع عن العمل، مشددا على أن معظم الأعمال تتناول مواضيع متنوعة، لكن القليل منها موجه خصيصا للشباب، وهو ما يسعى "شباب البومب" لتقديمه باستمرار.

يجسد فيصل العيسى في المسلسل شخصية عامر الذي يتشارك مع أصدقائه جلساتهم اليومية، من أجل تحقيق طموحهم ووضع حلول للمشاكل التي يواجهونها.

ويشاركه في بطولة المسلسل كل من علي المدفع، سليمان المقيطيب، ومهند الجميلي، ومن تأليف عبد الله الوليدي وإخراج حازم فودة.