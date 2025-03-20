فن|موسيقى وغناء

جامعة كامبردج تمنح مغني الراب البريطاني ستورمزي دكتوراه فخرية

LONDON, ENGLAND - MARCH 01: (EDITORIAL USE ONLY) Stormzy accepts the Hip Hop/Grime/Rap Act award at The BRIT Awards 2025 at The The O2 Arena on March 1, 2025 in London, England. (Photo by Samir Hussein/WireImage)
مغني الراب البريطاني ستورمزي سيحصل على شهادته الفخرية بعد موافقة الهيئة الإدارية للجامعة "ريدجنت هاوس" (غيتي)
20/3/2025

من المنتظر أن يحصل مغني الراب البريطاني ستورمزي على شهادة فخرية من جامعة كامبردج البريطانية التي وفّر فيها منحا دراسية لطلاب من أصحاب البشرة السوداء، حسبما أعلنه هذا الصرح التعليمي المرموق أمس الأربعاء.

وكتبت الجامعة على موقعها الإلكتروني أن ستورمزي، واسمه الحقيقي مايكل أوماري أوو جونيور، "سيحصل على دكتوراه في القانون تقديرا لالتزامه الخيري وتأثيره في عدد من المجالات، بما في ذلك التعليم والموسيقى والرياضة والأدب".

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وسيحصل المغني -الذي يستمع إلى أعماله 9.5 ملايين مستمع شهريا عبر منصة سبوتيفاي- على شهادته الفخرية بعد موافقة الهيئة الإدارية للجامعة "ريدجنت هاوس".

وعام 2018، وفّر سفير غرايم، وهو نوع فرعي من موسيقى الهيب هوب البريطانية، منحتين دراسيتين لطالبَين أسودين في كامبردج. وقد غطت هاتان المنحتان الرسوم الدراسية بالإضافة إلى تكاليف إضافية (إقامة ووجبات وكتب وما إلى ذلك).

PARIS, FRANCE - JUNE 18: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Stormzy attends the Louis Vuitton Menswear Spring/Summer 2025 show as part of Paris Fashion Week on June 18, 2024 in Paris, France. (Photo by Antoine Flament/Getty Images)
مغني الراب البريطاني ستورمزي سيحصل على دكتوراه في القانون تقديرا لالتزامه الخيري وتأثيره في عدد من المجالات (غيتي)

وتم توسيع البرنامج عام 2021 وموّل "حتى الآن 55 طالبا"، حسبما ذكرت الجامعة التي أشادت بـ"تأثير ستورمزي"، وأكدت أنّ مغني الراب (31 عاما) ساهم في زيادة الطلبات من الطلاب السود إلى كامبردج.

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وتصدر مغني الراب عناوين الأخبار في يناير/كانون الثاني الماضي عندما دانه القضاء البريطاني بتعليق رخصة القيادة لمدة 9 أشهر، بعد توقيفه وهو يقود سيارته من نوع "رولز رويس" خلال إجرائه مكالمة هاتفية.

ومن بين الأسماء الأخرى التي ستُمنح شهادة فخرية أيضا، الناشطة النسوية الأميركية أنجيلا ديفيس، إحدى شخصيات النضال ضد العنصرية وقضية السود، التي ستنال دكتوراه فخرية في الأدب.

المصدر : الفرنسية

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