بين الإشادة والانتقاد.. هل نجح "لام شمسية" في كسر التابوهات الدرامية؟

منذ عرض أولى حلقاته، استطاع المسلسل المصري "لام شمسية" أن يفرض نفسه كواحد من أكثر الأعمال الدرامية إثارة للجدل في الموسم الرمضاني 2025، بسبب تناوله الصريح لقضية التحرش بالأطفال، وهو الموضوع الذي نادرا ما يتم تناوله في الدراما العربية.

المسلسل حقق تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد البعض بجرأة الطرح والأداء التمثيلي، في حين انتقد آخرون بعض التفاصيل الدرامية، لا سيما ظهور الطفل علي البيلي في دور "يوسف" الذي تعرض للتحرش ضمن الأحداث.

ورأى البعض أن الطفل قدم أداء واقعيا ومؤثرا، بينما عبر آخرون عن مخاوفهم بشأن التأثير النفسي لهذا الدور عليه في المستقبل.

جدل على شبكات التواصل

مع تزايد النقاشات حول "لام شمسية"، تفاعل العديد من النجوم والمشاهدين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فنشرت الممثلة المصرية منى زكي عبر حسابها على إنستغرام النشيد الذي يردده الطفل يوسف في المسلسل، والذي يحمل رمزية قوية حول كتمان الأسرار والخجل من البوح بالحقيقة، مما أثار اهتمام الجمهور بتفسير الرسالة الخفية وراء العنوان.

كما شارك أحمد السعدني، أحد أبطال العمل، النشيد نفسه عبر حسابه على منصة "إكس".

لام شمسية ولام قمرية

واحدة نقولها والتانية خفية

القمرية زي ما هي .. زي الباب والعين والقلب

والشمسية متخبية .. "زي السر و زي الذنب"

والقمرية لام منطوقة .. موجودة في كل الأحوال

والشمسية لام مسروقة .. مش كل المكتوب يتقال#لام_شمسية — Ahmed L Saadany (@AhmedLSaadany) March 18, 2025

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وكشفت ورشة الكتابة "سرد" أن اختيار عنوان المسلسل "لام شمسية" جاء خلال جلسات تطوير السيناريو مع السيناريست سمر عبد الناصر، وأن النشيد من تأليف الشاعر مصطفى إبراهيم.

من جانبه، أشاد الناقد محمود عبد الشكور عبر حسابه على "فيسبوك" بالأداء اللافت للطفل علي البيلي، معتبرا أن تجسيده لشخصية "يوسف" يعكس مدى نضج موهبته رغم صغر سنه.

في المقابل، لفت البعض إلى أن تصوير شخصية المتحرش في "لام شمسية" على أنها شخص عادي في المجتمع وليس "شريرا تقليديا" هو إحدى نقاط القوة التي تميز العمل.

وأشاد أحد المتابعين عبر "إكس" بحرص صناع العمل على إظهار المتحرش بصورة طبيعية، ليس مدمنا للمخدرات أو بشكل مختلف، ولكنه طبيب جامعي متزوج وقريب العائلة.

اكتر حاجة عاجباني في مسلسل لام شمسية انهم مطلعين المتحرش على انه بني ادم طبيعي مش مدمن مخدرات ومش بدقن وجلابية ومش مجنون مش عارف هو فين وبيعمل ايه

بالعكس دكتور جامعة و متجوز ومخلف وكمان قريب للعيلة و يعتبر عم الولد — بَ (@thegoddmother) March 18, 2025

في المقابل، انتقد بعض المشاهدين استخدام طفل حقيقي في مشاهد صعبة نفسيا، وأشاروا إلى ضرورة تدريب الأطفال على التعامل مع مثل هذه الأدوار، خاصة في ظل احتمالية تعرضهم لاحقا للتنمر بسبب الدور الذي قدموه.

مسلسل لام شمسيه بيعرض مشكله التحرش بالأطفال بالطريقه الصح ..إن المتحرش ممكن يكون الطفل بيحبه وانه مش لازم خالص يكون عنيف وبيعض وان الأهل مهما كانت بتحب الولد ممكن تنكر اللي حصل من صدمتها.والطفل مش وحش ولا قليل الادب الطفل ضحيه مضحوك عليه وغالبا بيبقي بسبب إهمال الاهل لمشاعره👌🏻 — Serah ammer (@serah_ammer99) March 18, 2025

انا شايفه ان الدور صعب علي الطفل وليه عواقب في المدرسه في النادي !! هيأثر عليه للاسف .. يجب ان يتم تدريبه علي كيفيه التعامل مع التنمر … حتي لايؤثر عليه — مصريه (@kOrRSyFSrPRyKZn) March 17, 2025

صناع "لام شمسية" يردون على الجدل

مخرج مسلسل "لام شمسية" كريم الشناوي لم يتأخر في الرد على الانتقادات، حيث نشر عبر حسابه على "فيسبوك" توضيحا أكد فيه أن فريق العمل كان حريصا على سلامة الطفل النفسية.

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وأشار الشناوي إلى أنه تم الاستعانة بالخبيرة سارة عزيز، مديرة مؤسسة "سيف إيجيبت" وعضو إدارة المجلس القومي للأمومة والطفولة، لضمان بيئة آمنة أثناء التصوير.

كما شددت كاتبة العمل مريم نعوم على ضرورة عدم توجيه تعليقات سلبية أو محرجة للطفل علي البيلي، موضحة أن الإجابات عن تساؤلات المشاهدين سيتم كشفها في الحلقات الأخيرة، مطالبة الجميع بالتعامل بحساسية مع قضية المسلسل وعدم إصدار أحكام مبكرة.

"لام شمسية".. دراما نفسية بطرح جريء

ويعد مسلسل "لام شمسية" عودة للتعاون بين الثلاثي، المؤلفة مريم نعوم، والمخرج كريم الشناوي، والممثلة أمينة خليل، بعد نجاحهم في مسلسل "خلي بالك من زيزي" قبل 4 سنوات، الذي تناول قضايا نفسية متعلقة باضطراب فرط الحركة لدى الأطفال.

وفي "لام شمسية"، تواصل أمينة خليل تقديم شخصيات معقدة نفسيا، حيث تجسد شخصية "نيللي"، زوجة الأب التي تواجه صدمة التحرش بطفلها بالتبني، وتعكس مشاعر القلق والحيرة من خلال أداء متقن يعتمد على تعابير الوجه ولغة الجسد أكثر من الحوار المباشر.

أما أحمد السعدني، فيقدم دور الأب الحائر بين حماية طفله ومواجهة العواقب الاجتماعية لاتهام أحد أفراد العائلة، بينما يؤدي محمد شاهين دور الطبيب الجامعي المتهم بالتحرش، وهو الدور الذي تم تجسيده بصورة طبيعية بعيدا عن الصورة النمطية التقليدية للمجرم، مما يجعل المشاهد أكثر ارتباطا بالحبكة وتصاعدها النفسي.

يتميز سيناريو مريم نعوم بكونه محكم البناء ومتسلسلا بشكل منطقي دون مط أو إطالة غير مبررة، حيث يعتمد على تصاعد درامي سريع يحافظ على التشويق، مع حوار يعكس البعد النفسي للشخصيات بدقة.

أما على مستوى الإخراج، فينجح كريم الشناوي في توظيف الكاميرا كلغة سردية تعكس مشاعر الشخصيات بذكاء، من خلال اللقطات القريبة التي تسلط الضوء على تعابير القلق والخوف، إلى جانب الإضاءة القاتمة التي تخلق أجواء من التوتر تناسب طبيعة القصة.