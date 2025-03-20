جامعة كامبردج تمنح مغني الراب البريطاني ستورمزي دكتوراه فخرية

من المنتظر أن يحصل مغني الراب البريطاني ستورمزي على شهادة فخرية من جامعة كامبردج البريطانية التي وفّر فيها منحا دراسية لطلاب من أصحاب البشرة السوداء، حسبما أعلنه هذا الصرح التعليمي المرموق أمس الأربعاء.

وكتبت الجامعة على موقعها الإلكتروني أن ستورمزي، واسمه الحقيقي مايكل أوماري أوو جونيور، "سيحصل على دكتوراه في القانون تقديرا لالتزامه الخيري وتأثيره في عدد من المجالات، بما في ذلك التعليم والموسيقى والرياضة والأدب".

وسيحصل المغني -الذي يستمع إلى أعماله 9.5 ملايين مستمع شهريا عبر منصة سبوتيفاي- على شهادته الفخرية بعد موافقة الهيئة الإدارية للجامعة "ريدجنت هاوس".

وعام 2018، وفّر سفير غرايم، وهو نوع فرعي من موسيقى الهيب هوب البريطانية، منحتين دراسيتين لطالبَين أسودين في كامبردج. وقد غطت هاتان المنحتان الرسوم الدراسية بالإضافة إلى تكاليف إضافية (إقامة ووجبات وكتب وما إلى ذلك).

وتم توسيع البرنامج عام 2021 وموّل "حتى الآن 55 طالبا"، حسبما ذكرت الجامعة التي أشادت بـ"تأثير ستورمزي"، وأكدت أنّ مغني الراب (31 عاما) ساهم في زيادة الطلبات من الطلاب السود إلى كامبردج.

إعلان

وتصدر مغني الراب عناوين الأخبار في يناير/كانون الثاني الماضي عندما دانه القضاء البريطاني بتعليق رخصة القيادة لمدة 9 أشهر، بعد توقيفه وهو يقود سيارته من نوع "رولز رويس" خلال إجرائه مكالمة هاتفية.

ومن بين الأسماء الأخرى التي ستُمنح شهادة فخرية أيضا، الناشطة النسوية الأميركية أنجيلا ديفيس، إحدى شخصيات النضال ضد العنصرية وقضية السود، التي ستنال دكتوراه فخرية في الأدب.